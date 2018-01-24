新华社：区块链刷屏了，警惕“买椟还珠”式炒作！

新华社北京1月24日电 题：区块链刷屏了，警惕“买椟还珠”式炒作！

新华社“新华视点”记者刘开雄、杰文津、孙飞

最近，虚拟数字货币行情走热，区块链技术也火了。目前，工信部等多个部委及国内外多家行业巨头都组建专门团队或实验室积极推进区块链技术及其应用的研究。

据了解，区块链有望应用于供应链管理、食品安全、信息传播等多个领域，虚拟数字货币只是其应用场景之一。专家指出，对于区块链和虚拟数字货币，应防止“买椟还珠”式的炒作。近两年，我国发布多个文件支持发展区块链技术；进入2018年后，监管部门已连发三道文，要求清查虚拟数字货币的生产（挖矿）和交易，并提示风险。

用技术手段解决信用问题

“到底什么是区块链？最近各大群里都刷屏了！”北京的陈女士近来接受了一场“头脑风暴”，她的微信群被各式区块链文章刷屏。

A股市场也在近期掀起了一股投资区块链的热潮。来自WIND平台上的区块链指数在自2017年12月6日至2018年1月12日，累计涨幅超过25％。

与此同时，和区块链相关的虚拟数字货币更是涨幅惊人。在某虚拟货币交易App上，以太币从11月初的2000元左右已经上涨至目前近8000元，涨幅惊人。

那么到底区块链是啥呢？中泰证券的一份研报认为，区块链技术是互联网底层多种技术的集合体，包括P2P通信协议、分布式存储数据库技术、加密算法、共识算法等技术，通过这些技术的整合创造了一种按时间序列、按区块记录数据的模式。所有数据在所有节点备份的数据库结构，达到去中心化、点对点传输、透明、可追踪、不可篡改、数据安全及信用的自我建立的功能。

“区块链本质是构建一个人人参与的、多中心的信用体系，并在此信用体系之上，实现可信任的数据共享。”北京中关村区块链产业联盟副理事长、点亮投资管理（上海）有限公司合伙人郭峰介绍，区块链技术的特点是所有的网络参与者参与审核，审核人身份不可抵赖；以大家达成共识的方式见证、封存交易记录；封存的交易记录按时间排列，分布式地存储共享，不可篡改。“简单地说，人人审核、大家见证、身份不可抵赖、记录共享但不可篡改。”

应用前景广泛但进展缓慢

区块链技术被认为是用技术手段解决社会信用问题的“金钥匙”。特别是在我国加快建设信用社会的过程中，区块链技术具有很好的应用前景。

2017年10月13日，国务院办公厅对外发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》提出，相关企业研究利用区块链、人工智能等新兴技术，建立基于供应链的信用评价机制。推进各类供应链平台有机对接，加强对信用评级、信用记录、风险预警、违法失信行为等信息的披露和共享。

目前，不仅众多金融机构和相关企业、科研团队正在积极投入研究区块链技术，包括工信部等多个部委也组建专门团队或实验室积极推进区块链技术及其应用的研究。

市场普遍认为，区块链技术在以下几个方面有望得到进一步发展。

——金融领域，能够在金融交易中记录所有的交易方信息、流程步骤、时间序列等核心信息，并确保信息的真实性和不可篡改。

——供应链管理，可实时记录货物状态、资金流向，确保交易的真实性。提高供应链的透明度，同时有效防止伪造品进入市场。

——食品安全管理，大型连锁超市可以利用数据区块链技术追踪食品产地，提高食品可追溯性，能以更低的成本追踪并审查食品的生产与运输过程。

——媒体及公共传播，在互联网舆论环境下，通过区块链技术可以追溯信息来源，确认信息的真实性和准确性，抑制虚假信息生产和传播。

但德勤亚太区投资管理行业主管合伙人秦谊认为，目前区块链技术在大规模应用上低于预期。在建立数据开放联盟体系、生态圈建设、物联网应用支持等方面都有待进一步突破，尤其是区块链技术“去中心化”特点对数据开放的强烈需求上更是阻力重重。

对“买椟还珠”式炒作强化监管

区块链技术引来投资潮，与之关联的虚拟数字货币交易更是“火得一塌糊涂”。这引发金融监管部门的高度关注，更是在2018年新年伊始连发三文，直指虚拟货币。

早在2017年9月，中国人民银行等七部委发布公告明确指出，代币发行融资本质是一种未经批准、非法公开融资的行为。即日起，已发行的ICO（首次代币发行）项目要清退，新的项目则不准再发行。

进入2018年，1月2日，互联网金融风险专项整治工作领导小组下发文件，要求各地引导辖内企业有序退出“挖矿”业务，并定期报送工作进度；1月12日，中国互联网金融协会发布风险提示，防范变现ICO活动，并点名迅雷“玩客币”。1月17日，中国人民银行营业管理部发布通知，要求辖内各法人支付机构即日开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

“区块链技术发展与数字货币之间没有必然联系，数字币只是区块链技术的应用场景之一。”郭峰认为，区块链是珍珠，而数字币不过是盒子。虚拟数字货币炒作失控是因为有人认为“盒子”精美，价格不透明，获利能高过“珍珠”。“这就是典型的‘买椟还珠’。”

“对风险的监控和治理，并不代表我们拒绝创新。”中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东认为，作为一种技术工具，区块链是技术中立的，不直接存在金融和法律上的风险；目前关停虚拟数字货币交易平台，与当前大力发展区块链并不冲突。