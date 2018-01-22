Apple大中华区董事总经理葛越:最好的产品没使用门槛

Apple大中华区董事总经理葛越

新浪科技讯 1月22日下午消息，由新浪主办的“2017科技风云榜颁奖盛典”今日举行，盛典以“他们，改变生活”为主题，与众多行业领袖、业内打开共话科技时代，现场发布了多个重磅榜单，Apple大中华区董事总经理葛越发表演讲，这是其上任以来首次面对媒体做公开发言。

葛越表示，一直以来苹果公司心存这样的设想：希望有一天能打造这样的iPhone，它有整面的屏幕，能够让你在使用它的时候完全都沉浸其中，仿佛忘了它的存在，它又非常得智能，你的一句言语和轻轻触摸都能得到它心有灵犀的回应。这个设想因为iPhone X的到来而得以实现。

葛越称坚信最好的产品是为所有人设计的，没有使用门槛，“在上海，有一位有视力障碍的跑步爱好者，我们帮助他通过iPhone和Apple Watch实现了能在上海跑马拉松。我们的产品帮助了有听力障碍的学生们如何编程，让他们觉得虽然我有听力障碍，但我一样可以设计出改变这个世界的产品。我们在北京和上海的零售店有好几位员工，他们本身就是视力障碍者，他们会和很多有视障人士分享我们产品上新的功能。”

葛越表示，苹果不仅关注每一个人，也致力于让天更蓝，水更绿，致力于让的产品更耐用，更环保，最近几代的iPhone广泛使用了可回收的材料，比如外包装纤维百分之百都是用了可回收物质，通过减少对塑料的应用，iPhone X和iPhone 8包装的温室气体排放和iPhone 6相比减少了56%。

“我们不仅要给您打造最好的体验，让我们的产品适用于每一个人，还有一颗让这个世界变得更好的心，让我们大家都记住，技术和人性永远都应该结合在一起。”葛越总结说。

以下为葛越演讲全文：

谢谢！首先要感谢新浪以及业内的专家和各位朋友对我们的肯定，这一项荣誉是属于在大中华区1.2万名员工，他们孜孜不倦地努力着，那就是为了中国的消费者们带来全球顶尖的产品和服务。说到我们的产品，就像刚才主持人所提到的不得不说iPhone X，很多人说iPhone X，我们叫iPhone X。一直以来我们心存这样的设想，希望有一天能打造这样的iPhone，它有整面的屏幕，能够让你在使用它的时候完全都沉浸其中，仿佛忘了它的存在，它又非常得智能，你的一句言语和轻轻触摸都能得到它心有灵犀的回应，这个设想因为iPhoneX的到来而得以实现。

在这个手机小小空间内遍布着我们潜心发布的各种各样的技术，也包括了能够实现面容ID的镜头和感应器，你的脸就成为了你的密码。原声感应摄像头能拍摄3万个你肉眼看不到的光点，并对它进行研究，并对你的面容绘制出独一无二的脸谱，我们用X亿张照片来学习研究人脸，在好莱坞找到了很多的化妆师以及面具制造者，让我们试图用化妆和面具的方法看能不能蒙骗过关，以保证我们面容ID的安全性。面容ID又非常得私密，因为所有的数据都促在客户的设备上，我们坚信最好的产品是为所有人设计的，没有什么使用门槛的。这也包括了视力和听力障碍的人士，在上海，有一位有视力障碍的跑步爱好者，我们帮助他通过iPhone和Apple Watch实现了能在上海跑马拉松。

我们的产品帮助了有听力障碍的学生们如何编程，让他们觉得虽然我有听力障碍，但我一样可以设计出改变这个世界的产品。我们在北京和上海的零售店有好几位员工，他们本身就是视力障碍者，他们会和很多有视障人士分享我们产品上新的功能。我们了解到，有视力障碍的群体特别愿意用iPhone。那是因为通过我们的辅助功能，他们可以轻松地打字、阅读，而且还能打各种各样的表情符号，和他们的朋友交流。我们的工程师对于我们产品上面的辅助设计非常执着，使我们的产品不仅为各位朋友喜欢，而且为视障和听障的朋友喜爱，使我们的产品适用每一个人。

我们关注每一个人，也致力于让天更蓝，水更绿，致力于让我们的产品更耐用，更环保，最近几代的iPhone广泛使用了可回收的材料，比如我们的外包装纤维百分之百都是用了可回收物质，通过减少对塑料的应用，iPhone X和iPhone 8包装的温室气体排放和iPhone 6相比减少了56%。我们最大的可持续发展森林和风力发电项目稀释是在中国，由iPod投资并获得认证的森林达到了600万亩，相当于新加坡整个国家国土面积的2倍。我们在中国所有的运营，也都是由百分之百可再生能源所支持，这就意味着，你每发一个iMessage，每下载一个App，它们都是由可再生能源所驱动。

我们不仅要给您打造最好的体验，让我们的产品适用于每一个人，还有一颗让这个世界变得更好的心，让我们大家都记住，技术和人性永远都应该结合在一起。

谢谢大家！