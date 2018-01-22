韩雪：忘了初心，赢了全世界又如何

韩雪

新浪科技讯 1月22日下午消息，由新浪主办的“2017科技风云榜颁奖盛典”今日举行，盛典以“他们，改变生活”为主题，与众多行业领袖、业内大佬共话科技时代，现场发布了多个重磅榜单，著名演员、歌手、科技达人，新浪科技首席体验官韩雪出席并发表演讲。

韩雪说，在深圳，你所设计的每一款产品在这里以全世界最快的速度实现量产，产品每一个部件都能被拆分、生产、重组，就像玩乐高游戏永远不要担心会少一块积木，唯一担心的是自己的创造力不够。“因为这样，中国产业化速度才让更多中小型企业和创业者们有了更多的机会，也让作为消费者的我们有了更多的选择和更新的视野。”

“中国科技是不是高速发展，很大程度上取决于科技巨头企业做出的典范，梦想是一个亿的小目标还是改变未来的勇气和决心。真正的繁荣不是依靠大企业收购小公司、滚雪球，维持市场的体量，而是应该依靠中小型创新创业企业深度研发，只有他们在各自垂直领域深挖、深耕，我们这个事业才能开出不一样颜色的花朵。”

韩雪表示，自己身边有非常非常多优秀的年轻创业者们，很努力地在做产品，但他们也很努力地去见投资人。如果他们足够幸运的话，才能遇到那些既懂科技又尊重团队的投资人，但大部分情况下投资人更在意的是现金，何时上市、何时退出。

“我这里不是要批评资本逐利的本性，我更坚信这个市场最缺少的从来不是资金，而是梦想，是一种深植在血液里的梦想。我想大企业交给我们的也不应该只是报表，而应该是一种召唤，让所有的后来者都有一种强烈的，愿意参与其中的使命的召唤。”韩雪表示，希望在座的每一位一起做科技的布道者，用微光，为中国科技的发展照亮前路。

以下为韩雪演讲全文：

谢谢大家，我是韩雪，非常荣幸来到“2017科技风云榜年度颁奖礼”，大家都知道，我是一名演员，但我又一次站在了科技颁奖的盛会，这充分说明科技是生产力，能够有足够的财富不停请女明星展台。开个玩笑，我这次来是free的，和大家聊聊科技的话题。

上次在V影响力峰会我讲了用户产品的痛点和需求，特别说了侦测老人摔倒以后的智能腰带，有网友非常感兴趣，就问我这个腰带是什么牌子，在哪里可以买。说实话当初我也不知道这个产品在哪里能买到，于是我在网上搜索了一下信息，找到了这个产品的英文网站，但并没有购买链接地址，根据索引我打算给品牌去一封邮件，写邮件的时候我有些疑虑，我跟对方说我是谁还是不说。不说害怕邮件石沉大海，如果说对方也不知道我是谁，万一没有回复很丢脸。后来想丢人就丢人吧，反正人家也不知道。所以我附上了我是谁，以及演讲链接。我想他们可能看不到中文，后来收到品牌CEO兼联合创始人的回复，给我介绍了产品的情况，当时产品只是在美国的一些医疗机构使用，并没有量产，如果有新的情况会随时来和我更新。

很意外的是，当我看到这封信在网上没多久就收到了腰带的更新情况，在中国投资者的帮助下，在2018年中国内地实现量产，很快和消费者见面。我说这个例子不是打广告的，是在这个例子上看到了中国的速度，中国产业化的速度，也是目前只属于中国的速度。

相信在座各位大佬对中国这样的速度比我更有感受，只要你在深圳，所设计的每一款产品在这里与全世界最快的速度实现量产，产品每一个部件都能被拆分、生产、重组，就像玩乐高游戏永远不要担心会少一块积木，唯一担心的是自己的创造力不够。正因为这样，中国产业化速度才让更多中小型企业和创业者们有了更多的机会，也让作为消费者的我们有了更多的选择和更新的视野。

