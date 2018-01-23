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北欧联合银行全员禁止比特币 因市场“无监管”

北欧联合银行全员禁止比特币 因市场“无监管”
2018年01月23日 02:44 每日经济新闻
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　　新浪美股讯 北京时间1月23日彭博称，北欧最大的银行已经告诉其员工，不要交易比特币和其他加密货币。这可能导致欧洲银行联合会评估其对数字货币的官方立场。

　　北欧联合银行发言人Afroditi Kellberg通过电话说，该行将于2月28日实施这一禁令，之前该行董事会同意采取这一立场，因为加密货币市场“无监管的性质”。截至第三季度末，该行约有3.15万名员工。

　　北欧联合银行在发给彭博的电子邮件中表示，其政策“包括对现有持币人员的过渡性规定，并允许某些例外”。已经拥有比特币的员工“被允许保留现有持仓”。

　　北欧第二大银行丹麦丹斯克银行说，不鼓励员工交易比特币，但尚未决定是否需要全面禁止。丹斯克银行发言人Kenni Leth在一封电子邮件中表示：“我们对加密货币持怀疑态度，并建议我们的员工不要交易，但我们并没有实施实际的禁令。我们正在分析情况，时间会告诉我们是否会有正式的禁令。”

　　客户

　　丹斯克银行不向客户提供加密货币交易。“由于各种加密货币不成熟、缺乏透明度，我们决定在我们的平台上不提供这种证券交易，”Leth说。

　　北欧联合银行在电邮中表示，对客户的政策与对员工不一样，但也要强调不推荐客户投资于此。

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