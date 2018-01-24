刘强东达沃斯首秀设午餐会 称商业不只是为了赚钱

新浪科技讯 瑞士当地时间1月23日下午（北京时间1月24日凌晨）消息，京东集团董事局主席兼CEO刘强东今年携数位京东高管首次参加冬季达沃斯年会。当地时间1月23日中午，刘强东携妻子章泽天在Hard Rock酒店的“冬季花园”餐厅举行了午餐会。

在嘉宾阵容方面，除了刘强东章泽天夫妇，京东方面出席了京东金融首席执行官陈生强、京东集团首席人力资源官兼法律总顾问隆雨、京东集团首席战略官廖建文、京东集团国际业务总裁郑孝明等高管；此外还有来自时尚、零售、科技、金融、物流、学术等领域的50余位全球商业人士。

“大家的到来为这座小镇增添了无限好运。”刘强东表示，只有在达沃斯这样的平台才能有这样不同寻常的聚首，“我们在这里探讨如何在分化的世界中，建立合作和信任，寻得共赢。”

“从创业那一刻起，我就坚持信任和希望。”刘强东告诉现场的嘉宾，正是坚持这一理念，尽管让他的创业之路异常艰辛，但是也收获颇丰。

在刘强东看来，京东在2003年进入电子商务行业完全是“偶然”，一场非典疫情让当时的零售市场一片惨淡， “但是京东凭借着多年来积淀下来的客户信任，在和客户没有任何面对面的情况下借助互联网完成了销售，当时每个员工都相信我，这段困难时期总会过去的，每个人都陪着我一起度过了最难的时候。”

“商业不只是赚钱和盈利，也是一个贡献自己帮助他人的方法。更是创造价值、建立信任、给人们希望，让世界更美好。”刘强东说，“分化的世界是当下一个热门的话题，原因也很复杂，但是我们将借助商业的信任将人们从不同的地区或时区聚集起来。”

此外，除了此次的午餐会之外，根据达沃斯论坛官方公布的日程，刘强东还将于当地时间24日下午与知名企业家大卫·鲁宾斯坦（David M。 Rubenstein）进行一场题为“洞察力、新观察：对话刘强东”的采访对话，届时官方将进行直播。

（张俊）

以下为此次午餐会的不完全名单：

零售：

阿迪达斯首席执行官 Kasper Rorsted

沃尔玛美国业务总裁兼首席执行官 Greg Foran高福澜

丰益国际董事长兼首席执行官 郭孔丰

日本贸易振兴社（JETRO）主席兼首席执行官 Hiroyuki Ishige

西农集团（Wesfarmers Limited）首席执行官 Rob Scott

意利集团（illycaffe SpA）董事长兼执行总裁 Andrea Illy

科技：

宏达国际HTC-VIA总裁 王雪红

惠普首席执行官 Dion Weisler

高通公司执行副总裁 Matthew S。 Grob

金融：

维萨卡（Visa Inc。）总裁 Ryan McInerney

纳斯达克（Nasdaq Inc。）总裁兼首席执行官 Adena Friedman

渣打集团（Standard Chartered Bank）大中华及北亚地区行政总裁 Benjamin Hung

俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）第一副主席 Lev Khasis

汇丰集团HSBC大中华区行政总裁 Helen Wong

加拿大养老基金投资公司总裁兼首席执行官Mark Machin

物流：

美国联合包裹公司（UPS）董事长兼首席执行官 David Abney

德邦物流董事长兼主席 崔维星

时尚：

香奈儿Chanel家族继承人 David Wertheimer夫妇

杰尼亚首席执行官 Ermenegildo Zegna

Tommy Hilfiger首席执行官 Daniel Grieder

Tommy Hilfiger品牌创始人 Tommy Hilfiger

其他：

厨房社区（The Kitchen Community）首席执行官 Kimbal Musk

英国皇室成员 碧翠丝公主Princess Beatrice

卡内基-梅隆大学机器人学院教授 Illah Nourbakhsh