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Grab与oBike整合 专车公司拥抱共享单车成趋势

Grab与oBike整合 专车公司拥抱共享单车成趋势
2018年01月22日 15:33 新浪科技
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东南亚专车公司Grab与共享单车oBike整合东南亚专车公司Grab与共享单车oBike整合

　　新浪科技讯 北京时间1月22日下午消息，东南亚专车公司Grab似乎准备进军共享单车领域，与oBike合作在新加坡推出一款服务。

　　上周，一名眼尖的新加坡居民分享了一张关于Grab Cycle共享单车的照片，上面同时也包含oBike的标志。照片显示的，有一名工人正在把这些单车搬上卡车。Grab拒绝透露相关问题，但由于该公司对oBike展开了投资，所以这项合作并不出人意料。双方的这项合作应该也是出于战略考虑。

　　不过，这两家公司今天的确宣布oBike将与Grab旗下的移动支付服务Grab Pay整合，将前者集成到后者的应用中。这也表明双方很快就有可能展开其他合作。

　　“这两家科技公司还在密切合作开发更多项目，以提升新加坡的应需交通基础设施。这些项目的细节将在未来几周披露。”oBike在声明中说。

　　由此看来，双方的整合将率先在新加坡推出，但oBike目前也涉足其他东南亚市场，所以也有可能面向更大范围部署。

　　oBike已经通过投资者累计融资超过5000万美元，并号称拥有1000万用户。虽然较摩拜单车和ofo两大中国共享单车巨头相去甚远，但这一数字已经令人印象深刻。后两家公司融资总额近20亿美元，目前均已覆盖全球约200座城市。

　　Grab与oBike的合作也符合专车公司拥抱共享单车的整体趋势。（书聿）

GraboBike共享单车
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