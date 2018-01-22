新浪网副总裁邓庆旭：努力以科技的方式重拾信仰

新浪 网副总裁邓庆旭 网副总裁邓庆旭

新浪科技讯 1月22日下午消息，由新浪主办的“2017科技风云榜颁奖盛典”今日举行，盛典以“他们，改变生活”为主题，与众多行业领袖、业内打开共话科技时代，现场发布了多个重磅榜单，新浪网副总裁邓庆旭出席并致辞。

邓庆旭首先提到了科技进步给生活带来便利的感受，比如无现金生活、无人超市、苹果的刷脸开机等，此外，他分享了与北大光华管理学院的刘俏院长在2017年交流的感受，“2017年北大光华管理学院高考状元的人数少了，原来光华管理学院能收30多个高考的状元，但去年只收了16、17个，剩下的高考状元报考了物理系、生物系甚至还有计算机、化学系等等。”

“这种现象在往年是很少的，学生们受社会的影响，选择报考一个自己认为将来很有前途的专业，而经济管理专业是大家认为选择是最现实的，但2017年大家报考了比较陌生的科技、科学领域专业。”邓庆旭分析说，这背后有两个原因，一是社会进步了，学生们可以爱好什么再去报什么；二是非经济领域的专业也能赚到钱，比如现在很热门的无人驾驶、人工智能等等。

“2017年，世界正在加速变革，人类的生活方式正被改写，我们也在努力以科技的方式重拾信仰，在这新旧交替的时刻，众人相聚于此，正因你们的努力，使得人们的生活得到了质的飞跃。“邓庆旭总结说。

以下为邓庆旭演讲全文：

非常感谢大家能莅临科技风云榜的现场，听说北京房山地区已经下雪了，所以今天是个好日子，北京已经渴盼了很长时间，瑞雪兆丰年，希望这场雪能给大家带来一整年的欢乐。

2017年，就像刚才主持人讲的，真的是不平凡的年份，尤其是在科技领域。从他们刚才讲的国家层面的东西，国产航母下水了，C919大飞机上天了，整个国家的科技实力正在发生翻天覆地的变化。

个人来说，每个人都能感受得到现在科技进步给我们生活带来的便利。我在三个月前平均兜里还揣几百元现金，现在真的一分钱不揣了。因为你发现现金揣了很长时间花不出去，现在现金花的一个场景我能想到的，你坐高速的时候没有办ETC卡需要交现金，其他的通用场景已经很少了。前几天我在超市，大家总说无人超市，其实我们没有人真正去做无人超市，但在我家附近的超市，我发现不用到收银员那儿交款了，自动到自助结账那儿，已经做了很长时间了。这让我感触很深。今天苹果的葛总也在，苹果的刷脸开机，它的场景将来会越来越多便利我们的生活。

还有一个2017年感受很深的一件事儿，我和北大光华管理学院的刘俏院长说，今年你们收到的全国各地高考状元有多少？他说我们今年北大光华管理学院高考状元的人数少了。我说为什么少了呢？他说原先光华管理学院能受30多个高考的状元，今年只收了16、17个，剩下的高考状元报考了物理系、生物系甚至还有计算机、化学系等等。

这种现象往年是很少的，因为往年大家的眼里就是钱，学生们受社会的影响，他可以报考一个自己认为将来很有前途的专业，经济管理专业是大家认为选择是最现实的。今年大家报考了其他我们认为比较陌生的科技、科学领域专业。

这里有两个改变，一是现在社会进步了，大家不是说我生长在个非常穷困的环境里，一心想将来跳龙门，一心想将来能够改变我的生活，他可以有这个兴趣了，他可以爱好什么再去报考什么。二是即使现在看起来不是经济领域的专业也能赚到钱了，比如现在很热门的无人驾驶、人工智能等等，这样一些我们原先不太重视的领域、行业、科学领域出来的毕业生也能有比较好的收获。这番话，其实我只是客套地问一下，但我收获很大，感受到这个国家的变化，科学的变化。

今天的科技盛典颁奖我们举行好几届了，但2017年真是让我们感受很深的一次，我们这次和往年一样，两个多月前就开始了评选，从一开始的网友投票到后来的专家评选，我们也很认真地做这项工作，我祝福或恭喜今天获奖的企业、厂商以及产品。

最后，我想用一句话结束今天的致辞：2017年，世界正在加速变革，人类的生活方式正被改写，我们也在努力以科技的方式重拾信仰，在这新旧交替的时刻，众人相聚于此，正因你们的努力，使得人们的生活得到了质的飞跃。今天，我将与在场诸位复盘变革的时刻，以科技塑造崭新的未来。

谢谢！