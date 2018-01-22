新浪科技> 互联网> 2017科技风云榜线下颁奖盛典专题 > 正文

新浪网副总裁邓庆旭：努力以科技的方式重拾信仰

新浪网副总裁邓庆旭：努力以科技的方式重拾信仰
2018年01月22日 14:28 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
新浪网副总裁邓庆旭新浪网副总裁邓庆旭

　　新浪科技讯 1月22日下午消息，由新浪主办的“2017科技风云榜颁奖盛典”今日举行，盛典以“他们，改变生活”为主题，与众多行业领袖、业内打开共话科技时代，现场发布了多个重磅榜单，新浪网副总裁邓庆旭出席并致辞。

　　邓庆旭首先提到了科技进步给生活带来便利的感受，比如无现金生活、无人超市、苹果的刷脸开机等，此外，他分享了与北大光华管理学院的刘俏院长在2017年交流的感受，“2017年北大光华管理学院高考状元的人数少了，原来光华管理学院能收30多个高考的状元，但去年只收了16、17个，剩下的高考状元报考了物理系、生物系甚至还有计算机、化学系等等。”

　　“这种现象在往年是很少的，学生们受社会的影响，选择报考一个自己认为将来很有前途的专业，而经济管理专业是大家认为选择是最现实的，但2017年大家报考了比较陌生的科技、科学领域专业。”邓庆旭分析说，这背后有两个原因，一是社会进步了，学生们可以爱好什么再去报什么；二是非经济领域的专业也能赚到钱，比如现在很热门的无人驾驶、人工智能等等。

　　“2017年，世界正在加速变革，人类的生活方式正被改写，我们也在努力以科技的方式重拾信仰，在这新旧交替的时刻，众人相聚于此，正因你们的努力，使得人们的生活得到了质的飞跃。“邓庆旭总结说。

　　以下为邓庆旭演讲全文：

　　非常感谢大家能莅临科技风云榜的现场，听说北京房山地区已经下雪了，所以今天是个好日子，北京已经渴盼了很长时间，瑞雪兆丰年，希望这场雪能给大家带来一整年的欢乐。

　　2017年，就像刚才主持人讲的，真的是不平凡的年份，尤其是在科技领域。从他们刚才讲的国家层面的东西，国产航母下水了，C919大飞机上天了，整个国家的科技实力正在发生翻天覆地的变化。

　　个人来说，每个人都能感受得到现在科技进步给我们生活带来的便利。我在三个月前平均兜里还揣几百元现金，现在真的一分钱不揣了。因为你发现现金揣了很长时间花不出去，现在现金花的一个场景我能想到的，你坐高速的时候没有办ETC卡需要交现金，其他的通用场景已经很少了。前几天我在超市，大家总说无人超市，其实我们没有人真正去做无人超市，但在我家附近的超市，我发现不用到收银员那儿交款了，自动到自助结账那儿，已经做了很长时间了。这让我感触很深。今天苹果的葛总也在，苹果的刷脸开机，它的场景将来会越来越多便利我们的生活。

　　还有一个2017年感受很深的一件事儿，我和北大光华管理学院的刘俏院长说，今年你们收到的全国各地高考状元有多少？他说我们今年北大光华管理学院高考状元的人数少了。我说为什么少了呢？他说原先光华管理学院能受30多个高考的状元，今年只收了16、17个，剩下的高考状元报考了物理系、生物系甚至还有计算机、化学系等等。

　　这种现象往年是很少的，因为往年大家的眼里就是钱，学生们受社会的影响，他可以报考一个自己认为将来很有前途的专业，经济管理专业是大家认为选择是最现实的。今年大家报考了其他我们认为比较陌生的科技、科学领域专业。

　　这里有两个改变，一是现在社会进步了，大家不是说我生长在个非常穷困的环境里，一心想将来跳龙门，一心想将来能够改变我的生活，他可以有这个兴趣了，他可以爱好什么再去报考什么。二是即使现在看起来不是经济领域的专业也能赚到钱了，比如现在很热门的无人驾驶、人工智能等等，这样一些我们原先不太重视的领域、行业、科学领域出来的毕业生也能有比较好的收获。这番话，其实我只是客套地问一下，但我收获很大，感受到这个国家的变化，科学的变化。

　　今天的科技盛典颁奖我们举行好几届了，但2017年真是让我们感受很深的一次，我们这次和往年一样，两个多月前就开始了评选，从一开始的网友投票到后来的专家评选，我们也很认真地做这项工作，我祝福或恭喜今天获奖的企业、厂商以及产品。

　　最后，我想用一句话结束今天的致辞：2017年，世界正在加速变革，人类的生活方式正被改写，我们也在努力以科技的方式重拾信仰，在这新旧交替的时刻，众人相聚于此，正因你们的努力，使得人们的生活得到了质的飞跃。今天，我将与在场诸位复盘变革的时刻，以科技塑造崭新的未来。

　　谢谢！

我要反馈
相关专题： 2017科技风云榜线下颁奖盛典
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有