贾跃亭转让汽车公司股权解决债务? 解读乐视网交流会

来源：界面新闻 陈菲遐

随着乐视网复牌日的临近，乐视网的一举一动都引人关注。1月23日，乐视网在深交所互动易访谈举办的《关于终止重大资产重组事项暨公司经营情况投资者说明会》上，乐视网的董事长孙宏斌、总经理刘淑青、财务总监张巍、董秘张凯以及独立财务顾问中泰证券股份有点公司马睿等乐视网核心成员，在线上回答了投资者所提出的诸多问题。界面新闻梳理后，选取核心问题加以解读。

核心问题1：复牌后股价走势

提问：乐视网什么时间复牌，有时间表吗？

乐视网回答：公司股票复牌时间请关注公司公告信息。股市有风险，投资需谨慎。

提问：乐视网被多家机构调低目标价，可见复牌之后股价会出现向下的震荡，如果跌穿贾跃亭贾总股票质押平仓线，会产生什么影响？贾跃亭是否会让出其第一大股东的位置，使得公司控制权发生变更？

乐视网回答：股价走势受到多重因素的影响，公司无法对复牌后的股价进行判断。如果公司股价持续下跌，贾跃亭先生需按照协议条款向质押机构补足保证金。如果未能按时补足保证金，质押机构有权对所质押的股权进行处置。贾跃亭先生未向公司提供其质押股权处置计划，目前贾跃亭先生仍为公司第一大股东。

解读：乐视网日前被多家机构调低了目标价，其中包括重仓的中邮基金。2017年11月15日，中邮基金披露公告称，决定自2017年11月14日起对公司旗下部分基金持有的乐视网股票的估值进行再次调整，估值价格调整为3.92元/股。易方达基金对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的乐视网，同样按照3.91元进行估值。在停牌前，乐视网股价为15.33元/股，按照此估值，乐视网复牌后将下跌超过70%。

核心问题2：控制权

提问：孙宏斌孙总会不会接手贾跃亭在乐视网的持股，还是会引入新的战略投资者来接手？

乐视网回答：贾跃亭先生目前为乐视网第一大股东，持股25.67%；融创中国持股乐视网8.56%，孙宏斌先生为融创中国的实际控制人。目前贾跃亭先生并未表达对所持乐视网股权的处置安排，也未表示不对所持股权在质押机构的质押行为支付补足保证金。如果因股价下跌，贾跃亭先生也未对保证金进行补足，则其所质押的乐视网股权将由质押机构按照协议条款进行相应处置。非常感谢您的关注。

提问：孙宏斌是否会进一步增持乐视网并取得第一大股东地位？贾跃亭未来将在乐视网、乐视上市体系中，扮演怎样的角色？

乐视网回答：融创中国尚未向公司表达进一步增持意向，公司将按照相关法律法规，对实际控制人和大股东所持股权变动，进行及时的如实披露。目前贾跃亭先生为公司第一大股东，但其不担任任何职务，除股东大会外，不参与公司经营上的决策。

解读：乐视网的实际控制人问题也将随着乐视网的复牌而备受瞩目。截至目前，贾跃亭持有的股份占总股本的25.67%，其中的99.54%已经悉数质押给金融机构。股票复牌后，若公司股价出现大幅下跌，且贾跃亭无法及时追加担保，金融机构将有权处置上述已质押的股权，并直接导致实际控制人发生变更。

在交流会上，乐视网的二股东融创中国也正式表态，目前未有进一步增持的意向，这也从侧面说明了孙宏斌无意再通过股权投资的方式获得乐视网的控制权。截至目前，孙宏斌持股比例为8.56%，而一旦贾跃亭持股的25.56%被金融机构处置，孙宏斌的能否成为第一大股东还存在变数。更重要的是，贾跃亭将彻底失去上市公司控制权，从而“出局”。因此，乐视网复牌后贾跃亭质押的股份走势将直接影响乐视网未来的发展。

核心问题3：终止收购

提问：乐视影业终止收购的原因是什么？乐视影业重大资产重组计划，后续会有怎样的安排？

乐视网回答：公司基于对于乐视影业股权情况和目前经营情况的综合判断，决定终止本次对乐视影业的收购。公司后续将根据相关法律法规，如实披露相关资本动作。本次交易过程中上市公司推进重组期间所做的主要工作、终止本次重大资产重组的原因及决策程序等内容请参照公司公告内容。非常感谢您的关注。

解读：乐视影业的注入最早要追述到2014年末。2016年5月，乐视网公布了交易预案称，乐视影业以98亿元对价注入上市公司。但在交易预案公布后，资本市场发生重大变化，2016年11月8日，乐视网发布公告称，预计乐视影业注入项目无法在2016年完成，乐视影业的注入进入了休整阶段。

