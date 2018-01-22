乐视网重组失败并非意外 本周复牌会迎来几个跌停？

来源：北京晨报

乐视网重组失败并非意外

停牌9个月的乐视本周复牌会迎来几个跌停？

苦等三年，乐视影业并入乐视网的故事还是没能迎来一个美好结局。1月19日，乐视网发布公告称，董事会通过了关于终止重大资产重组事项的议案。所谓“重大资产重组”，也就是乐视网2016年5月份宣布的收购乐视影业计划，当时对其估值达98亿元。这次以失败告终的重组，会是压垮乐视网的最后一根稻草吗？停牌超过9个月的乐视网已经没有理由再停牌，复牌的那一刻，市场将如何反应？

聚焦 乐视影业注入乐视网彻底泡汤

前后筹划三年的乐视网对乐视影业的重组终于成为泡影。1月19日，乐视网发布公告，称公司当天上午召开的董事会上已经审议通过了终止对乐视影业重组的计划。这意味着早在2014年底乐视最辉煌时期，被贾跃亭力推的将乐视影业资产注入上市公司乐视网的计划彻底泡汤。

乐视影业的注入可谓一波三折。2014年末，刚刚从美国回国的贾跃亭回归乐视后，立刻抛出了一年内完成乐视影业注入的公告。在一年半后的2016年5月，乐视网公布了交易预案。乐视网发布公告称，拟向乐视影业股东以41.37元/股发行1.65亿股股份，并支付现金29.79亿元，收购乐视影业100%股权。按照当时的估值，乐视影业的价值达到98亿元。

但在交易预案公布后，资本市场发生重大变化，特别是涉及影视、游戏等泛娱乐领域的并购持续收紧。2016年11月8日，乐视网发布公告称，预计乐视影业注入项目无法在2016年完成，各方正就估值定价进行探讨，不排除交易价格存在下调的可能。至此，乐视影业的注入进入了休整阶段。

此后，乐视影业母公司乐视控股经历了一系列资金断裂、供应商讨债的丑闻，乐视影业的注入搁浅。但随着融创中国主席孙宏斌的出手，乐视网和乐视影业的价值重新凸显。“你不用考虑钱，不用担心钱，只要方向对。”2017年6月，乐视影业IP垂直生态战略会上，孙宏斌对乐视影业CEO张昭说，“这个世界不缺钱，缺的是正确商业模式和做事的人，乐视影业的模式就是赚钱的。”听完这些话的张昭有些哽咽，称这是很久没有收到的鼓励了。

不看电影也不看电视的孙宏斌，对乐视影业的看重还体现在真金白银上。2017年12月25日下午，乐视网宣布，融创系控制的天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司拟对乐视影业增资，增资完成后，天津嘉睿将持有乐视影业40.7500%股权，为第一大股东，乐视控股（北京）有限公司持有标的公司16.3592%股权，为第二大股东。但1月19日的乐视网公告已经意味着这次增资未能成功。

分析 “债务高+造血能力差”导致重组失败

为何乐视影业最终没能注入乐视网？

公告内容显示，截至目前，乐视影业的大股东乐视控股因对外借款及担保导致资产被大量质押和冻结，乐视控股所持乐视影业21.81%的股权也处于司法冻结状态。同时，乐视影业尚存有对其关联方乐视控股的17.1亿元其他应收款。考虑到乐视控股短期内提出实质解决方案存在不确定性，乐视控股持有乐视影业股权冻结不能解除，且关联方其他应收款问题迟迟未能解决，导致交易无法推进或无法获得批准，乐视网董事会认为本次重大资产重组暂不具备实施基础因而终止。

另一方面，乐视影业自身的造血能力也没能实现利润承诺。根据乐视影业此前向乐视网的承诺，前者在2016年、2017年、2018年度归属于母公司股东的净利润分别不低于5.2亿元、7.3亿元、10.4亿元，合计高达22.9亿元。然而，2016年乐视影业首年就未能达到利润承诺。融创中国2017年8月公布的财报显示，2016年乐视影业实现营业收入10.98亿元，归属于母公司股东的净利润1.45亿元，尚不足承诺业绩的三成。2017年，乐视影业以2.5亿元的制作成本投资《奇门遁甲》。但有统计数据显示，《奇门遁甲》的分账应该仅为1亿多元，这也是很多机构预测乐视影业在这部片子上或将巨亏的原因。