前段时间，罗振宇老师在跨年演讲时有提到大企业的黑洞现象，现在真的似乎是一个大者愈大，强者恒强的时代。我们看到科技巨头企业的市值翻一着番往上涨，经常听说这个爸爸的市值超过那个爸爸的市值，而作为网友只能感慨“贫穷限制了我们的想象力，爸爸的世界我不懂，你们高兴就好”，大企业像相交的两个绳索，他们相互拉扯、纠缠和角力。如果想要胜出，我们想到的唯一方法是其中一条断裂。不知道大家知不知道，在三维空间里相交的两条绳索在四维空间会发生什么？他们会穿过对方，也就是说在三维世界里这个结在四维世界里就不存在了，这个例子具体科学解释就不说，大家感兴趣可以上网搜索一下。

而我们知道这个增加的维度是什么？就是时间，如果我们今天在意的竞争放在更宽广的时间尺度里就不是一个很重要的事情，那么这些科技的巨头企业是不是可以放下吃掉全世界的心转而问问自己的初心，当初为什么做企业。

中国科技是不是高速发展，很大程度上取决于科技巨头企业做出的典范，梦想是一个亿的小目标还是改变未来的勇气和决心。真正的繁荣不是依靠大企业收购小公司、滚雪球，维持市场的体量，而是应该依靠中小型创新创业企业深度研发，只有他们在各自垂直领域深挖、深耕，我们这个事业才能开出不一样颜色的花朵。

而在我自己身边有非常非常多优秀的年轻创业者们，他们真的是很努力地在做产品，但他们也很努力地去见投资人。如果他们足够幸运的话，才能遇到那些既懂科技又尊重团队的天使投资人，但在大部分情况下投资人更在意的是现金，何时上市，何时退出。

我这里不是要批评资本逐利的本性，我更坚信这个市场最缺少的从来不是资金，而是梦想，是一种深植在血液里的梦想。我想大企业交给我们的也不应该只是报表，而应该是一种召唤，让所有的后来者都有一种强烈的，愿意参与其中的使命的召唤。

我之前读了一本科幻小说，今年同名电影会上映，讲的是在很近的将来，在游戏世界，一群玩家争夺通关密钥，寻找彩蛋，一路打关，争做世界之主的故事。小说里的故事非常精彩，让读者身临其境对虚拟世界操控和体验的描述。我这么说不是鼓励大家打游戏，因为我自己是不打的，很多年前我也沉迷过游戏，昼夜颠倒，茶饭不思，正因为见识了游戏的威力，所以我决定好学习时删光了所有手机里的游戏。我喜欢这个故事和这本书不仅仅来自于游戏的魅力，而是我看到更原始的动力，想要把梦想照进现实的动力。

故事中的主人公都是在非常小的时候就被书中的使命感所召唤，所以，为了他们自己的梦想，真的是把所有故事中的小游戏打通关，每个世界都了然于心，他们为了赢，为了梦想可以披荆斩棘，哪怕付出生命的代价也要攻破大军的围剿。

在现实世界的我们，是不是也要问一下自己，初心是不是还在，我们心中关于科技梦想的那颗种子是谁种下的，我们又在谁的心里种下了种子。

说说我自己，有人说韩雪什么时候和科技沾上边了，有人韩雪团队稿子写的好，台词不错，背得好，所有演讲稿的每个字都是自己码的，而且此处没有人设。如果要说人设，就要问问我的父亲，我的父亲是机电工程师，我的托儿所就在爸爸的厂里工作，我很小就和理工男打交道的记忆。我最爱的折纸上面画满了电机的草图。今天韩雪拆手机，拆电脑根源在这儿，我庆幸父亲当年没有设计飞机，否则大家的出行不会有保障。

有人说韩雪你可以做科技，我想了一下我可以做科技吗？嗯，我觉得不行，如果时间倒流，我没有选择演员这个行业也许还有希望，但现在似乎晚了。我虽然不能做科技，但我可以传播科技，如果我的跨界之举能够让更多的人了解科技，喜欢甚至爱上科技，能够降低科技的门槛，能够让大家感受到科技的温度。那么我愿意做这个大众和科技之间的桥梁和纽带。

上个世纪鲁迅先生弃医从文的故事不需要我赘述，大家都知道，鲁迅先生为了这个国家和民族的振兴毅然决然身体力行，做思想的布道者。而我作为一名演员，通常在知识的鄙视链条中做着垫底的工作，但科学思维的种子不挑土壤，只要你播种就一定有收获，而且只有今天播种，不停地耕耘，未来中国的发展才不只是梦想。我也希望在座的每一位和我一起做一名科技的布道者，用微光，为中国科技的发展照亮前路。

谢谢！