至于终止重组的原因，乐视网公告称，因为乐视影业尚存有对其关联方乐视控股的17.1亿元其他应收账款，考虑到乐视控股无法拿出实际性解决方案，决定终止此次重大资产重组。

但是另一方面，由于2016年以及2017年分别新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（下称再融资新规），也让资产重组难上加难。

《上市公司重大资产重组管理办法》要求，上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。而作为乐视网控股股东的贾跃亭此前已多次被交易所谴责。2017年12月，由于贾跃亭未完成减持借款的承诺，深交所对贾跃亭给予公开谴责处分，并记入诚信档案。显然，乐视网目前的情况，不适合重大资产重组。

乐视影业的注入目前是乐视网股价企稳唯一的法宝。一旦乐视影业终止注入，乐视网距离复牌的时间也已经不远了。乐视网在不久后就将宣布复牌时间。

核心问题4：关联交易

提问：乐视关联方欠上市公司70多亿元的应收，主要是哪些业务和关联公司，大致的明细是怎样的？

财务总监张巍回答：经上市公司财务部统计，截至2017年11月30日，上市公司与贾跃亭先生控制的关联方之间形成大量应收账款、其他应收款、预付账款等。公司关联欠款余额达到75.31亿元，涉及关联方50余家，其中主要包括乐视智能终端科技有限公司25.83亿元、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司9.93亿元、乐视电子商务（北京）有限公司5.66亿元、乐视控股（北京）有限公司4.86亿元、乐视手机电子商务（北京）有限公司4.41亿元等。（上述财务数据未经审计，最终以审计值为准）谢谢！

提问：1月19日，乐视网称贾跃亭及其关联方累计欠上市公司债务75.3亿元；乐视控股1月22日回应说，只欠债60亿元。这是怎么回事？

财务总监张巍回答：经上市公司财务统计，截至2017年11月30日，上市公司与贾跃亭先生控制的关联方之间形成大量应收账款、其他应收款、预付账款等。公司关联欠款余额达到75.31亿元，涉及关联方50余家，其中主要包括乐视智能终端科技有限公司25.83亿元、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司9.93亿元、乐视电子商务（北京）有限公司5.66亿元、乐视控股（北京）有限公司4.86亿元、乐视手机电子商务（北京）有限公司4.41亿元等。（上述财务数据未经审计，最终以审计值为准）

提问：非上市体系债务问题和乐视非上市体系的应收账款打算如何解决？（目前对乐视非上市体系还有多少会形成坏账，会产生多少计提？）

董秘赵凯回答：自2016年以来，公司通过向贾跃亭先生控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。截至2017年11月30日，上述关联方对上市公司的关联欠款余额达到753,141.08万元（上述财务数据未经审计，最终以审计值为准，下同）。虽然公司正在对上述关联方欠款积极进行催收工作，但仍存在回收风险。截至目前，公司部分关联方应收款项尚未收回，已出现公司对上游供应商形成大量欠款无法支付、大量债务违约和诉讼等问题。如上述应收款项出现大面积回收困难，将导致公司现金流极度紧张，危及公司信用体系，致使融资渠道不畅，对公司经营构成不利影响。公司管理层已认识到问题的严峻性和紧迫性，如果没有新的资金进入，公司将面临经营困难问题。

解读：乐视网的关联交易有愈演愈烈的状态。截至2017年11月30日，关联方对上市公司的关联欠款余额达到75.31亿元，相较2017年半年报45.71亿元的余额，增长了接近65%。关联交易已经对公司业务经营造成了难以承受的负担。可以预见的是，关联交易作为审计机构2016年年报提出非标准意见的主要原因，2017年的年报或将再度提及。孙宏斌2017年始终没有解决这一关键问题。

核心问题5：管理层变动

提问：公司目前的管理团队是否稳定？创始团队和部分高管的离开对乐视后续业务开展有什么影响？今后是不是更多融创系人员会加入？

总经理刘淑青回答：上市公司已有部分高管离职，但目前既有的管理团队成员有信心应对今后遇到的挑战、困难，且已在积极协调、解决。请各位股东、投资者继续对上市公司及目前管理团队保持信心，公司不会辜负各位投资者的信任和期望。公司管理团队任职情况请以公司公告信息为准。非常感谢您的关注。

