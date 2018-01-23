抢票软件成黄牛牟利工具 律师：对正常购票者不公平

抢票软件变身黄牛牟利工具

“网络黄牛”利用抢票软件牟利；记者体验多种网络抢票方式，多花钱也未必抢来火车票

春运临近，能否抢到回家的车票成为很多人的心头病。近几年，网上抢票已经成为许多人买票的首选。

网络抢票软件也滋生了很多网络黄牛的出现，他们利用抢票工具，号称用成功率更高的方式拿票从而牟利。某款抢票软件管理员坦言，抢票软件成为很多黄牛新的渠道，加之黄牛的组织性强，抢票活动分工明确，抢票工具也成为黄牛的“必备工具”。

软件众多，原理相同。业内人士介绍，旅客在12306买票时，每一次操作都是在请求一个接口。查询、下单、支付构成一次完整的购票操作。而目前市面上的第三方抢票平台就是用服务器定时对这些接口发送申请，以达到刷票抢票的目的。

从形式来看，可以分为收费与免费。记者通过体验发现，无论以何种方式抢票，均无法保证一定可以成功抢票，即使“多花钱也未必抢来火车票”。对此，铁路部门表示，从未对其他平台进行过授权进行所谓“抢票”服务。从法律层面，抢票软件的行为界限和监管也尚不明确。

体验1

免费抢票软件 使用不当IP被封

作为小程序，抢票软件的程序制作方法可以很容易在网上找到。“分流抢票”就是一款由网友自主开发的抢票软件，与其他“大平台”旗下的抢票软件不同，免费是其颇受网友欢迎的原因。

记者注意到，在这个软件的26个用户交流QQ群中，多数为2000人的大群，全部接近满员。

该软件通过个人的12306用户名和密码登录，进入主界面后只需填写乘客信息和车票信息，并在软件右下侧设置“定时抢票”、“刷新间隔”等参数，然后点击开始抢票即可。

记者选择了2月10日从北京到西安的车票，12306官网上显示该日期从北京西到西安北无余票，持续抢票四个小时后，未能抢到车票。

“用12306分流抢票成功率最高时间是早上刚放票和晚上11点前快结束时”，群成员小王告诉记者，自己刷票的成功率大概是有五成，“那个抢票设置，你改成整点刷票，提前两秒，间隔刷票速度设置100毫秒”这样的成功率会更高一些。

不过，一旦抢票速度设置过快，很有可能被12306检测出刷票，会暂时封锁购票机器的IP。记者将刷票速度设置为200毫秒，开始刷票15分钟后显示IP被封。

据分流抢票的开发者小风介绍，分流抢票是自己上大学时制作的一款软件，当时只是自己在用，后来提供给周边的人。“分流绝大多数的用户都是打工者、白领等等，需要自己为自己抢票。因为不收取任何费用，所以很多人都在用。”

体验2

多账号同时登录 备受黄牛青睐

与“分流抢票”的单账号操作和免费不同，“吾易购票”因其支持多账户同时操作而显得比较复杂，但却备受黄牛青睐。

据“吾易购票”管理员介绍，“吾易”抢的车票分为预售票和“捡漏票”，即还未发售的车票和已经发售但被抢空的车票。如需要预售票，可以直接联系群中的代刷，提供相关乘客信息，代刷们会直接用“吾易购票”软件进行抢票。

而购买“捡漏票”则稍微麻烦一些。用户必须先加入官方QQ群后，在吾易网页平台登录12306账号，填写购票信息后，再填写QQ号和所在购票群。“购买捡漏票必须在平台上登记，登记后会有专人帮你捡漏。”而“专人”就是QQ群中的代刷。

“吾易”是一名黄牛向记者“推荐”的。记者在网上搜索“抢票代刷”等关键字后，联系上黄牛“小李”。小李表示，刷到票后，代刷会联系用户索要代刷费，“卧铺100，硬坐80，高铁二等座100”，用户付款之后，登录代刷提供的购票的12306账号，完成车票付款交易。

记者发现，用户使用吾易需要购买充值卡，最高包月卡550元。尽管同样是通过不断刷新信息抢票，与众不同的是，吾易可以登录多个12306账号，建立多个购票任务。当记者质疑为何不用免费的刷票软件时，黄牛小李表示吾易的刷票效率更高，适合“有组织”地进行抢票：“如果你自己买‘吾易’充值卡肯定被坑，也不一定会用，这个软件特别‘吃网速’，一般电脑带不起来，我们使用的都是百兆光缆，而且对软件的操作也很娴熟。”

