比特币“它妈”也疯狂：一天一个价

作者：王雨田

“前几个月一台S9（蚂蚁矿机）还1万多，12月直接飙到近3万，一天一个价。” 四川成都一位比特币“矿工”被比特币矿机价格暴涨所刺激 ，在跟第一财经1℃记者交流时不禁十分感慨。

近期以来，伴随着比特币价格总体暴涨，用于生产比特币的比特币矿机也水涨船高。作为一种技术含量并不很高的电子产品，已经抢手到价格要按交易当天来计算，甚至有黄牛党坐地起价，令业内人士都感到目不暇接。与此同时，如此火爆的行情催生了几个快公司，有的已经在准备新三板挂牌或上市，从制造矿机到托管、代运营，整条比特币产业链在中国已经相当完整。

作为一种加密数字货币，比特币的总量只有2100万枚，获得比特币的方式有两种，一种是在市场上购买，第二种就是“挖矿”，即通过计算机计算来破解比特币设置的密码。由于该密码体系极为复杂，“挖”出一枚比特币所需要的耗电量就极为惊人。比特币数量越来越少，计算所需要的矿机反而越来越多，甚至是海量。

矿工遍布全国

随着比特币价格暴涨，挖矿的狂热席卷全球，其中大部分计算力分布在中国。第一财经1℃记者了解发现，从事比特币的矿工分布全国。大到一年电费几亿元的巨型矿场，小到只有三五台矿机的家庭作坊，从云南四川内蒙能电力过剩地区，到山东江苏湖北等电力紧缺地区，矿工们都有分布。

挖矿需要大量的电力供应来支持计算机运作，而中国目前生产了全球70%-80%的矿机，主要分布在新疆、内蒙、四川、贵州和云南。据统计，截至2017年底，全球比特币挖矿用电量需求上涨至20.5太瓦时。但无论电费按多高的档级来算，这都是一门赚钱的生意。特别是在西北部地区，由于水电、风力等发电优势，加之以凉爽的天气（有利于矿机降温），更受矿场主们青睐。有些挖矿公司还是未经注册的黑作坊，借助未并入电网的小电站的低电价从事挖矿生意。

比特币矿场一举解决困扰四川、云南等省份（涨水季）电力供大于求的问题，在当时成为电力过剩地区理想的招商引资对象。此前有媒体报道，因为比特币矿场，一家云南腾冲的小型水电站回收周期从20年缩短为1年。

市场上已经出现了专门从事矿场代建、托管、代运营的公司。武汉一家矿场运营公司负责人告诉第一财经1℃记者，他们在新疆的矿场，用电价格低于0.3元/度。如果有意向投资挖矿，投资额可大可小，主要用于购买挖矿机。

“机器（比特币挖矿计算机）一天一价，投资按当天价计算，例如今天是每台1.8万，当然经常缺货，”他说，“有人2017年9月在1万出头的价格上买了几台机器，挖了三个月，挖出来不少比特币，然后二手机器又以两万的价格卖掉了，两头赚钱，赚了好多倍。”

山东等沿海省份电力昂贵，但是矿工们也有热情。山东潍坊一名在圈内小有名气的矿工许铭告诉第一财经1℃记者，山东的矿场多是中小型乃至微型的，挖矿机数量从几百台到几十台都有，甚至有家庭作坊，直接装了三五台在家中运行，电价方面，有波峰波谷，总体算下来大约0.78元/度。他现在研发了一个针对网吧的挖矿软件，“已经测试半年了，效果不错，正在做地推工作。” 许铭说。

催生快公司崛起

近一两个月，比特币价格冲天之后一跌再跌，让许多投资者止住了狂热的脚步，但这丝毫不影响比特币挖矿行业的暴利。

虽然中国在集成电路技术并非世界一流，但世界排名前三的数字货币矿机生产商均在中国，代表产品分别是比特大陆的蚂蚁矿机、嘉楠耘智的阿瓦隆和亿邦科技的翼比特，他们都是新成立没几年的创业企业，有的既生产矿机，也直接经营矿场。

小小的矿机，创造了巨额的财富。例如，2017年8月底，嘉楠耘智正式申请挂牌新三板，其公开数据显示，2015年嘉楠耘智全年净利润224万，而其2017年全年的净利润达到3个亿，两年时间增长125倍。

2013年4月，张楠赓和李佳轩共出资10万元在北京创立嘉楠耘智之时，未必敢想象如此强烈的风口。4年间，通过10次增资，公司的注册资本变更为3亿，翻了3000倍。

2016年，鲁亿通（300423）宣布以30.6亿的估值并购嘉楠耘智。嘉楠耘智承诺2016年至2018年净利润分别不低于1.8亿元、2.6亿元和3.5亿元，合计不低于7.9亿元。现在来看，嘉楠耘智能轻松完成对赌承诺。然而，这次并购却因高估值、高业绩承诺，和涉嫌规避借壳不了了之。

收入快，利润增速更快，销售规模扩大摊薄研发费用，公司的毛利率迅速提高。2015年毛利率26%，2016年43%，2017年5月-9月毛利率已经达到了50%。2017年9月，嘉楠耘智单月完成2.2亿元营收，业绩仍然处于上升状态，负债率低于1%。2017年4月的一次股权转让显示，嘉楠耘智估值已经达到了30亿元。

与此同时，中国监管当局对比特币的关注已经从提示风险、关闭交易平台再到开始注意比特币的源头矿场。在2017年10月份之后，央行召集互联网金融专项整治小组以及相关的部门，就比特币矿场进行沟通。继去年监管重拳打击下掀起的ICO“出海”潮后，又一轮比特币挖矿开始了“出海”。有媒体此前报道，经营着中国最大两个比特币矿场的比特币大陆（Bitmain）联合创始人吴忌寒表示，公司正在新加坡设立地区总部，并在美国和加拿大开展挖矿业务。另外，第三大矿场莱比特（BTC.Top）正在加拿大开设分部，而排名第四的微比特（ViaBTC）也在冰岛和美国设立了业务。

截至发稿时，比特币报价12402美元/枚。这意味着即使比特币价格“腰斩”，挖矿行业依然有利可图。