解读：进入2017年以来，乐视系的上市以及非上市体系的高管变动明显。据梳理，2017年3月，因乐视引入战略投资者事项，韩方明主动请求辞去乐视网副董事长一职，退出董事会。第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司提名刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。2017年6月，独立董事朱宁书面辞职申请。朱宁因个人原因辞去乐视网独立董事一职，辞职后将不再担任乐视网任何职务。天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司提名郑路为公司第三届董事会独立董事候选人，并获得公司提名委员会通过。2017年7月，贾跃亭辞去乐视网董、委员、薪酬与考核委员会委员相关职务，退出董事会，辞职后将不再在乐视网担任任何职务。2018年1月，曹彬辞去乐视网独立董事一职，同时辞去董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员相关职务，退出董事会，辞职后将不再担任乐视网任何职务。

此外，前乐视金融CEO王永利、乐视移动前CEO（代）阿不力克木、前乐视汽车全球副董事长丁磊、前乐视云CEO吴亚洲、前乐视网CMO张旻翚、前乐视高级副总裁郑孝明、前乐视体育COO于航也均已离职。

乐视系此前星光熠熠的高管，已然不再存在。

核心问题6：大屏运营

提问：乐视电视2017年大屏运营情况如何？

总经理刘淑青回答：2017年受公司现金流极度紧张、市场需求下滑等综合因素影响，导致电视销量出现波动。具体经营情况，请以公司2017年度报告披露信息为准。非常感谢您的关注。

提问：由于2017年乐视超级电视低迷，不仅被传统厂商甩开，还被小米、暴风赶上，公司有何方式扭转这一局面？

乐视网回答：2017年国内电视整体市场累计零售额、零售量同比呈负增长，整个电视产业，恰处于过山车的低谷之中。按照不同统计口径，国内彩电市场销售规模下滑超过5-10%。三季度更是创下历史性的近13%同比销量跌幅。尽管整体市场低迷，乐视超级电视也并未被传统电视企业甩开。在整个中国智能电视市场，乐视超级电视拥有累计超过千万级别的高价值可运营用户。

提问：乐视电视未来在内容上有什么规划？会采取什么方式提高竞争力？

总经理刘淑青回答：公司通过Open Eco生态开放策略，乐视电视现已拥有乐视视频、CIBN、芒果TV、华数TV等内容提供商。未来，公司将结合分众自制和生态开放战略，打造以智能电视为核心的大屏互联网家庭娱乐生活，努力成为以家庭互联网为平台的消费升级大潮的引领者。非常感谢您的关注。

解读：新乐视智家目前的销售情况不容乐观。据网易科技报道，目前乐视网的核心业务乐视电视线下的月销量已经下跌到原来的1/10到1/5，线上乐视商城的销量也下滑到不到原来的1/10。第三方数据奥维云网（AVC）《全球TV品牌出货月度数据报告》数据显示，乐视电视的销量早已排不上名。最后一次出现在榜单中是在2017年5月，但是当月的出货也仅为2016年同期1/6，仅为4万台左右。

乐视终端日前的销售或许只能依靠孙宏斌的关联交易。孙宏斌在年前发布内部信称，凡是融创旗下办公区、示范区域或精装住宅、公寓和旅游地产项目要配置电视的，都必须使用乐视电视。或许该笔关联交易，将成为乐视终端最后的救命稻草。

核心问题7：业绩亏损以及退市风险

提问：面对出现巨亏的业绩，乐视网未来有怎样的发展计划，以扭转目前经营上的颓势？

回答：根据公司前三季度报告披露信息显示，1-9月公司归母净利润为-16亿余元，较上年同期减少约446%。由于前三季度受到关联方债务及资金紧张、流动性风波影响，对公司声誉和信誉度造成负面影响，公司广告收入、终端收入、会员收入均出现较大幅度下滑。预计公司2017年全年累计归属上市公司股东的净利润为亏损。面对业绩下滑状况，公司董事会及管理层积极应对，不断调整、优化管理机制和组织结构，积极恢复各项主营业务的开展，包括影视剧版权分销、超级电视的供、销、服等，以力争产生新的营收；并逐步处理债务问题。此外，公司第二大股东天津嘉睿也在同公司管理层积极协调目前遇到的一系列问题，期望通过借款、增资等措施缓解公司资金紧张局面，为后期持续经营做保障。

提问：如果没有新的资金进入，公司将面临经营困难，这是否意味着乐视网面临退市风险？

乐视网回答：预计公司2017年全年累计归属上市公司股东的净利润为亏损。面对业绩下滑状况，公司董事会及管理层积极应对，不断调整、优化管理机制和组织结构，积极恢复各项主营业务的开展，包括影视剧版权分销、超级电视的供、销、服等，以力争产生新的营收，激活现金流；并逐步处理债务问题。相关事项进展信息及经营业绩状况变化请以公司公告为准。非常感谢您的关注。

