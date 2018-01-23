欠款数据“打架” 乐视网与乐视控股互戗

新京报讯 （记者杨砺 江波）乐视网上周五发布公告指出，贾跃亭控制的关联公司对上市公司关联欠款余额为75.31亿元。1月22日，乐视债务处理小组通过乐视控股微信公众号发声明表示，公告中的部分事项阐述不完整，经初步核算需要乐视控股等关联方承担还款的金额预计在60亿元左右。

对此，乐视网昨晚再发公告称，上市公司与贾跃亭控制的关联方之间的欠款75.31亿，已实质达成的债务解决金额为9290万元。

乐视控股：75亿系乐视网单方认定

1月19日晚，乐视网在发布的《关于公司股票的风险提示公告》中指出，贾跃亭通过乐视控股及其所控制的其他乐视体系内关联公司，以关联交易的方式形成大量上市公司应收款项，截至2017年11月30日对上市公司的关联欠款余额达75.31亿元。

22日，乐视控股相关负责人表示，乐视网公告中提到的逾75亿元债务，是没有和乐视控股及债务小组对账确认的情况下单方认定并公告的。而且公告前，贾跃亭、甘薇及债务处理小组均不知情。

乐视债务处理小组是贾跃亭方面成立的，负责处理金融机构贷款、上市公司和非上市公司一系列供应商的欠款问题，其核心是贾跃亭控制的乐视非上市体系。而乐视网现任董事长为融创中国董事长孙宏斌，融创旗下的天津嘉睿是乐视网第二大股东。

乐视控股还在声明中称，在预计承担的约60亿还款金额中，其中超过30亿元已有相应解决方案在加快执行，包括前期上市公司已经公告的将非上市公司乐视金融、乐视商城等优质资产以资抵债注入上市公司，以及其他推进中的解决方案（具体方案以及金额以上市公司公告为准）。剩余20多亿将在法律法规允许的前提下彻底解决，目前各方正全力推进。

乐视网再发公告澄清欠款数额75亿

对于乐视控股方面“关联欠款约60亿而非75亿”的说法，1月22日晚间，乐视网发布公告进行回应。

乐视网公告中指出，经上市公司财务部统计，截至2017年11月30日，上市公司与贾跃亭控制的关联方之间形成大量应收账款、其他应收款、预付账款等。公司关联欠款余额达到75.31亿元，涉及关联方50余家。

乐视网在公告中称，截至目前，贾跃亭方的债务小组与上市公司已实质达成的债务解决金额为9290万元，暨公司控股子公司新乐视智家电子科技（天津）有限公司拟以9290万元价格受让乐视电子商务经营的网站（乐视商城）及相关资源、知识产权等资产。

乐视网还对相关欠款进行了更详细的解释：2016年12月31日，公司关联方欠款余额54.68亿元。2017年1月1日至2017年11月30日，公司关联方累计向上市公司支付38.49亿元，新产生关联欠款59.12亿元，欠款余额增加20.64亿元。截至2017年11月30日，关联欠款余额为75.31亿元。

■ 延展

欠款数据为什么会出现差别？

乐视网公布的75亿与乐视控股债务小组公布60亿相差甚远。对于出现这种差别的原因，业内人士指出，根源在于乐视上是与非上市体系之间错综复杂的资本关系。

在乐视控股在声明中提到，差异原因包括账面金额不一致、关联主体认定不一致、未经审计等因素。

乐视网在1月23日晚间，对于债务细节作出进一步的披露，公告中指出债务主要来自乐视智能终端科技有限公司25.83亿元、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司9.93亿元、乐视电子商务（北京）有限公司5.66亿元、乐视控股（北京）有限公司4.86亿元、乐视手机电子商务（北京）有限公司4.41亿元。

“乐视整个是一个糊涂账，”资深市场分析人士付亮称，乐视上市体系与非上市并未做到清晰切割，资本关系十分复杂，“有些可能是循环债，或是相互担保，还有投资公司投资插在中间。”

