微信小程序成了售假新阵地

售假小程序依然能搜索到许多

来源：北京青年报

微信方面日前对售假小程序进行了打击，永久下架875个售假小程序。但北青报记者发现，仍有多个小程序内有高仿商品在售。律师表示，售假行为或侵犯他人商标权，情节严重的会触犯刑法。

小程序内有人售卖高仿

“高仿手表”、“精仿鞋”、“高仿奢侈品”……前不久，在微信小程序内搜索相关关键词，则会出现数百个售卖假货、仿品的微信电商小程序。

一家名为“高l仿手表仿表博雅名表复刻表”的小程序显示，店内售卖各种精仿手表、高仿名表，且为一手货源。进入店铺，页面展示着包括卡地亚、浪琴、欧米茄、劳力士、万国等各种知名品牌的手表。另一“精t仿奢侈品批发”的小程序内则展示着各种奢侈品包、腰带、鞋，包括LV、Gucci、Prada等品牌，样式各异。另一“高A仿手机精仿手机批发网”则陈列着包括iPhone、三星等众多知名品牌手机，店铺介绍称，店铺内手机皆为精仿、高仿品，支持大量批发。而名为“高1仿鞋莆田鞋精仿鞋货源代理”的小程序内，介绍自己为“专注莆田鞋高仿鞋顶级货源”，莆田生产的Nike、阿迪达斯、NB等运动鞋品牌以假乱真。

据统计，在微信小程序内售卖仿品的小程序超过1000个，为了对抗小程序的命名审核，这些小程序在“高仿”、“精仿”等敏感词中间加入了一些字符，如“高A仿”、“精t仿”。不过，这些字符在被搜索时会被系统自动忽略，只要用户搜索“高仿”、“精仿”等关键词，就可以搜索到这些小程序。

微商小程序无法在线下单

据北青报记者体验，这些售卖假货的小程序算不上是微店，只是展示平台。这些店铺通常只提供展示功能，并不能在线加入购物车、在线付款，而是引导顾客加店主的微信号。

一名业内人士对北青报记者表示，经过认证的小程序，也就是正规企业或个体工商户为主体的小程序，可以开通两大功能：“支付”和“附近”。支付功能支持顾客在线购买商品并通过在小程序内直接支付，附近功能则是支持方圆5公里以内的人打开小程序就可以看到该小程序。除此以外，个人的小程序是没有这两样功能的，仅支持全国范围内搜索关键词才可以搜索到小程序，并且只提供展示功能，不提供在线支付功能。

因此，这些售卖假货的小程序仅有展示功能，很有可能其背后只是一些没有资质的个人，因此只能将顾客进一步引导到自己的朋友圈内完成支付环节。

小程序代开发仅150元

那么在小程序上开店复杂吗？一名小程序电商店主告诉北青报记者，他和几位同行朋友都是找网上专门帮助制作小程序的商家帮助设计制作的，自己只需要事先注册一下即可。

北青报记者在电商平台搜索“小程序”，出现了多个帮助开发、定制、设计小程序的商户。其中一家店铺表示，自己可以帮助客户提供各种类型的小程序功能模板，并询问记者需要什么类型的小程序？是“门店简单展示、企业展示类、服务预约类、商城交易类、还是个性多功能”的小程序？当得到“想卖一些包啊表啊”的答案时，对方立刻询问是否有认证的公众号、小程序账号或者是营业执照。对方表示，如果以上资质都没有，就无法做认证公号，只能帮助做展示类小程序。也就是说，仅放几张图片、文字等，不含有支付等功能。

这些店铺对如此简单的小程序报价在150元到200元之间，并表示“1-2天内”肯定做好。

一名小程序开发员告诉北青报记者，在他们设计制作好小程序后，还要提交微信方面进行审核。因此，他建议伪装成售卖高仿商品的：“小程序的名字不要太霸气，别直接把大牌名写上去。”

另一卖家则告诉北青报记者：“名字先起‘附近家政12354’，等审核通过了，再改成自己想要的名字。他表示，个人能做的类目很少，只能是家政、代驾这些不涉及食品或者推广的类目，因此为躲避审核需要先起其他的名字。当北青报记者问询“如果被微信方面发现后是不是这个小程序就白做了”，对方表示“你展示的没关系”，并让记者放心，“其实只要没人投诉你就没事”。

小程序为电商带来流量

为何小程序成为售假微商的新阵地？一位小程序电商从业者告诉北青报记者：“小程序对于电商有特别的吸引力，因为目前电商面临的问题是流量固化。而微信是一个巨大的流量池，因此小程序的出现激发了电商流量的可能性，包括转化、复购等等一系列。”

在刚刚过去的2018微信公开课PRO版上，腾讯集团高级执行副总裁、微信事业群总裁张小龙表示，微信目前有近10亿的月活账户规模，而小程序则希望成为未来沟通互联的一种信息载体，成为万事万物的一个表达语言。张小龙说“其实会有很多的电商会用小程序这样一个形态，做了很多很有创意的一些电商的应用，对此我们特别鼓励”。

专门做小程序电商的平台“SEE小电铺”表示，张小龙强调“小程序不是专门给电商准备的”，其实恰恰说明小程序电商已经迅猛到需要张小龙出来澄清，潜台词其实是对小程序电商的巨大肯定。

微信也在近期发现了这一现象，并在18日发布公告称永久下架了875个“假货、高仿类”小程序，并在注册和审核通道进行限制。微信表示，“假货、高仿”类的小程序账号存在与平台恶意对抗的情况，接下来也会持续清理此类问题。

小程序售假难根除

不过，仅仅下架“假货、高仿”类小程序还是远远不够的，小程序中仍然有诸多店铺售卖高仿商品。北青报记者发现，一些企业注册账号，或搜索一些假货的高频类目如“奢侈品、名表、女包”等关键词，仍有假货痕迹。比如“包包女包”、“新款女包皮具商城”、“A名表手表”等小程序，虽然名字没有注明“高仿、精仿”，但这些小程序的介绍仍为“国际奢侈品包包、女包、男包、一手货源……”或“专业手表批发顶级手表工厂货源，以假乱真的专柜品质”这说明，它们仍然是售卖假货、仿品的小程序。

京衡律师上海事务所余超律师对北青报记者表示，所谓高仿奢侈品，大多有几种情形：一是使用与他人注册商标或驰名商标近似的标识；二是使用与他人知名商品相同或近似的名称、包装、装潢，造成混淆误认的后果；三是，与他人产品的外观设计专利权相同或近似。根据《消费者权益保护法》，如果涉嫌欺诈，消费者可要求卖家退货并赔偿损失；如卖家明确告知买家所售商品为假货，其行为虽不构成欺诈，但其在未经商标权人许可的情况下使用其注册商标，涉嫌侵犯他人商标权，商标权人可以要求行为人停止侵害赔偿损失。如果销售金额较大，还可能涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，《刑法》第二百一十四条规定，销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

文/本报记者 温婧