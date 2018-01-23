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传史派西性骚扰丑闻致Netflix巨额损失:约3900万美元

传史派西性骚扰丑闻致Netflix巨额损失:约3900万美元
2018年01月23日 13:56 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月23日下午消息，路透社援引知情人士消息称，去年末演员凯文·史派西（Kevin Spacey）被曝出性骚扰丑闻，流媒体视频公司Netflix中断他参与的影视项目，导致该公司造成约3900万美元损失。

　　Netflix此前公布了第四季度财报；公司表示，相关损失与“我们决定不再继续推进的未公布内容”有关。

　　在随后的财报会议中，Netflix CFO大卫·威尔斯（David Wells）表示，尽管资产减记会定期进行，但“因性骚扰引起社会反弹导致如此量级的损失，我们还没有过。”

　　史派西是近期美国娱乐圈面临性骚扰指控的诸多名人之一。Netflix的损失说明了一点：针对个人的性骚扰指控会给影视工作室或制片公司造成财务损失。

　　消息人士称，Netflix的相关损失与史派西参与的影视项目有关。史派西的发言人尚未对此消息置评。

　　此前，有超过30名男性指控史派西的性骚扰行为，导致史派西在Netflix大热剧集《纸牌屋》中扮演的角色被取消。去年11月，Netflix暂停制作《纸牌屋》第六季，也是该剧的最后一季。

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