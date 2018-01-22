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罗敏发文谈16年裁撤线下团队：陆军不识水性反成负重

罗敏发文谈16年裁撤线下团队：陆军不识水性反成负重
2018年01月22日 14:28 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月22日下午消息，趣店CEO罗敏今日在其个人微信公众号中发文，谈及2016年停掉所有校园市场业务，裁撤所有线下团队的人员时的心境。

　　罗敏表示，2016年夏天，趣店线下团队差不多占到整个公司人数的一半。“我们早中期业务全靠着这群年轻人每天努力打拼，我一直都看在眼里。然而由于业务发生完全的改变，我没有办法带领这样一支庞大的队伍继续向前”。

　　罗敏将此比作一场战争，由于“陆军”不识水性反成“负重”，为了安全到岸，因此需要裁掉所有线下团队人员。“犹如我之前带领着一支陆军部队，突然之间我们要开始水上作战，可是这支线下团队却无人懂水性，大家都不会游泳，坚持带着大家上船只会让整艘船负重前行，最后的结果很可能是驶不到彼岸。”

　　如今，大白分期也建立了线下团队，罗敏在文章中期望曾经兄弟的回归。

　　以下为罗敏文章全文：

　　趣店的老伙计们，我在这里等你们回来

　　时间过得真快，又到了各家互联网公司举行年会的时候。还记得2017年1月，趣店第一次去三亚举行公司年会。在台上给大家做演讲的时候，我瞬间泪奔。双鱼座的我一直都是一个感性的人，随着年龄的增长，我的上升星座狮子座也愈发明显，我的性格开始变成感性的双鱼和看上去决绝的狮子。

2017年趣店三亚年会现场2017年趣店三亚年会现场

　　当场泪奔的原因很简单，缘于2014年的冬天，当时公司还在北京互联网金融中心办公。我站在12层办公室的桌子上，对当时公司的几百名团队兄弟说：有一天，我一定会带着大家去三亚开年会，去海边开年会！虽然现在看起来这不是一个什么了不起的目标，可是2014年那个寒冷的北京冬天，要带着全公司几百号人去美丽的三亚海边开会，确实不是一件容易的事情。

　　两年多后，这个承诺真的实现了。然而当我站在三亚年会的舞台上，让大家举手谁还记得当时我说过的这番话时，场下只有零星的不到100人举手，其中还包括20多个已经离开趣店、我们专门邀请回来参加年会的早期线下团队的兄弟。

　　那一刻让我想起了2014年的冬天，那个冬天的我豪言壮志，对未来充满期望，满怀信心；

　　那一刻也让我想起了2016年的夏天，那个夏天的我心如止水，彻夜难眠，未来的不确定性让我常常一个人静静地发呆。

　　2016年的夏天，我需要做出人生中最艰难的一个决定，我停掉了所有校园市场业务，同时也需要裁撤掉所有线下团队的人员。业务的停止让我心痛，但也许一周时间我就能重新点燃信心；裁撤团队的决定却一直让我心碎，一年半时间过去了，这个坎我到今天写这篇文章的时候都不确定能否真正迈过。

　　在过去一年半的时间里，我一直没有机会对离开的趣店兄弟们说些什么，也不知道该说些什么。我知道很多小伙伴刚开始对我都极其信任，离开的时候很不理解，直到现在依然会有小伙伴对我不理解，今天我借着这篇文章给大家讲讲我的心声。

　　那个夏天，趣店线下团队差不多占到整个公司人数的一半。我们早中期业务全靠着这群年轻人每天努力打拼，我一直都看在眼里。然而由于业务发生完全的改变，我没有办法带领这样一支庞大的队伍继续向前，犹如我之前带领着一支陆军部队，突然之间我们要开始水上作战，可是这支线下团队却无人懂水性，大家都不会游泳，坚持带着大家上船只会让整艘船负重前行，最后的结果很可能是驶不到彼岸。

　　时间再回到今天。经过一年半的努力，这支努力训练的水军部队终于到达了大海彼岸，我们征服了星辰大海，同时在大海的另一端我们又发现了新大陆。我们又拥有线下业务，又开始重新建设陆军了，那就是大白汽车。

　　在这里，我要向所有曾经因为我的原因而离开的同学们说一声：“抱歉，我没能带领大家一起走到终点。”

　　在这里，我也想对曾经的陆军兄弟们说一声：“老伙伴们，我期望着大家的归队，我在这里等着你们回来。”

大白汽车门店和可爱的趣伙伴们大白汽车门店和可爱的趣伙伴们

　　我想对现在仍然在趣店这艘大船上的伙伴们说：我们的船越来越大，船员也越来越多，作为船长的我可能还会犯错，但我会努力提高自己的认知，去快速纠正，让这艘船行驶在正确的航线上。快速成长的你们也许有一天会展翅高飞，会拥有属于自己的船，我会祝福你们；如果有一天你发现有更好的更适合自己的那艘船，我会检讨自己为什么留不住优秀的船员。

　　无论未来怎样，也许当我老去，能力不足以支撑自己成为船长的时候，我会离开驾驶舱，默默地呆在船甲板的一角，伴随它成长。

　　我希望在趣店这艘船上，每一位伙伴都能看到精彩的风景，都能为现在以及曾经是趣店人而骄傲。这个目标很难，但这是我将用自己一生来奋斗的目标。

　　罗敏

　　2018年1月22日

罗敏趣店校园贷
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