百度副总裁邬学斌将离职 曾负责自动驾驶事业部

邬学斌

新浪科技讯 1月23日下午消息，刚刚，百度向新浪科技证实了百度副总裁邬学斌即将离职的消息。

百度方面的消息显示，邬学斌已提出离职申请。据悉，在今天一早的内部会议上，陆奇提到，“感谢学斌在百度的工作，对Apollo做出了重要贡献。祝福学斌在未来一切顺利。”陆奇还邀请邬学斌作为传播大使继续参与到Apollo的工作中来。

邬学斌则表示，自己在百度见证了Apollo平台的诞生和快速发展，百度的经历也是自己人生中收获最多，最有价值的时刻。他还透露，离开百度是他职业生涯中最艰难的抉择，并希望未来与百度Apollo一起圆自己的汽车梦。

从百度离职后，邬学斌会去哪呢？日前尚没有确切答案。

资料显示，邬学斌2016年9月28日加入百度任公司副总裁，负责自动驾驶事业部（百度无人车）车辆及相关团队。此前其于北汽股份任执行副总裁，同时为北汽股份研究院院长。

邬学斌毕业于安徽工程院汽车工程专业，随后前往美国底特律伟恩州立大学深造，1994年获机械工程硕士，2001年获工商行政管理硕士。毕业后，先后供职于通用汽车、天合汽车、博世、福特汽车等企业。2003年回国后，出任奇瑞汽车工程研究院车型发展部部长、北汽福田副总、工程研究院院长和总设计师等要职。2013年4月，邬学斌转投北汽集团，同年9月被任命为北汽股份副总裁、北汽股份汽车研究院院长。2016年9月，邬学斌离开北汽集团，加盟百度。（辛苓）