解读：2017年三季报显示，前三季度乐视网仅实现收入61.52亿元，同比下降63%，归属母公司净利润亏损16.52亿元，同比下降435%。而根据此前的半年报收入情况来看，乐视网的各大收入均面临“腰斩”。特别是过去引以为傲的终端业务以及会员费收入，均面临30%以上的收入下滑。

日前，乐视网已公告预计2017年也将面临亏损。加上2016年的亏损，乐视网已经连续两年亏损。一旦2018年继续亏损，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.1规定，上市公司出现最近三年连续亏损（以的度财务会计报告披露当经审最近三年连续亏损（以的度财务会计报告披露当经审净利润为依据）的情况，交易所决定暂停其股票上市。而2018年乐视网的业绩未有起色，乐视网或许将被面临暂停交易的风险。届时，孙宏斌接近200亿元的投资，或将血本无归。

核心问题7：孙宏斌梦想与遗憾

提问：现在还觉得搞不好新乐视会是一辈子的遗憾吗？宁愿后悔，也不留遗憾！

孙宏斌回答：我会尽力，希望不留遗憾。但如果仍然没有办法，那也只能遗憾了。人生有很多遗憾。

提问：乐视网如此严重的关联交易，投资之前的尽调是否知情？对于乐视网的未来，孙总是不忘初心，敢叫日月换新天，还是认赌服输，风流总被雨打风吹去呢？

董事长孙宏斌回答：对关联交易知情。但错判之处在于，关联方欠上市公司的债务无法得到有效偿还。人有时候要敢叫日月换新天，有时候也要愿赌服输。

提问：入主一年，融创为乐视操碎了心，回头看，孙总后悔入股乐视网么？您最看重乐视网的到底是哪一点？一年之间。乐视网是否发生了您也没想到的变化？

董事长孙宏斌回答：做生意总是有赚有赔，做任何事情都有风险，如果没有风险也就没有回报。如果把风险控制到零，那只能把钱存到银行了。乐视网确实发生了谁也没想到的变化，我们只能碰到什么问题解决什么问题。人其实是不能预测未来的，只能不断的应对、调整。坦然面对困难、坦然面对结果，是我们应有的人生态度。

提问：从近期双方的公告看，你和贾跃亭矛盾已经公开化了，你们双方矛盾的主要焦点在哪？

董事长孙宏斌回答：我和老贾一直保持着良好的沟通，个人之间没有任何矛盾。目前面对的如何解决问题。

解读：早在投资前，孙宏斌对于贾跃亭的赞扬溢于言表，甚至可以用惺惺相惜来形容。在2017年9月1日举行的融创中国半年业绩发布会上，融创中国董事局主席孙宏斌在谈及乐视经营状况时一度哽咽流泪，“去年12月份如果我不投老贾，那乐视就死了，我得帮他，做人要心怀善心，我一定要把乐视做成一个好的公司。”但是在孙宏斌彻底进入乐视网核心管理层后，特别是贾跃亭远赴美国造车后，贾孙友谊有所变化，甚至可以用“塑料兄弟情”来形容。

首先是人事上的安排。在孙宏斌正式当选乐视网董事长之后，开始对乐视进行大规模的调整。8月15日，乐视网CEO梁军及人力资源部连发11份人事任命，乐视网班底遭遇大轮换。8月17日，孙宏斌召开乐视网高管闭门会，制定新的运营策略，将业务重点集中在乐视视频、电视、云平台和影业四块。9月27日，将乐视网更名为“新乐视”，美其名曰“为了进一步契合公司新的战略调整”。10月25日，成立新乐视管理委员会，乐视影业董事长张昭任委员会主席，融创代表刘淑青担任委员会副主席，而委员会成员则包括孙宏斌、张志伟、袁斌、李宇浩。12月5日，乐视致新正式更名新乐视智家，法定代表人由贾跃亭变更为张志伟。至此，贾跃亭彻底被边缘化。

无论是眼泪也好，遗憾也罢，孙宏斌目前是被推着解决乐视网的问题。

核心问题8：解决方案

提问：贾跃亭同意转让汽车公司的股权吗？

乐视网回答：为了解决目前存在的关联方对上市公司的欠款问题，用汽车公司（含Faraday Future、Lucid、乐视汽车）股权以资抵债解决关联欠款问题，是上市公司目前推动的方案。非常感谢您的关注。

解读：转让汽车股权这一表态相当罕见。贾跃亭目前的资产均在乐视汽车公司上，根据界面新闻此前的报道，法拉第未来（Faraday Future）已经偿还了拖欠的工程承包商AECOM的款项，资金情况或有好转的态势。而一旦贾跃亭同意转让汽车公司的股权，将表示贾跃亭具备偿还负债的决心，对于乐视网解决债务问题有直接推动的作用。