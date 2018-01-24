乐视网今复牌 孙宏斌表示愿赌服输

乐视网称，融创尚未向公司表达进一步增持意向；孙宏斌称，会尽力，希望不留遗憾

每经记者 刘明涛 每经编辑 贾运可

历经9个多月的漫长等待后，乐视网终于迎来复牌。公司昨日（1月23日）晚间公告，将于1月24日上午开市起复牌。公司同时提示，2017年经营业绩存在大幅下滑风险。

对于乐视网复牌后的前景，市场各方似乎都不怎么乐观，就连董事长孙宏斌都在昨日的投资者说明会上坦言，错判了关联交易风险，并表态“人有时候要敢叫日月换新天，有时候也要愿赌服输。”乐视网方面也在说明会上表示，融创中国尚未向公司表达进一步增持意向。

不过，令市场略微安心的是，目前乐视网已经被调出深证成指、深证100及创业板指数样本股，其表现不会对指数运行造成直接影响。

融创尚无增持计划

1月19日，当乐视网董事会审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》后，投资者长达9个月的重组等待终于有了结果，乐视网复牌被提上日程。

重组失败，后续是否还有并购计划？公司会有怎样的方式维护股价？贾跃亭质押股权将如何处置……在投资者的心中，有太多的不安，太多的疑问。1月23日，根据安排，乐视网在深交所上市公司投资者关系互动平台召开了终止重大资产重组事项暨公司经营情况投资者说明会，出席人员包括公司董事长孙宏斌、总经理刘淑青等。

《每日经济新闻》记者注意到，在这场说明会上，乐视网表态，“公司无法对复牌后的股价进行判断。如果公司股价持续下跌，贾跃亭先生需按照协议条款向质押机构补足保证金。如果未能按时补足保证金，质押机构有权对所质押的股权进行处置。贾跃亭先生未向公司提供其质押股权处置计划，目前贾跃亭先生仍为公司第一大股东。”

与此同时，乐视网称，融创中国尚未向公司表达进一步增持意向，公司将按照相关法律法规，对实际控制人和大股东所持股权变动，进行及时如实披露。

对于入主有严重关联交易的乐视网，董事长孙宏斌在会上表示，“对关联交易知情。但错判之处在于，关联方欠上市公司的债务无法得到有效偿还。人有时候要敢叫日月换新天，有时候也要愿赌服输。我会尽力，希望不留遗憾。但如果仍然没有办法，那也只能遗憾了。”

复牌后走势存争议

值得一提的是，不少基金公司早前就下调了乐视网股票估值，调整后价格多为3.92元或3.91元，较乐视网停牌前15.33元的价格折价超过70%。

不过，《每日经济新闻》记者注意到，早在2015年，因为自曝财务造假，金亚科技曾经一度长期停牌，当时有超过20家基金重仓该股。该股停牌期间，诸多基金公司下调了其估值，平均下调价格中枢为8.67元，平均折价率也超过70%。2016年3月30日，金亚科技复牌，但经过5个一字板跌停后，该股便打开跌停，当时股价跌至20元左右，并未触及基金公司最为悲观的8.67元一带。

某深圳不愿具名私募经理告诉记者，“个人认为，乐视网走势可能不会如市场预期那么悲观，毕竟跌幅过大对于公司本身和股东来说，都不是好事。”

深圳前海乾元资始资产管理有限公司执行董事李宝也告诉《每日经济新闻》记者，乐视网的负面冲击已经被市场预期消化得差不多了。而乐视网在融创成为大股东后能不能扭转经营颓势，尚需观察。深圳时代伯乐基金经理张诗航指出，乐视网复牌对大盘的冲击有限，可能是利空出尽市场预期改善的拐点。乐视已被调出创业板指数，在当前位置市场不会再有“乐视效应”。