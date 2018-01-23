丰巢最新融资20亿 开启新一轮快递柜大战

来源：界面新闻 习曼琳

1月23号，韵达股份（002120）和申通快递（002468）双双发布公告宣布增资丰巢科技，丰巢新一轮融资达20.7亿元，是去年5亿融资的四倍，意味着丰巢快递柜的下一轮迅猛扩张。

其中韵达增资2.7亿元，新增股份2.9927%，共计持有丰巢科技13.4673%的股权。申通公司的全资子公司申通有限增资1.8亿元，共计持股占比为 9.0948%。照最新一轮增资来算，丰巢的估值已达90亿。

除了韵达和申通，此次增资的还有由玮荣发展（顺丰系）、顺丰投资、普洛斯投资、鼎晖孚涵、启盛创业、长星成长、汇丰投资、钟鼎五号和钟鼎五号青蓝。其中丰巢的5大股东顺丰、申通、韵达、中通、普洛斯中，只有快递股东中通快递未增资。

新一轮增资明细。

增资后丰巢最新持股比例。

申通与韵达均称，此次增资意在提高快递“最后一公里”收派效率，有利于降低快递企业末端收派的成本。

目前自提柜的收费模式为与快递合作，快递员每投递一个快件所在网点需向速递易付费0.4元-0.6元，收件人免费使用。微薄的利润并不能支撑巨额的前期投入，快递柜企业持续亏损，扩张需要持续输血。

而经过去年一年的并购整合，目前来看，快递柜市场即将转变为“两军对垒”之势，即速递易+中国邮政+菜鸟、丰巢+e栈。

去年7月，速递易被菜鸟网络和中国邮政参股，中邮资本实现控股，“速递易”更名为“中邮速递易”，双方整合快递柜业务。速递易的股东菜鸟和复星集团都承诺利用自己对快递公司的话语权扩大“新速递易”的市场份额。随后，9月，丰巢宣布收购快递柜企业中集e栈。

双方实力胶着：“新速递易”将整合中邮集团的约2.1万组（截至2016年12月31日）智能快递柜，加上目前速递易本身的5.6万组，柜体规模将 增至7.7万组左右。据前瞻产业研究院《中国智能快递柜行业发展前景预测与投资分析报告》数据显示，到2017年4月，“e栈”布点已超过2万台，丰巢科 技布局6万台，收购完成后，丰巢的快递柜规模将增至7.4万组。

作为快递链条的最后一公里，几乎所有的公司都在布局自己的配送体系或物流辅助体系，自提柜品牌包括顺丰控股的“丰巢”、中集集团背景下的“e栈”、海尔旗下的“日日顺乐家”、富友金融旗下的“收件宝”、聚宝信息旗下的“魔格”、厦门本地化的“鸟箱”等。

近年来，快递柜数量增长十分迅速，从2014年的1.5万到2015年6万、再到2016年10万到2017年17万。据统计，我国2014年智能 快递柜的行业规模达到50.10亿元，并且根据2009-2014年数据，估计2016年市场约近百亿规模，而2017将大概超过100亿，成为下一个争 夺的战场。

除了宣布增资丰巢，申通还宣布出资5亿元与中车城市交通有限公司、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司共同发起设立中城申通智慧物流与交通产业发展母基金。

公告显示，该基金组织形式为有限合伙企业，基金规模为10.01亿元。基金主要投向城市智慧物流与交通运营项目、智慧物流与交通先进装备产业、旅游物流与交通运营项目、智慧物流与交通产业小镇开发等。