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媒体评论：查禁“邪典视频” 需要更多眼睛

媒体评论：查禁“邪典视频” 需要更多眼睛
2018年01月23日 15:48 新浪综合
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　　来源：法制晚报

　　一些以艾莎公主、米老鼠、蜘蛛侠等儿童熟悉的卡通角色为主角，经过“二次创作”的邪典动画片，甚至包括真人扮演的视频短片，通过互联网流入国内多家视频网站。它们隐藏在“亲子”“认字”“早教”等普通的关键词下，实则传播着裸露、暴力、涉黄等诸多儿童不宜的情节。

　　昨天，全国“扫黄打非”办公室通过其官方微博发表声明称，针对利用经典卡通形象制作传播涉暴力、恐怖、残酷、色情等妨碍未成年人健康成长的有害视频情况，全国“扫黄打非”办公室已部署开展深入监测和清查。当日，北京市文化执法总队发布了关于查禁“儿童邪典视频”工作的紧急通知。

　　据报道，1月16日，有网友发帖称看到国外的一篇文章提到，一名外国动画师自述，曾为一家制作公司服务，剪辑制作一些看似普通的动画视频，实则内容却充满暴力和色情。让发帖网友感到意外的是，自己无意间转发的这篇文章，引发国内众多家长和网友的强烈关注。原因在于，不少网友检索发现，这类“儿童邪典片”不仅出现在国外的一些网站上，国内的多家视频网站均能检索出这些内容相似的动画片或真人视频，甚至出现了国内公司自制的“儿童邪典片”。

　　而根据《国产电视动画片制作备案公示管理制度暂行规定》，凡持有《广播电视节目制作经营许可证》的制作机构均可申请制作动画片；未经备案公示的国产电视动画片，不予审查完成片，不予发放《动画片发行许可证》，各级电视播出机构不予播出。因此，监管部门以及动画片制作公司应按规行事，以避免中国版“儿童邪典片”的产生与播放。

　　动画片是儿童精神食粮中的最爱，那些健康的经典动画片甚至在许多人成年后仍萦绕在其大脑中，甚至成为永久的记忆。邪典动画片，情节刺激，对儿童来讲，其“阴影”也许会在若干年后仍在他们的头脑中挥之不去，无法彻底删除。其危害要比那些针对成年人的不良视频严重得多，因此对查出的“邪典视频”案件中涉嫌违法犯罪人员，要依照法律从重惩办。

　　此次全国性的清查“邪典视频”行动，对净化儿童动画片市场，功不可没。各类网站推出的各类为获取点击量的产品，也包括邪典动画片视频这样的内容，都不会藏着掖着，只要想看，都可以点击观看，理论上任何人都可以是这些视频的观看者、监督者，也是发现问题后的举报者。

　　对于家长而言，一方面，应切实履行好监护责任，切莫让电视或网络成为保姆，尤其是在观看动画片时间上要管控好，更须多陪陪孩子；另一方面，给孩子看视频前要“审片”，过滤掉有害和儿童不宜的视频；对于发现的违规视屏，应反馈给相关部门，以倒逼视频播出机构下架不合规矩的视频。

　　给孩子一个健康的成长和娱乐环境，是全社会的责任。“儿童邪典片”无疑是一种“精神鸦片”。诚如专家所言，血腥暴力的视频更会对孩子造成恐慌，对其神经发育造成影响，容易造成后期注意力不集中、不自信等一系列严重影响。因此，对“儿童邪典片”需要高度重视，并采取有效措施进行阻击，使其远离孩子们的视野。

　　文/王建琦

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