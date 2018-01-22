总折腾的美团王兴 切入网约车的胜算何在

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来源：投资者报

《投资者报》记者 潘亦纯

美团打车自2017年2月份在南京上线至今已近一年。但最近似乎不太顺利，原定于1月12日在北京上线的美团打车由于并未获得北京网约车许可证而不得不推迟，至今上线日期仍未敲定。

不仅如此，其最早发展起来的南京打车业务也由于外地牌照过多，而遭到南京客管处约谈，南京客管处提醒美团打车，按照现有法律法规经营，同时也应加强对平台上车辆人员的管理。据悉，目前美团打车仅获得南京及上海网约车牌照，这无疑影响了其扩张的节奏。

事实上，自从2017年年初美团宣布进军打车业务后，美团创始人兼CEO王兴又一次站在了舆论的风口。公众之所以对此颇为关注，一方面源于对美团的多元化扩张之路的关注；另一方面则是对美团打车如何与网约车市场巨头滴滴竞争的关注。

近日，《投资者报》记者针对美团打车如何将现有的团购、外卖业务优势与打车业务相互结合、美团打车如何面对市场竞争，以及如何留住用户等问题，致函美团打车相关负责人，但令人遗憾的是，上述广为公众关注的问题并未获得该公司的回复和解答。

三分之一的时光都在创业

其实，自2010年创办美团以来，王兴一直不断切入新的行业。从最初的团购到外卖，从酒店预订、旅游业务再到现在打车，可以说是一个到处“抢饭碗”的人。这与王兴此前的经历不无关系。今年39岁的王兴，其创业生涯已有15年。可以说，王兴生命中超过三分之一的时光都是在创业。

早期媒体报道中的王兴是一个隐形富二代和高智商理工男的形象。据了解，王兴的父亲是做水泥生意的，家底不薄。而王兴本人也十分出色，一路保送到清华大学电子工程系无线电专业，2001年毕业后，他赴美攻读美国特拉华大学电子与计算机工程系博士学位。

但他并不是一个安分的人，类似于比尔·盖茨退学创业的事情也发生在王兴身上。21世纪初，全球互联网市场疯狂发展，当时正在美国就读的王兴意识到了互联网赋予中国市场的创业机会，便在2003年中断学业，选择回国创业。受美国社交服务网站Facebook的启发，王兴联合几个朋友一起创办了专注于大学生社交的校内网（后更名为人人网），这一网站仅上线3个月就吸引了3万用户。

但由于入不敷出，且没有拿到融资，最终校内网以200万美元卖给了千橡互动集团，这也是王兴创业赚到的第一桶金。随后，王兴开始做一个类似于Twitter平台的饭否网，却在2009年因故关闭。2010年，王兴开始模仿国外的团购网站，正式创办了美团，经过8年的发展，美团截至2017年10月份的估值已达300亿美元。

切入网约车的原因何在？

从媒体公开报道来看，王兴并不是一个低调的人，但关于美团打车，王兴却始终没有太多发声。仅在一次采访中，王兴解释了美团为何要做打车业务。他表示，美团之所以做打车业务，一方面是由于现有网约车不能完全满足用户的需求；另一方面是因为打车业务是一种基于位置的服务，美团的业务特征很多是与位置相关的，要么是服务提供者的位置，要么是服务需求者的位置。

另外，美团也在效仿Uber的做法，将外卖与出行相结合——Uber既做了打车又做了外卖，Uber全球有超过20%的订单是外卖。

美团希望为用户带来更为深度的服务或许也是进军打车业务的原因之一。数据显示，美团点评日活跃用户达2.5亿人次，其中30%的人有打车需求。

2017年2月份，美团打车已在南京上线，目前已经拥有一支超过200人的团队，日订单量也已突破10万单。2017年12月28日，美团在包括北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等全国七大城市正式上线打车接口。

不过，2018年开年以来，美团打车遭遇了不少麻烦，原定于1月12日在北京上线的美团打车因为牌照的原因无限期延后。此外，美团打车在南京地区的业务发展得也不太顺利，由于接单的外地牌照网约车过多，美团打车也被南京客管处约谈。媒体报道消息显示，美团打车仅获得南京及上海的网约车牌照，这无疑影响了美团打车快速扩张的步伐。

竞争或已成常态

实际上，美团做打车业务之所以备受市场关注，主要源于目前网约车市场竞争格局。滴滴近几年经过合并快的、Uber之后，就一直以绝对的优势占据这一市场90%的份额，此外，首约汽车、神州租车、易到等平台一共仅占一成市场份额。那么，美团打车的机会何在？后续又将如何与滴滴开展竞争？公司方面并未解答这些问题。

显然新一轮补贴大战已不可避免。以北京市场为例，美团打车对乘客和司机都给出了相应的补贴，乘客有三张13元无门槛新人打车券。但在没有价格补贴的情况下，同一行程中，滴滴与美团打车价格相差不大。前5万注册的司机则享受三个月的平台“零抽成”，后来注册的司机，平台只抽取8%的佣金扣费，相对于滴滴高达20%的抽成比例来说，十分有诱惑力。有媒体计算，美团打车一单就要烧掉20元，那么按照南京日订单量超10万来看，一个月就是烧掉6个亿。不过关于这一数据的准确性美团打车方面并未予以证实。

王兴曾透露，美团不会大规模烧钱做打车业务，“我们不能靠烧钱取胜，而是应该提供更好的B端、C端体验，和更好的产品结合，然后让消费者做选择。”但从目前的用户习惯来看，滴滴或许更占优势。

市场确实需要更多的竞争者，而从王兴的角度来看，竞争或许是一种常态。在数次创业中，他不断遭遇到竞争和挑战。例如美团初期的团购业务，打败了拉手网、糯米团购之后，美团都活下来了。2013年年底，美团决定进军外卖行业，当时饿了么已经成立4年多，市占率也非常可观，但随后美团外卖经过几年发展，已经与饿了么几乎平分秋色。此外，王兴还进入了酒店旅游业务，与携程、去哪儿PK竞争，目前发展得也十分不错。不过，这种急起直追的好运气是否还能在打车业务上持续，或许还需要有待市场的检验。■