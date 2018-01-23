直播答题带火语音工具 年轻人的广场舞为他人做嫁衣

贾大方

对于宅在家里的人来说，连麦答题是一种舒服又安全的社交场景：其乐融融，又不会真正触及自身。

笔者有两个微信群，某次差点把聊天记录看串了——一个群在约广场舞，喊：今晚跳吗？答：跳！另一个群在约直播答题，喊：今晚西瓜有人吗？答：有！

这么比较一下，直播答题才是年轻人的广场舞：两者通常都是在晚上进行，需要多人一起参与，还会有一个作为领队的权威人物。

于是乎，一种看上去极为相似的情景出现了——“老张”们说，广场舞么，锻炼一下身体的！“小张”们说，直播答题么，学习一下知识的。“老张”们说，是广场舞让我认识一大帮舞友！“小张”们说，是直播答题救活了我们那个快死掉的微信群。

“死宅”们的新社交

连麦直播答题，可以说是低智“死宅”们的社交新形式。

就连笔者这种在公司只喜欢躲在角落里安静的人，也曾为了一场答题奖金，邀请各路同事组团答题，并对最终回答正确所有题目的人称赞不已，忽悠他成为我们的答题领队，以便蹭奖金。

和广场舞一样，每天晚上7点之后的非工作时间，才是直播答题场次最密集的时候。此时，在外聚会的人纷纷掏出手机打开同一款APP；没朋友的宅在家里的人，纷纷在微信群里相约答题，人多的时候还得专门下载个YY语音多人连麦。

在百度工作的朋友，看到直播答题火了很高兴：“哇，那我们的日活要增加了。”

其实真正增加了日活的，怕是微信的群聊语音功能，以及靠着激增的下载量挤进App Store免费榜前一百的语音工具YY。

这两天，搜狗搜索和百度的简单搜索还都推出了“答题外挂”：一个叫“汪仔答题”，一个叫“Dan哥答题”。操作起来也很简单，就是在开着答题直播的同时，用另一台设备打开“外挂”APP，它们就会自动用OCR文字识别获得题目，然后帮你搜索并显示参考答案。

但并不是有了人工智能来帮忙，你就能抛弃人工的答友们。

比如有一道关于护肤流程的题，答案中的选项较为简略，如果跟你连麦的人里有个正在敷面膜熬夜的精致女孩，那你可能会从耳机里听到一个女生尽量保持面部不动发出的模糊声音告诉你正确答案。但用搜狗搜索和简单搜索的男生都在这一题上栽了，因为搜索出的答案复杂而全面，与选项完全对不上号。

类似的还有一些带着小陷阱的题，比如：“历史上，成功用智慧称出大象重量的人的二哥是谁？”如果跟你连麦的人里，有个慢性子的冷静男孩，你就能在正要激动地点击“曹冲”时，被提醒说答案其实是曹冲……的二哥曹丕。再比如，如果连麦的队伍里有一个TFBOYS的粉丝，那么整个频道的人都会知道易烊千玺其实姓“易”，所以“易烊”不是复姓。

另一方面，AI们也会有答错或者直接放弃的时候。所以说，还是多找几位来自五湖四海、各个圈子的网友一起连麦，才是正确方式，而且整个过程要比你和AI干瞪眼好玩多了。除了共享各类常识或知识，你还会听到有人不小心点错后的嚎叫，对某道低智题目的嘲笑，对主持人服装的“吐槽”，分享在弹幕里看到的笑话，在最后一道题出局时的咒骂，以及在遇到大家都不会的题时，频道里突然安静下来的空气。

当组团连麦的人里，最后只剩下一两个人还在答题的时候，其他的队友也不会提前撤离，而是守在手机和电脑旁边呼喊着知道的答案，一起帮助仍然存活的队友。如果这位队友最后真的成功获得了奖金，那去微信群里发个红包感谢大家也是少不了的。甚至一些只能赢简单场次的低级玩家，在微信群里抢红包要比在直播答题赢奖金还赚得多。

对宅在家里的人来说，连麦答题这种社交场景是舒服又安全的——既能够不断遇到双方都正关注着的新话题，又能保证整场交谈的内容不会真正涉及他们自身。

55元的肉夹馍

即便答题已经结束，但过程中引发的话题也还会继续传播和发酵。

1月12日，在百万英雄的一场晚间答题中，系统判定肉夹馍是江苏的特色美食，选择了正确答案“西安”的参与者却被判定出局，当场获胜奖金为每人55元。

这场答题刚结束，“肉夹馍”这个词儿还登上了微博热搜榜，百度搜索指数也直接上了一个量级。

对于直播答题平台们来说，每场奖金为几万、几十万甚至几百万元的直播，能换到的最重要价值就是在线人数。所以，用“尬聊”来拖时间是各位主持人的必备技能。

在一开始，弹幕里往往都是嫌主持人啰嗦，刷屏的内容大概是“快点吧”，“下一题”；而现在呢，各个平台的弹幕里都开始默契地刷屏一个成语——“刺刺不休”。这个梗的来源，也是来自1月14日的一场答题。现在用它刷屏的，跟当初不知道“刺刺不休”什么意思而被淘汰的其实是同一拨人。

除了相互补充知识盲区和增加谈资，直播答题能带动社交的另外一个原因就是复活卡机制——好友填写你的邀请码，就可以两人各获得一张复活卡，所有的答题平台目前都是这个套路。

这种自我扩散，甚至改变了知乎精英们以“以上”来结束回答的惯例。现在去知乎搜索直播答题的相关内容，不管答者们在之前的回答中多么正经严肃，大多数都会在结尾以“我的邀请码是XXXXX”结束。

在映客的芝士超人，现在甚至还搞出了“分红”那一套。也就是说，使用你的邀请码开始答题的好友如果获得奖金，你可以额外获得10%的分红；这位好友再邀请到的好友如果获得奖金，你可以额外获得3%。

猴系平台与佛系玩家

这波用户自发组团答题的风潮，也成功引起了平台们和语音工具们的注意。

而且现在的情况似乎是，答题平台认为语音工具抢了自己的流量，觉得“老子撒币搞来的用户，凭什么留存到你们的APP里？”同时，语音工具又认为答题平台没技术含量，“答题这么活跃还不是因为我们连麦答题的体验好？”

所以，一向被用来当做连麦答题工具的YY，更新出的最新版本里直接出了自家的直播答题“拜托了大脑”；做答题的花椒直播，也已经在平台内部上线“组队开黑”功能，还给组队的玩家多一张复活卡。

但目前，花椒上的组队开黑最多只能有4名队员，比微信群语音的上限人数9人还少。在连麦人员数和进退出语音的自由度上，都不及微信语音和YY语音。

除了像花椒直播这样用“组队开黑”来提高用户黏性的，其他的直播答题平台们还有别的玩法。比如今日头条旗下的“百万英雄”，就会很明显和直接地帮今日头条的其他APP打广告。弹幕里有不少用户表示，今天才知道原来今日头条有这么多产品。而像芝士超人呢，还担着提高映客日活的责任。具体方法是不断告诉用户去映客的任何直播间停留15秒，就能获得当天答题的线索。

从笔者所在的连麦答题群来看，为了找线索而去下载今日头条、悟空问答和映客的倒是有一些，但目前并没有人在群里分享YY“拜托了大脑”的邀请码，也没有人提议去百万赢家内部的“组队开黑”。

可能我们是佛系连麦吧。现在的还够用，就懒得去换新的。