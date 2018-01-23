文化部门严查网游违法违规内容强化价值导向

新华社北京1月23日电（记者 周玮）记者23日获悉，以网络游戏含有禁止内容、网络游戏宣传推广含有禁止内容等违规经营活动为监管执法重点，文化部近期指导北京、天津、安徽、湖南等地文化执法部门查办宣扬色情、赌博、违背社会公德等禁止内容类网络游戏案件20件。

文化部公布了其中较为典型的六起案件：

——北京微游互动网络科技有限公司运营含有宣扬色情内容的网络游戏案。北京市文化市场行政执法总队行政执法人员进行执法检查时发现，网络游戏《新世纪福音战士：破晓》中的个别女性角色形象暴露，动作带有明显的性暗示，含有宣扬色情的禁止内容，北京市文化市场行政执法总队依法责令北京微游互动网络科技有限公司改正，并给予其罚款的行政处罚。

——北京糖果创世纪信息技术有限公司运营含有宣扬赌博内容的网络游戏案。北京市文化市场行政执法总队行政执法人员进行执法检查时发现，网络游戏《街机电玩城》中含有宣扬赌博的内容，北京市文化市场行政执法总队依法责令北京糖果创世纪信息技术有限公司改正，并给予其罚款的行政处罚。

——芜湖享游网络技术有限公司运营含有违背社会公德内容的网络游戏案。根据文化部督办要求，安徽省芜湖市文化委员会行政执法人员对网络游戏《命运冠位指定》《碧蓝航线》进行检查，发现两款游戏中多个女性游戏角色形象暴露，大面积裸露身体，含有违背社会公德的禁止内容，芜湖市文化委员会依法责令芜湖享游网络技术有限公司改正，并给予其罚款的行政处罚。

——深圳创酷互动信息技术有限公司运营含有违背社会公德内容的网络游戏案。根据文化部督办要求，深圳市南山区文化体育局行政执法人员对网络游戏《极品芝麻官》进行执法检查，发现游戏内部分游戏情节允许玩家“刑讯逼供”“贪污受贿”，含有违背社会公德的禁止内容，深圳市南山区文化体育局依法责令深圳创酷互动信息技术有限公司改正，并给予其罚款的行政处罚。

——杭州快定网络股份有限公司提供含有宣扬赌博内容的网络游戏案。杭州市文化广电新闻出版局行政执法人员对网络游戏“七匣子”平台进行执法检查，发现“七匣子”平台提供的“欢乐炸金花”手机游戏软件，其中包含的“经典场”“万人炸金花”和“飞禽走兽”功能均含有宣扬赌博的禁止内容，杭州市文化广电新闻出版局依法责令杭州快定网络股份有限公司改正，并给予其罚款的行政处罚。

——江西贪玩信息技术有限公司网络游戏宣传推广含有禁止内容案。上饶市文化广电新闻出版局行政执法人员对贪玩游戏网站进行检查，在打开相关广告宣传链接后，页面出现女性裸露身体的画面,并伴有低俗的动作、声音和文字内容，该广告页面指向“贪玩蓝月”游戏，属于网络游戏的宣传推广含有违背社会公德的禁止内容。上饶市文化市场综合执法支队依法责令江西贪玩信息技术有限公司改正，并给予其罚款的行政处罚。

文化部文化市场司有关负责人介绍，近日，中宣部、中央网信办、公安部、文化部等部门联合印发《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》，部署对网络游戏违法违规行为和不良内容进行集中整治。按照统一部署，文化部采取多项措施加强网络游戏市场监管，督办网络游戏市场重大案件，召开主要网络游戏运营单位和游戏直播平台监管通气会，部署开展全面自查自纠，自觉抵制和清除不良内容。

据统计，近期，各地文化市场综合执法机构共出动执法人员1.2万余人次，检查网络游戏运营单位7820家次，受理举报751件，办结案件252件，责令改正363家次，罚款122万余元。

这位负责人说，下一步，文化部将在持续打击网络游戏禁止内容的同时，推进网络游戏转型升级，引导网络游戏行业加强自律管理，坚持正确价值导向，积极提升网络游戏内容品质，丰富文化内涵，丰富游戏功能。