体验3

平台抢票服务 成功率并无保障

在某互联网在线旅游平台的抢票服务中，记者选择购买了2月9日从北京西开往西安北的高铁车票，按照要求，记者首先预付了车票费用。

根据提示，选择多个日期和车次可以提高抢票成功率。记者随后选择了六个车次，系统显示抢票成功率预估为60.7%。

在该平台的抢票方式中，可以分享抢票链接给微信好友，好友会获得1到2个加速包，然后将加速包返赠给购票人。根据规则，最高等级的“极速抢票”需要30份抢票包。

记者通过这种方式最终获得31个抢票包。系统显示抢票成功率预估为90%。一天后，记者并没有收到抢票成功的通知。

平台客服人员表示，平台只是代售平台，至于平台上显示抢票成功率的多少并不能保证购票结果，“除了我们这个代售平台，还有许多这样的代售，都无法保证购票结果。”

客服表示，平台上显示的抢票成功率只是根据客户选择的套餐来制定的，虽然可能会显示很高的成功率，但是也没办法保证。“成功率高的话，刷票速度会快一点，但是刷到刷不到还是不一定的。”

业内人士称，各平台开发抢票服务的目的有两个，一个是分享12306的流量红利，由于春运购票量巨大，平台通过邀请好友加速抢票的套路达到宣传自己的目的。再有就是平台利用用户购买加速宝牟利，然而即使是收费的抢票，客服人员表示也不能保证抢到车票。

- 律师说法

“抢票软件是对正常购票的不公平”

对于抢票软件，12306客服人员回应新京报记者称，铁路部门与第三方抢票软件之间并无任何合作。

对此，北京百瑞事务所执行主任张志伟律师认为，抢票软件实质上涉嫌违法倒卖车船票。抢票软件在本质上和传统的倒卖车票的行为没有什么区别，只不过是利用了互联网的手段。“传统方式可能是通过管理上的漏洞进行倒卖，而随着管理的完善，现在通过互联网手段抢票，应该是铁路部门明令禁止的行为。”

然而，“分流抢票”的制作人小风告诉记者，分流抢票是自己上大学时制作的一款软件，当时只是自己在用，后来提供给周边的人。而制作这款软件的初衷就是为了抵制黄牛倒票，解决买票难的问题。

这个软件的使用，是完全免费的，只是在软件界面中设立了一个“赞助与注册VIP”并附上支付的二维码，用户可以直接扫码支付20元以上的赞助。

“这个赞助是完全出于自愿，赞助的多少和使用功能没有任何关系，分流是不赚钱的，我看到别人用我软件，很开心。”小风说自己做“分流”已经做了好多年了，也帮到了很多朋友，有一些人经常给他发一些感谢信，他自己也有一份正式工作。

对此，辽宁健业律师事务所的范荣律师表示，目前的抢票软件确实造成对正常购票消费者的不公平。好比正常买票队伍中突然有人插队，但因相关立法监管滞后，目前此行为尚属道德争议范畴。

“借抢票之机搞搭售涉嫌不正当竞争”

根据《最高人民法院关于审理倒卖车票刑事案件有关问题的解释》的规定，高价、变相加价倒卖车票或者倒卖坐席、卧铺签字号及订购车票凭证，票面数额在五千元以上，或者非法获利数额在二千元以上的，即属情节严重。

北京市京润律师事务所韩骁律师认为，如果抢票软件只是提供一种方式而没有收取相关的手续费用，则不会构成相关犯罪，但如果收取了相关费用并且数额过大，则很可能涉嫌犯罪。

此外，抢票软件也很可能侵犯消费者的自主选择权。部分网站在下载抢票软件的同时，借机搞搭售，进行捆绑式销售行为，比如在系统默认选项中增加“抢票套餐”等额外有偿服务，有时消费者购票时间仓促的情况下，也很容易就在不知情的情况下进行了消费，这样的销售行为已经侵犯了消费者的自主选择权，涉嫌不正当竞争。

新京报记者 刘经宇 实习生 李森 唐鲁利