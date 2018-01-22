终止收购乐视影业 乐视网再迎利空

2017年1月3日，美国拉斯韦加斯，法拉第未来发布FF91，乐视集团创始人贾跃亭出席。图/视觉中国

新京报讯 （记者杨砺 林子）复牌在即的乐视网再迎利空消息。1月19日，乐视网宣布终止收购乐视影业。此前业界已普遍看空乐视复牌后股价走势，有基金公司给出13个跌停的预测。1月23日，乐视网将召开终止重组暨公司经营情况说明会，孙宏斌等出席。

“乐视存在2017年业绩大幅下滑的风险”

1月19日午间，乐视网发布公告，称董事会通过关于终止重大资产重组事项的议案，并将于1月23日召开投资者说明会，孙宏斌等出席。

按照惯例，上市公司召开相关说明会后即可申请复牌。虽然乐视网尚未公布有关复盘的确切信息，但随着重大资产重组终止，乐视网将没有继续停牌的理由。新京报记者1月17日从乐视网内部人士获悉，乐视网的确将于近期复牌。

此外，乐视网原拟更名为“新乐视”的事项也暂时宣告终止。乐视网表示，经公司管理层讨论，综合考虑公司业务及品牌的延续性，拟终止本次公司名称、证券简称变更事项，提请董事会审核。

1月19日晚间，乐视网又发布了多项公告，预计公司2017年全年累计净利润为亏损。存在公司实际控制人可能发生变更的风险、部分关联方应收款项存在回收风险、贾跃亭、贾跃芳未履行借款承诺导致公司现金流紧张的风险、公司现有债务到期导致公司现金流进一步紧张的风险、公司2017年业绩大幅下滑的风险、公司部分业务业绩存在重大不确定性等九大风险。

乐视网自2017年4月17日上午开市起停牌，宣布要重组注入乐视影业资产。2016年5月，乐视网公布了具体的交易预案，乐视影业拟以98亿对价注入上市公司。截至目前，贾跃亭控制的乐视控股持有乐视影业21.81%股权，为第一大股东。

1月21日，大智慧APP一位账户名称叫做“邢建生”的用户在乐视网的股吧中留言，称投资了乐视股票后“刀刀是肉，天天是泪”。

业绩再下滑 乐视面临ST退市警告风险

乐视网复牌后将会发布乐视网2017年年报。

2017年三季报显示，前三季度乐视网仅实现收入61.52亿元，同比下降63%，净利润亏损22.82亿元，同比下降173%。2016年乐视网全年则实现收入219.87亿元，净利润亏损2.22亿元。

根据最新的公告，预计公司2017年全年累计归属上市公司股东净利润为亏损。而一旦连续两年净利润亏损，乐视网将面临ST退市警告风险，若持续亏损，则将面临退市。

同时，乐视网复牌后的实控人也值得关注。在乐视网发布的公司风险提示的公告中指出，截至目前，贾跃亭持有的股份占总股本的25.67%，其中的99.54%已经悉数质押给金融机构。股票复牌后，若公司股价出现大幅下跌，且贾跃亭无法及时追加担保，金融机构将有权处置上述已质押的股权，并直接导致实际控制人发生变更。

对此，经济学家宋清辉告诉新京报记者，从去年4月至今年1月，乐视网停牌的时间长达9个月，这9个月来，对乐视不利的传言不断，市场对乐视网基本已经失去信心，认为乐视网未来的盈利能力不容乐观，没有核心竞争力，或会从此走上下坡路，即使重组成功，对乐视网的意义也不大。

据了解，乐视在去年4月停牌时的每股价格为15.33元。去年11月中旬，中邮基金发布公告称，将乐视网的估值调整为3.92元每股，同月，嘉实基金将乐视网的估值调整为3.91元每股，此外，诺安基金旗下基金按照3.9元/股进行估值，上投摩根基金旗下基金按照3.94元/股进行估值。以转增后乐视网停牌时的15.33元计算，乐视网估值下跌近75%，约相当于复牌后13个跌停。

