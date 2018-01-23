新浪科技> 互联网> 比特币争议:质疑与追捧同行专题 > 正文

比特币“它妈”也疯狂：一天一个价

比特币“它妈”也疯狂：一天一个价
2018年01月23日 12:05 第一财经
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　作者：王雨田　

　　“前几个月一台S9（蚂蚁矿机）还1万多，12月直接飙到近3万，一天一个价。” 四川成都一位比特币“矿工”被比特币矿机价格暴涨所刺激 ，在跟第一财经1℃记者交流时不禁十分感慨。

　　近期以来，伴随着比特币价格总体暴涨，用于生产比特币的比特币矿机也水涨船高。作为一种技术含量并不很高的电子产品，已经抢手到价格要按交易当天来计算，甚至有黄牛党坐地起价，令业内人士都感到目不暇接。与此同时，如此火爆的行情催生了几个快公司，有的已经在准备新三板挂牌或上市，从制造矿机到托管、代运营，整条比特币产业链在中国已经相当完整。

　　作为一种加密数字货币，比特币的总量只有2100万枚，获得比特币的方式有两种，一种是在市场上购买，第二种就是“挖矿”，即通过计算机计算来破解比特币设置的密码。由于该密码体系极为复杂，“挖”出一枚比特币所需要的耗电量就极为惊人。比特币数量越来越少，计算所需要的矿机反而越来越多，甚至是海量。

　　矿工遍布全国

　　随着比特币价格暴涨，挖矿的狂热席卷全球，其中大部分计算力分布在中国。第一财经1℃记者了解发现，从事比特币的矿工分布全国。大到一年电费几亿元的巨型矿场，小到只有三五台矿机的家庭作坊，从云南四川内蒙能电力过剩地区，到山东江苏湖北等电力紧缺地区，矿工们都有分布。

　　挖矿需要大量的电力供应来支持计算机运作，而中国目前生产了全球70%-80%的矿机，主要分布在新疆、内蒙、四川、贵州和云南。据统计，截至2017年底，全球比特币挖矿用电量需求上涨至20.5太瓦时。但无论电费按多高的档级来算，这都是一门赚钱的生意。特别是在西北部地区，由于水电、风力等发电优势，加之以凉爽的天气（有利于矿机降温），更受矿场主们青睐。有些挖矿公司还是未经注册的黑作坊，借助未并入电网的小电站的低电价从事挖矿生意。

　　比特币矿场一举解决困扰四川、云南等省份（涨水季）电力供大于求的问题，在当时成为电力过剩地区理想的招商引资对象。此前有媒体报道，因为比特币矿场，一家云南腾冲的小型水电站回收周期从20年缩短为1年。

　　市场上已经出现了专门从事矿场代建、托管、代运营的公司。武汉一家矿场运营公司负责人告诉第一财经1℃记者，他们在新疆的矿场，用电价格低于0.3元/度。如果有意向投资挖矿，投资额可大可小，主要用于购买挖矿机。

　　“机器（比特币挖矿计算机）一天一价，投资按当天价计算，例如今天是每台1.8万，当然经常缺货，”他说，“有人2017年9月在1万出头的价格上买了几台机器，挖了三个月，挖出来不少比特币，然后二手机器又以两万的价格卖掉了，两头赚钱，赚了好多倍。”

　　山东等沿海省份电力昂贵，但是矿工们也有热情。山东潍坊一名在圈内小有名气的矿工许铭告诉第一财经1℃记者，山东的矿场多是中小型乃至微型的，挖矿机数量从几百台到几十台都有，甚至有家庭作坊，直接装了三五台在家中运行，电价方面，有波峰波谷，总体算下来大约0.78元/度。他现在研发了一个针对网吧的挖矿软件，“已经测试半年了，效果不错，正在做地推工作。” 许铭说。

　　催生快公司崛起

　　近一两个月，比特币价格冲天之后一跌再跌，让许多投资者止住了狂热的脚步，但这丝毫不影响比特币挖矿行业的暴利。

　　虽然中国在集成电路技术并非世界一流，但世界排名前三的数字货币矿机生产商均在中国，代表产品分别是比特大陆的蚂蚁矿机、嘉楠耘智的阿瓦隆和亿邦科技的翼比特，他们都是新成立没几年的创业企业，有的既生产矿机，也直接经营矿场。

　　小小的矿机，创造了巨额的财富。例如，2017年8月底，嘉楠耘智正式申请挂牌新三板，其公开数据显示，2015年嘉楠耘智全年净利润224万，而其2017年全年的净利润达到3个亿，两年时间增长125倍。

　　2013年4月，张楠赓和李佳轩共出资10万元在北京创立嘉楠耘智之时，未必敢想象如此强烈的风口。4年间，通过10次增资，公司的注册资本变更为3亿，翻了3000倍。

　　2016年，鲁亿通（300423）宣布以30.6亿的估值并购嘉楠耘智。嘉楠耘智承诺2016年至2018年净利润分别不低于1.8亿元、2.6亿元和3.5亿元，合计不低于7.9亿元。现在来看，嘉楠耘智能轻松完成对赌承诺。然而，这次并购却因高估值、高业绩承诺，和涉嫌规避借壳不了了之。

　　收入快，利润增速更快，销售规模扩大摊薄研发费用，公司的毛利率迅速提高。2015年毛利率26%，2016年43%，2017年5月-9月毛利率已经达到了50%。2017年9月，嘉楠耘智单月完成2.2亿元营收，业绩仍然处于上升状态，负债率低于1%。2017年4月的一次股权转让显示，嘉楠耘智估值已经达到了30亿元。

　　与此同时，中国监管当局对比特币的关注已经从提示风险、关闭交易平台再到开始注意比特币的源头矿场。在2017年10月份之后，央行召集互联网金融专项整治小组以及相关的部门，就比特币矿场进行沟通。继去年监管重拳打击下掀起的ICO“出海”潮后，又一轮比特币挖矿开始了“出海”。有媒体此前报道，经营着中国最大两个比特币矿场的比特币大陆（Bitmain）联合创始人吴忌寒表示，公司正在新加坡设立地区总部，并在美国和加拿大开展挖矿业务。另外，第三大矿场莱比特（BTC.Top）正在加拿大开设分部，而排名第四的微比特（ViaBTC）也在冰岛和美国设立了业务。

　　截至发稿时，比特币报价12402美元/枚。这意味着即使比特币价格“腰斩”，挖矿行业依然有利可图。

比特币价格矿机
我要反馈
相关专题： 比特币争议:质疑与追捧同行
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有