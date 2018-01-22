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趣店讳言往事 自辩转型汽车金融与现金贷监管无关

趣店讳言往事 自辩转型汽车金融与现金贷监管无关
2018年01月22日 01:20 新浪综合
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　　来源：投资者报

　　不同于答题游戏的快问快答，趣店无论是面对50多位媒体人的群访，还是接受《投资者报》的专访，其对汽车金融、答题直播以外的“前尘往事”均讳莫如深

　　《投资者报》记者 王宇

　　自去年上市引爆舆论风暴后，近日趣店集团（NYSE：QD，以下简称“趣店”）及其创始人兼CEO罗敏再一次站到了公众的面前。这一次罗敏还增加了新的身份——大白汽车分期（以下简称“大白汽车”）的创始人，他将要带领趣店攻入汽车金融领域。

　　众所周知，在现金贷的强力监管中，趣店是首当其冲的对象之一。此番“变身”是趣店早有布局还是急于求生？在接受《投资者报》记者采访时，趣店相关负责人表示，大白汽车的布局始于上市之前，与现金贷监管并无直接联系。汽车金融是趣店集团2018年的布局重点，集团密切关注项目进展，也有充分信心。

　　1月18日，大白汽车自建的答题直播频道“百万答人”正式亮相。不同于答题游戏的快问快答，趣店无论是面对50多位媒体人的群访还是接受《投资者报》的专访，其对汽车金融、答题直播以外的“前尘往事”均讳莫如深，除了明确表示已经于2016年秋季彻底撤出校园贷业务外，对于曾处舆论风暴中心的现金贷业务，更是闭口不提。

　　早期业务模式存风险

　　早期的趣店（原称“趣分期”）与当时多家分期消费的金融服务平台一起，主打大学生分期购物的模式，并成为其中的领头羊。但随着校园贷业务引发的风险事件引起了监管部门的重视，这一业务最终因监管部门要求“任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款”而走向终结，由此也引发了趣店的第一轮转型。

　　“公司已于2016年秋季彻底撤出校园业务，无业务推进。”在回复《投资者报》记者的采访时，趣店方面如此表示。

　　起家的业务已被终结，上市的助力发展如何呢？趣店的招股说明书显示，从2014年创立之初，到2015年年末，趣店一直亏损。但到了2016年开始盈利后便扶摇直上，延续高速增长的趋势并成功上市。

　　趣店2017年第三季度业绩财报显示，趣店当季总交易额高达256亿元人民币，交易用户数高达750万，净利润高达6.5亿元，销售佣金收入接近3亿元。

　　不过在外界看来，不可忽略的是，趣店上市的背后有着浓重的现金贷色彩，罗敏也因现金贷的利率与催收问题饱受舆论谴责。2017年12月初，现金贷监管一经落地，趣店便成了首当其冲的被监管对象。如此一来，趣店能否延续第三季度的好成绩，目前仍不得而知。

　　监管落地的当月，趣店曾在投资关系频道发布公告称“一直积极拥抱监管”，那么，目前趣店在现金贷业务方面进行了哪些调整和整改？对此，趣店方面向本报记者表示：“现金分期和商品分期传统业务推进情况会在上市公司财报中体现，敬请关注。”

　　转战汽车金融新出路

　　早期的业务频现风险，又经历了上市后的舆论风暴，趣店曾沉寂了3个月。如今，罗敏又带着趣店回归公众视野，并表示愿真诚与外界沟通。这一次，趣店开始了又一次的“变身”。

　　1月16日，在北京集团总部，罗敏首次对外披露了旗下汽车新零售业务布局。随着现金贷政策的收紧，多家平台开启了转型之路。趣店此举是急于摆脱当前的困境，还是有备而来？

　　“趣店进军大白汽车业务是在上市之前开始调研的，2017年10月上市之后业务落地，与现金贷监管并无直接联系。目前公司已注册了融资租赁公司借以布局汽车新零售业务。”趣店方面对《投资者报》记者如此表示。

　　此外，趣店方面还告诉本报记者，罗敏早年曾在趣分期成立前后多次筹划进军汽车相关业务，只是当时不满足汽车业务的先决条件，所以筹划未成功。

　　如今的条件成熟了吗？趣店方面显得非常乐观。趣店对《投资者报》记者表示：“目前，趣店集团及大白汽车具备了资本能力、渠道能力、获客能力、效率能力四大护城河，有信心在新业务上获得成功。”

　　趣店称，将通过对原有5000余万用户的深度挖掘，通过自建包括直播答题在内的线上用户生态，获取新老用户；通过自建分销渠道打开用户深度服务网络，从而构建OMO （Online-Merge-Offline，线上融合线上）闭环。

　　“大白汽车当前的门店数为150余家，全部为自建门店。通过OMO模式，大白汽车将线上的用户选车需求与用户所在地的库存对接，通过大白汽车的集中采购车辆完成交付。”趣店对本报记者说。

　　大白汽车采用了传统的融资租赁模式，这一模式的利率如何？用户的使用与反馈情况如何？趣店方面表示“综合利率远低于小商品分期产品利率”，至于其他的用户信息尚无法披露。

　　自建在线答题引流量

　　在转战汽车金融的同时，趣店还抢占了一个风口，用来推广产品和服务。这一风口就是近期猛然火起来的在线答题。这一应用甫一推出，就被视为直播平台流量拉新的利器。上百万级的“撒币”，集中吸引了互联网上的流量，在企业人士看来，这一模式成就了拉新成本相对低廉的局面。

　　此前有消息称，趣店非常看好知识竞答直播产品的市场前景，公司内部已经决定，2018年的全部市场费用都会投放到知识竞答上来。1月18日，趣店在接受《投资者报》记者采访时表示，大白汽车分期内嵌的直播答题频道“百万答人”已于当天上线，初步预算超过1亿元。

　　趣店向本报记者解释“追风”的初衷时说，大白汽车定位于“年轻人的第一辆车”，这和知识竞答的用户群体是高度吻合的。一方面用户既增长了知识，又获得了奖励，是非常好的回馈用户的形式；另一方面这也是非常好的推广产品和服务的方式。“大家一边获得知识，一边也了解了大白汽车，给我们带来了用户下载和成交量，综合评估下来，我们觉得非常划算。对于转化效果，公司密切关注。”

　　正当风口的在线答题，不可谓不轻；重资本、重运营的汽车金融市场，不可谓不重。如今，趣店双手并举，开启了新一轮的“变身“。这一次，趣店能否在这条新的业务上越走越远，外界将拭目以待。■

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