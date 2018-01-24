乐视网复牌前夕电视代理商感叹：陪贾跃亭做了个噩梦

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1月23日晚间，乐视网发布公告称，1月24日上午开市起复牌，这将结束了长达9个月的停牌。

同一天，一场投资者说明会再次让乐视刷屏。关于“如何稳住股价”、“何时复盘”这些投资者最关心的问题，乐视网高管并未实质性回复。面对业绩下滑，乐视网表示积极恢复各项主营业务的开展。《每日经济新闻》记者注意到，超级电视依然被乐视网寄予厚望，乐视电视作为乐视网此前的一项优质资产亦备受投资者瞩目，然而作为乐视网核心业务之一的电视业务在过去一年里经历了不少挫折。

代理商：已半年未打款进货

“陪他一起做梦，没想到到头来是个噩梦。”一位乐视电视省级总代理在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，以贾跃亭出国为分水岭，乐视线下销售体系陷入了一片混乱，目前有实力还未退出的省级总代理不超过3家。记者就总代理的数目向乐视网方面求证，并未获得正面回应，但新乐视智家相关负责人表示，最近乐视电视新品65N一轮进货就有3000多家店参与。

乐视网自2017年4月17日停牌，停牌的9个月里，乐视电视代理商过得并不容易。

乐视电视作为乐视核心业务之一，确实取得了不少成绩，公开数据显示，2014~2016年，乐视超级电视销量分别为150万台、300万台和600万台。据乐视网发布的2016年报显示，公司2016年营收为219.5亿元，同比增长68.64%，主要原因即智能终端产品销售发力，乐视超级电视销售成绩优异。

不过，乐视电视迅猛的发展势头在2017年戛然而止。2017年，乐视网经历资金链危机、贾跃亭出走后面临窘境。2017年2月28日，主营乐视超级电视的乐视致新宣布，2017年“大屏智能终端硬件销量保700万，争800万台”。

上述代理商告诉记者，随着乐视网问题频发，乐视电视的线下销售体系受到了很大影响，很多代理商手上积压了大量库存，到了“有价就能卖，你要我就卖”的地步。该代理商认为，市场价格太乱是大家不愿意再进货的主因，他已经有半年没给乐视打款进货。

电视业务恢复元气不易

奥维云网的数据称，2016年10月~2017年10月，乐视电视出货量明显波动，2017年4月出货量近40万台。不过，随后几个月出货量均在10万台以下，2017年6月甚至暂停了出货。

不过，这并非官方数据，在投资者说明会上，乐视网总经理刘淑青表示，2017年公司受现金流极度紧张、市场需求下滑等综合因素影响，电视销量出现波动，具体经营情况以公司2017年年报披露信息为准。

对于新乐视智家和投资者而言，新的融资或许是个好消息。1月2日，新乐视智家推出增资方案，拟按照120亿元以上估值融资30亿元：其中，拟由新增投资者和原有投资者以现金增资15亿元；拟由新乐视智家现有债权人以所持债权作价投入15亿元。彼时新乐视智家的估值相较1年前已大大降低，2017年1月新乐视智家的估值为237亿元。

乐视网此前在公告中提示了“九大风险”。乐视网还称，公司子公司新乐视智家的股权融资工作正在进行。

一位接近乐视网方面的人士向《每日经济新闻》记者表示，乐视电视业务目前正逐步恢复正常。乐视网也在投资者说明会上表示，即使彩电市场低迷，乐视超级电视也并未被传统电视企业甩开。在整个中国智能电视市场，乐视超级电视拥有累计超过千万级别的高价值可运营用户。

上述代理商则坦言，乐视电视需赶紧恢复线下销售体系，并且恢复消费者和代理商对乐视电视的信心。而一位互联网电视从业者认为此前乐视电视也在用户心中口碑不错，但经历了2017年种种变故，乐视电视想要重振旗鼓并不容易。另外，乐视电视疲软时期，暴风、小米等互联网品牌也已占据了不少市场。