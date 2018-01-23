阿里巴巴：2017年日均纳税超1亿 创造就业3300万

新浪科技讯 1月23日下午消息，阿里巴巴集团发布2017年社会责任相关数据，在上一年里，阿里巴巴日均纳税超1亿，带动上下游纳税超2900亿，创造就业3300万。

阿里方面透露，税收数值主要由两部分组成：一部分是天猫和淘宝共同助力打动新增内需带来的上游制造业税收增长，这部分税收大约为2600亿元左右。另一部分则是天猫和淘宝的包裹拉动的下游快递业税收增长，约为300亿元。

此外，脱贫已成为阿里巴巴的战略性业务。2017年，阿里巴巴成立脱贫基金，计划5年投入100亿，探索“互联网+脱贫”的新模式，“让青山绿水变金山银山”。

据介绍，目前阿里平台催生的淘宝村已经有2118个，其中接近400个出现在全国省级贫困县，33个出现在13个国家级贫困县。

2017年，阿里的兴农扶贫频道累计对接全国13个省份，120个国家级贫困县。每个国家级贫困县的农产品平均销往270余个地级市，基本覆盖了全国绝大部分城市。

同时，阿里巴巴在公益服务方面也持续投入。

阿里巴巴方面表示，每名员工每年至少完成3小时公益服务，并于2017年启动 “95公益周”，将公益3小时平台和理念推向社会。在尚未结束的2018财年，阿里巴巴员工（2017年4月1日-2018年1月17日）已申报公益时超过10万小时。阿里巴巴12位女性合伙人在2017年成立湖畔魔豆公益基金会，致力于帮助困境中的儿童和妇女。

公益通过阿里巴巴平台融入商业模式。2017年，178万商家、3.5亿买家参与“公益宝贝”计划，筹集善款2.46亿元，帮助了297万弱势群体。

从2010年起，为更好地履行企业社会责任，建立长期稳定的公益资金投入机制，阿里巴巴集团承诺每年将年收入的0.3%作为公益基金，2017年是连续第8年。

除在就业、公益、扶贫等方面承担社会责任外，阿里巴巴还通过达摩院等项目加大前沿科技投入。

在2017杭州-云栖大会上，阿里巴巴集团正式宣布，成立承载“NASA计划”的实体组织——“达摩院”，进行基础科学和颠覆式技术创新研究。未来3年内，阿里巴巴在技术研发上的投入将超过1000亿人民币。

在18周年庆上，阿里巴巴董事局主席马云曾指出：阿里巴巴与普通企业的区别在于社会责任，“阿里巴巴必须要有社会责任、家国情怀和世界担当。解决多大社会问题，成就多大企业”。