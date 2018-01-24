更名夸海口 乐视金融要刚性兑付

来源：北京商报

一则更名公告又一次使乐视金融站上了风口浪尖。1月18日，乐视金融官方宣布，即日起更名为乐为金融，启用新的品牌LOGO标识，并在更名公告中提到“刚性兑付”。分析人士表示，乐视金融此举是为了淡化过去乐视在品牌上的不利影响。事实上，乐视金融自去年以来一直处于“多事之秋”，不仅在核心牌照方面迟迟未有突破，还经历了换帅以及乐视控股危机的拖累，产品也屡受合规质疑。未来，乐视金融合规和发展压力不小。

首秀即遭质疑

北京商报记者注意到，乐视金融App端已更名为乐为金融，但网页端仍为乐视金融。对于更名原因，乐视金融在公告中称，经公司管理层认真研究，并征求各方面的调研后决定，乐视金融有必要进行适当形式的名称变更，以体现自身业务优势并升华自身的品牌价值。

网贷之家研究院院长于百程表示，和乐视系其他公司的更名一样，乐视金融的更名，也是为了淡化过去乐视在品牌上的不利影响，希望以新的名称，给用户暗示以新的开始。

在北京寻真律师事务所律师王德怡看来，基于“乐视”这个名称的负面作用太大，所以在股权结构、公司架构、对外称谓上进行调整和变更，以尽可能减少“乐视”的影响。但无论名称怎么更迭，乐视系基因和血脉是难以变更的事实。

值得关注的是，更名后的首秀，乐视金融就受到市场质疑。乐视金融在更名公告中提到“刚性兑付”，以及“最近半年的时间，乐视金融饱经风雨。但面对坎坷，依然经受住了考验，产品上线、交易操作、提现到账等环节均非常顺畅，且恪守对用户百分百兑付的承诺”、“在两年多的发展历程中，乐视金融在产品刚性兑付、用户利益保障等方面，充分体现了平台的安全性与可靠性”。

在分析人士看来，乐视金融刚性兑付的言辞涉嫌违规，和金融监管一直强调的打破刚性兑付相违背。网贷天眼研究员郑常怀表示，承诺保本保息肯定是违规的，乐视金融承诺100%兑付，更多是想给投资人吃颗定心丸。

事实上，不管是网贷业务还是资管业务，监管一直在强调去刚兑。2016年8月24日，银监会发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》中明确规定，网贷平台为信息中介机构，平台不得为出借人提供担保或者承诺保本保息。此外，去年11月，由央行等五部门联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》中也指出，“非金融机构违法违规开展资产管理业务并承诺或进行刚性兑付的，加重处罚”。于百程表示，按照监管要求，使用“100%兑付”、“刚性兑付”这类措辞是涉嫌违规的。

产品合规问题待解

除了更名之外，乐视金融在产品布局方面还未有新调整。北京商报记者注意到，乐视金融有“乐乐高”活期理财产品、“乐享其成”固定期限产品、“乐钱罐”货币基金产品以及“乐乐花”分期产品。

分析人士指出，活期理财产品“乐乐高”以及固定期限产品“乐享其成”都涉嫌违规。据乐视金融App端产品简介显示，“乐乐高”是一款面向所有用户的灵活理财产品，无锁定期，灵活存取，存续时间越久，奖励收益率越高，兼顾投资收益与提取使用，期限最长的为60天，短的则是灵活存取，收益自5%起。而对于具体投向，却没有提及。

根据《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（57号文）要求，以活期、定期理财产品的形式对接债权转让标的，由于可能造成资金和资产的期限错配，应当认定为违规。于百程表示，如果按照P2P网贷57号文的监管办法，乐视金融部分产品是不符合要求的，活期产品并未看到合同协议。