付亮指出，一方面，上市与非上市体系存在对于债券主体关系的扯皮，“乐视控股认为自身已经与包括易到、酷派等公司的关系撇清了。但是上市公司体系认为，之前的关联公司都与乐视控股有关。”此外，到目前为止，融创并未成为乐视影业的大股东，这种情况下，乐视影业的欠款也可能被算到乐视控股头上。

“这些问题的根源于乐视在之前对诸多领域过度的交叉补贴和不正常的财务运作，导致了非常复杂的财务关系。”付亮称，去年一月融创入股乐视以来，随着账务的深入，越来越多的复杂债务问题被暴露出来。不能忽视的是，在整体亏损和财务消耗的背景下，乐视控股的实际资产越来越低，优质资产又在逐渐剥离。

乐视控股如何解决巨额债务？

乐视控股方面在22日的声明中提到，预计承担的约60亿还款金额中，其中超过30亿元已有相应解决方案在加快执行，包括但不限于前期上市公司已经公告的将非上市公司乐视金融、乐视商城等优质资产以资抵债注入上市公司，以及其他推进中的解决方案。

从贾跃亭妻子甘薇的微博中看到，当前债务解决方式包括资产抵债和出售资产。她在1月7日的微博中提到，将乐视商城核心优质资产以9290万元的作价抵债给乐视上市公司控股子公司新乐视智家，偿还了上市公司部分债务；出售酷派股份，转让价款8.07亿港元直接被招商银行抵消对应的部分债务（原债务本息约14亿港元），偿债比例近60%。

乐视分为上市公司、非上市公司及汽车生态三大板块，乐视资金链危机最早由非上市体系中的乐视手机引发。今年初融创中国投资乐视后，以乐视网、乐视影业为核心的上市体系资产被融创收编，但乐视整体的资金状况和声誉仍对上市部分造成影响。

此次公告前4天，乐视金融在其官网上宣布更名乐为金融，公告称其产品上线、交易操作、提现到账等环节均非常顺畅，且恪守对用户百分百兑付的承诺。据澎湃新闻报道，在变更品牌名称的同时，融创系人员也已进驻了乐为金融，担任财务总监等要职。不过，早在去年乐视金融注入上市体系的风声传出时，就有分析认为，乐视金融想象力有限，乐视金融高管出走消息不断，其存在的问题包括关联融资风险、活期理财涉嫌资金池、信披不透明、拆标、期限错配情况严重等。

乐视控股与乐视网有哪些分歧？

此次乐视债务小组与乐视网的公告分歧，业内有声音认为，这显示出新乐视和贾跃亭等债务小组的关系已经很微妙，已经从早前的紧密合作伙伴关系，变为债权人和债务人关系，通过声明隔空喊话更是显示出双方已经走到互不沟通的境地。

事实上，双方的分歧在前一段时间已经存在，呈现出越来越明显的债权人与债务人关系。

乐视网今日发公告，要求贾跃亭对其造成的上市公司关联债务负责。乐视网表示，将采取包括法律手段在内的一切手段，责成贾跃亭及其关联方停止向第三方处置其所控制的乐视汽车、Faraday Future、Lucid等相关股权和资产，并优先用于切实解决其对上市公司构成的实际债务。

1月2日，贾跃亭回复北京证监局责令其回国履责的通告时表示，已与上市公司讨论沟通，提出了明确的还款意愿和初步方案，双方形成债务解决意向。不过，乐视网随后发公告指出，双方尚未就解决意向形成可执行的实质性书面整体债务解决方案。

此后的1月3日，甘薇发信称，“老贾个人还替公司担保了100多亿债务，导致个人及家庭负债累累。” 对此，乐视网澄清：上市公司存续的各项借款中，贾跃亭及乐视控股（北京）有限公司，以及联合其他方共同为上市公司及子公司提供担保的总额为14.17亿元。这一数字与此前网文报道的“100多亿”存在差异。

有媒体认为，这一方面说明孙宏斌入主乐视网后并未与公司大股东方面有良好的沟通，另外也说明乐视网现任董事会还存在很大分歧。