华尔街日报刊发刘强东文章：技术无对错 应用有担当

京东 集团董事局主席兼首席执行官刘强东 集团董事局主席兼首席执行官刘强东

新浪科技讯 北京时间1月22日下午消息，《华尔街日报》近日刊登了京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东的署名文章《谈科技公司的力量与责任》。文章称，技术取得惊人进步的同时也为人类带来一个棘手的难题，那就是在科技狂潮与社区生活全面交融互动的过程中，我们应该如何起到更好的引导作用。

刘强东在文中表示，是我们的人性与谦卑赋予了技术对他人生活产生积极影响的可能。这是一种能够造福社会的巨大力量。但与此同时，我们也必须意识到，技术本身无法辨别是非对错，我们应用技术时应该更有担当。这是我们近乎奢侈的能力，也是我们丝毫不可松懈的责任。

以下刘强东文章全文：

过去十年，科技取得了惊人的跨越和进步，如今它已经成为人类交流、运输和商业的基础。技术进步给人们生活带来的改变可比肩工业革命以来的任何事物，这种改变常常以未曾预料的方式汹涌而来。

与此同时，我们也面临着一个全新的现实：我们对于技术的痴迷，已经超过了对于承担社会责任的思考。一个棘手的难题摆在面前——那就是在科技狂潮与社区生活全面交融互动的过程中，我们应该如何起到更好的引导作用。

如今，我们已经是中国最大的零售商，一路走来我们的目标未曾动摇，就是要改变人们的生活。我们运用技术提高效率，预测订单的产生，这让我们能在顾客下单后的几小时内就将商品送到他们手中。更重要的是，在消费者对产品品质的信心因为外部因素的干扰受挫时，我们借助人工智能和大数据建立了以正品行货为核心的商业模式，重塑了消费者对于品质的信心。

我成长于上个世纪七、八十年代的中国农村地区，深知品质保障对于一个立志服务于全国各地消费者的电商平台来说有多重要。

我为京东打造的这一良好基础而感到骄傲。即便如此，过去几年的经验教训依旧告诉我们，作为一家科技公司，我们需要不断审视自己，重新评估我们所做的每一件事，不断挑战自我，用技术的力量为社会做出更大贡献。

以正品保障为例。给中国消费者提供可信赖的商品来源、不售卖假冒伪劣产品，这在10年前的商业环境中，还是一个略显“异类”的想法。坚定地迈出这第一步，我们从未怀疑过，但是现在，消费者们值得拥有更可靠的服务。

为了更好地承担起我们的责任，我们近期与IBM和沃尔玛达成了区块链技术方面的合作，帮助消费者清楚地了解他们购买的产品从何而来，其中包括人们最关心也最担忧的食品。在我们创业初期，我们只能也只需要知道鸡蛋从哪里供应。而有了区块链技术，我们不仅能够知道供应商是谁，还能知道鸡蛋来自哪个农场，甚至知道是哪只鸡下的蛋。

这些应用并不属于零售或技术的传统范畴。但我们相信，这更是一种意识，我们所有人都应该深度思考并拓展我们所应当承担的责任。当技术与人类的监管相结合时，它能够发挥无穷的力量，把这一切变成现实。

人类历史上从未像今天一样，少数的几家企业和个人掌握着如此巨大的力量，能够对他人的生活方式产生重大影响。在世纪之交，现代化的智能手机还不存在。而如今，没有了智能手机，很多人在购物、打车甚至与家人沟通联络上都会遇到很大的麻烦。

能力越大，责任越大。我们应当时刻谨记：是我们的人性与谦卑赋予了技术对他人生活产生积极影响的可能。这是一种能够造福社会的巨大力量。但与此同时，我们也必须意识到，技术本身无法辨别是非对错，我们应用技术时应该更有担当。这是我们近乎奢侈的能力，也是我们丝毫不可松懈的责任。