“乐享其成”系列产品也受到关联融资以及违规开展资产证券化业务的质疑。北京商报记者调查发现，“乐享其成”系列产品交易标的为重庆乐视商业保理有限公司转让的应收账款收益权。资料显示，重庆乐视保理由乐视投资管理（北京）有限公司全额出资，是乐视生态旗下一家专门从事商业保理业务的公司。王德怡此前在回复北京商报记者采访时就表示，乐视金融部分产品交易标的资产为重庆乐视商业保理有限公司转让的应收账款收益权，系其兄弟公司的应收账款收益权，这种产品涉嫌关联交易融资。由于法定代表人均为同一人，存在一定的自融嫌疑。在自融平台中，项目难以做到有效风控，资金监管不明，投资风险较大。

此外，于百程还指出，按照P2P网贷57号文的监管办法，“乐享其成”为保理收益权转让，涉及资产证券化，并不合规。郑常怀进一步解释称，“北京148条事实认定整改要求”里面提到，网贷平台不能对接融资租赁、商业保理等公司的资产。乐视金融对接的是重庆乐视商业保理有限公司转让的资产，属于类资产证券化业务，因此是违规的。

仍存定位之困

事实上，乐视金融自去年以来一直处于“多事之秋”，不仅在核心牌照方面迟迟未有突破，还经历了“换帅”以及“乐视控股危机”的拖累。在分析人士看来，未来，乐视金融合规和发展压力不小。

在牌照方面，乐视金融已获取了商业保理牌照、股权众筹牌照、基金销售牌照、保险经纪牌照、融资租赁牌照，目前正部署民营银行、券商、融资租赁等方面的牌照申领。不过，乐视金融所持有的牌照含金量有限，支付牌照和民营银行牌照迟迟不能拿下。在业内人士看来，不乐观的资金情况、社会声誉，不利的关联交易等，都是乐视申请金融牌照路上的拦路虎。事实上，受累于乐视体系，乐视金融投资者信心也受到影响。北京商报记者采访了多位乐视金融的投资人，代表了乐视投资人悲观、乐观和观望的典型投资心理。

投资者王华（化名）表示，“乐视金融都已经被融创孙宏斌收了，兑付完全不用担心，并且兑付没有出现过问题，自己一直在买。这几期的投资列表显示，投资的人还是挺多的，所以不太担心”。另一位对乐视金融持悲观态度的投资人表示，自从乐视出事以后，天天殚精竭虑寝食难安，不敢再看财经新闻。该投资人调侃，自己拿着白菜价的利息，操着吸白粉的心，为那点利息不值得，还是提前撤出来了。也有持观望态度的投资者，投资人李明表示，乐视有麻烦了，不知道乐视金融能不能挺过去，真的担心自己几万元会打水漂，已经撤回了一半的投资，余下的看看乐视金融的兑现速度，之后再做打算。

于百程认为，信用和实力背书对金融业务来说至关重要。乐视一系列的动荡，对乐视金融的信用产生了诸多不利影响，这也是乐视金融目前面临的最大困境之一。王德怡表示，乐视金融部分产品存在关联交易嫌疑，部分产品信息披露不到位，说明乐视金融产品存在较大的金融合规风险，将在较大程度上影响其未来的经营，广大投资人应当特别注意。

事实上，乐视金融对自身的定位也并不清晰。此前，有媒体质疑乐视金融涉嫌开展类资产证券化业务，乐视金融给的回复是，自身不是网贷平台，属于互联网金融创新的一部分。 郑常怀表示，未来，乐视金融资产端应该要发生变化，在合规整改备案前夕，乐视金融如果不承认自己是P2P平台，那就必须拿资管的牌照，并且提高投资门槛。

“在整个互联网金融监管趋严、一切金融业务都要纳入监管的背景之下，对于还未建立起合规产品和模式优势的乐视金融来说，压力非常大。”于百程进一步指出。北京商报记者多方联系乐视金融未果，给App端邮箱发去采访提纲，截至发稿，仍未收到回复。

北京商报记者 刘双霞/文 贾丛丛/制表