对于这一情况，宋清辉表示，乐视影业是一块新业务，盈利能力很有限，即使重组成功对乐视的股价也没有太大的帮助，目前乐视网重组失败，它的股价则会持续下跌。

■ 焦点

贾跃亭在国内欠75亿 在美却偿还巨额债务？

1月19日，乐视网公告称，自2016年以来，公司通过向贾跃亭控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。截至2017年11月30日，上述关联方对上市公司的关联欠款余额达到75.31亿元。

据《界面新闻》1月20日报道，贾跃亭旗下法拉第未来在美国拉斯韦加斯所欠的债务已经偿还。法拉第未来建厂土地所属物业人员称，此前法拉第未来拖欠的5900万美元工程承包商款项已偿还。

此前2016年4月，法拉第未来在当地启动了建厂计划。据当时媒体报道，投资达10亿美元。2016年11月，该工程因欠款导致项目停工。此后有媒体称，现场探访该工厂一直未出现开工迹象。这使得外界对贾跃亭造车持怀疑态度。

2017年11月初，贾跃亭在洛杉矶接受采访时称，“目前首要任务是完成FF的A轮融资，暂时还不会回国。因为债务纠纷会涉及我，可能会对我产生限制出境和高消费的影响。一旦回国之后又来不了美国，FF的融资就没戏了，就垮了。”

此前贾跃亭曾承诺会在2017年底实现FF91的量产。不过该承诺未实现。

2018年1月初，在美国CES消费电子展附近，贾跃亭旗下的团队向部分媒体展示了一辆FF91的样车。

与此同时，国内再次出现乐视供应商讨债现象，有供应商代表称，乐视共欠18家供应商3000万元人民币债务。（杨砺）

■ 观点

“现在说抄底是典型投机心态”

此前传出乐视网复牌消息后，有部分散户曾希望在乐视网复牌后抄底。

在乐视网重组停止后，经济学家宋清辉分析称，资本市场最看重信用，不管是公司或者个人，只要失信了，就毫无立足之地。乐视网的信用体系已经受损，直接导致融资渠道不畅，很难再从市场上面借到一分钱了。在现在的背景下，还有人说要抄底，是典型的投机心态，现在不但没有抄底的可能性，而且还会把抄底者卷入“漩涡”之中。

据了解，在乐视网宣布停止重组的同时，也发布了公司的九大风险，其中，“贾跃亭、贾跃芳未履行借款承诺导致公司现金流紧张的风险”赫然在目。

宋清辉表示，乐视网宣布的九大风险，每一处风险发生的概率都很高。特别是贾跃亭、贾跃芳未履行借款承诺导致公司现金流紧张的风险，是可以预见的。现在，贾跃亭因为巨额债务无力偿还，不管国内的合作方以及监管机构怎么喊话，他就是滞留美国不回国。可见贾跃亭已处于“日薄西山”之态，根本没有任何履行借款的能力或者说可能性。（林子）

乐视停牌大事记

2017.4.17 乐视网宣布公司因筹划重大资产重组而停牌。

2017.5.21 贾跃亭辞去公司总经理职务，梁军接任。

2017.5.24 乐视美国确定裁员70%。

2017.7.3 贾跃亭夫妇名下超过12亿元资产被银行冻结消息曝光。

2017.7.6 贾跃亭辞去乐视网董事长一职，出任乐视汽车生态全球董事长。

2017.7.21 孙宏斌成为乐视网新一届董事长。

2017.8.17 乐视网法人代表由之前的贾跃亭变更为乐视网现任总经理梁军。

2017.8.29 乐视网发布了2017年上半年报，净亏损达6.36亿元。

2017.9.27 乐视更名为新乐视。

2017.10.27 乐视网要求贾跃亭、贾跃芳继续履行借款承诺。梁军等乐视网高管宣布离职。

2017.12.14 贾跃亭三天内两次被列入失信被执行人名单，被限制高消费。

2017.12.18 乐视网被调出深证成指、深证100、创业板指。

2018.1.7 甘薇发布微博，将以资产抵债和出售资产的方式，实现部分债务的实质解决。

2018.1.11 酷派公告显示，乐视将不再持有酷派股份。

2018.1.16 传乐视将复牌。

2018.1.19 乐视发公告称，终止筹划重大资产重组事项。