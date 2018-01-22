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易到获哈尔滨、合肥等六地网约车牌照 全国已获27张

易到获哈尔滨、合肥等六地网约车牌照 全国已获27张
2018年01月22日 13:38 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月22日下午消息，易到近日宣布连续获得由哈尔滨、合肥、南通、潍坊、镇江、乐山六个地市运管部门颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》，实现了在这六个地区的合规化运营。截至目前，易到已在全国获得27个地市的网约车牌照。

　　2016年7月，交通运输部等七部委联合发布了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，要求申请从事网约车经营的平台，应当具备线上线下服务能力。从2017年开始，各城市的网约车细则相继出台，车辆及本地市民满足一定条件后，取得网约车运输证、驾驶证，方可从事经营活动。

　　易到于近日向多地运管部门递交了审核材料，积极配合各项审核工作。经过主管部门严格审核，易到各项指标符合要求顺利过审，相继获得了上述六个城市的《网络预约出租汽车经营许可证》。据易到相关负责人介绍，易到已向多地运管部门提交了网约车牌照申请，在全国其他地区的合规化进程正在加速推进中。

　　进入新年以来，易到连续在运营方面作出调整。1月1日，易到在北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等7个城市下调易达车型车主端佣金，佣金比例调整为5%。1月11日，易到宣布调整平台车型为易达+、舒适+、商务+等三大车型，全面上线议价功能。同时，易到已在全国范围内陆续接入出租车业务。

　　去年12月12日，韬蕴资本CEO温晓东提出“一体两翼”战略，未来以网约车业务为主体，并行发展汽车金融和境外出游，并将切入无人驾驶领域。同时，易到推出“百城合伙人计划”，分城市实行精细化运营，首批重点运营的城市包括北京、上海、广州、合肥、哈尔滨等地。(张俊)

易到网约车牌照
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