影响 乐视网估值将再下挫

乐视影业注入梦碎，已经没有停牌理由的乐视网，也必须面临复牌后资本市场的考验。

乐视网从去年4月份停牌至今，理由正是涉及乐视影业的重组业务。从去年4月17日开始停牌算起，到去年10月17日已经整整半年时间。根据此前监管层和交易所的规定，上市公司资产重组的停牌期限不应超过半年。

最近，业界已经流传乐视网已做复牌准备的消息。乐视网公告称，将于1月23日召开终止重组暨公司经营情况说明会，孙宏斌等出席。根据媒体推测，乐视网极有可能在下周后三个交易日复牌，大概率是1月25日。

此前曾有机构预测，乐视网复牌后会有多个跌停板出现，重仓乐视网的基金已经做好了最坏打算。此前，包括中邮、嘉实、国泰、工银瑞信、易方达等多家基金公司大幅下调了对乐视网的股价估值。

乐视影业注入上市公司失败，也将对乐视影业的一大批明星股东造成影响。

2013年10月8日，乐视网公告称16亿元收购花儿影视。花儿影视以制作《甄嬛传》闻名。乐视网称，收购花儿影视可以完善乐视生态的内容布局。而比花儿影视实力更雄厚的乐视影业，显然寄托着乐视内容生态更大的梦想。一方面，乐视影业的掌舵人张昭是最早一批拥抱互联网的影视人，懂电影也懂互联网。另一方面，当时如日中天的乐视系有着星光闪闪的朋友圈，这些人脉资源对于资本市场来说，更像是一种信任背书。

北京晨报记者查询当时的公告发现，乐视网计划与乐视影业的44名股东进行对价交易发行股份并支付现金。乐视影业的明星股东包括张艺谋、郭敬明、孙红雷、黄晓明、李小璐、孙俪等。如果乐视影业顺利上市，这些明星们的投资将暴涨，很多人的浮盈达到10倍以上。

有媒体报道称，乐视影业注入上市公司失败的结果并不意外，乐视影业负责人张昭或许早就料到了这一结果。“虽然融创进入后，看似试图打通乐视影业和乐视网，但在实操上，乐视影业此前已经在有意识地与乐视网进行隔离”。

“这个行业（影视）可能后面会越来越好，现在房子也挺多，车也有了，饱暖思电影，下一步老百姓会花越来越多的钱在娱乐、度假、休闲上。”2017年6月，孙宏斌曾在公开场合表示对乐视影业的信心。

根据腾讯《深网》报道，在去年10月乐视网曾宣布成立“新乐视管委会”，并任命张昭为主席，这一职位形同“临时CEO”。但据知情人士透露，任命后，张昭在内部所履行的职责仍然仅仅是CCO（首席内容官），并未出现太多越界。在去年12月26日的任命中，刘淑青正式出任乐视网CEO，而对于张昭的角色只字不提。

“乐视现在对我没要求了，没说必须要上市。”根据网易科技的报道，今年1月，新乐视文娱（原乐视影业）董事长张昭在接受记者采访时如此表示。在接受采访的几天前，天津嘉睿刚刚宣布将注资乐视影业，成为乐视第一大股东。或许张昭对此早有预感。

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“新乐视”改名计划终止

值得注意的是，孙宏斌一直力主的将“乐视网”更名为“新乐视”的计划，也在董事会上被宣布终止。根据乐视网公告，经公司管理层讨论协商，综合考虑公司业务及品牌的延续性，拟终止本次公司名称、证券简称变更事项。

事实上，孙宏斌执掌乐视后提出的将“乐视网”更名为“新乐视”，曾被认为是与贾跃亭切割的重要标志。去年9月，乐视网曾发布拟更名公告，称公司中文名称拟由乐视网信息技术（北京）股份有限公司，变更为新乐视信息技术（北京）股份有限公司。一个“新”字凸显两个乐视的界限。乐视网在公告中解释此次更名原因时称，公司进行了一系列战略调整，确定了做以家庭互联网为平台的文化消费升级大潮引领者的目标。“为了进一步契合公司新的战略调整，公司拟变更公司名称及证券简称。”随后，孙宏斌执掌的乐视板块中出现了一股更名潮——乐视致新更名新乐视智家、乐视云更名新乐视云联、乐视影业拟更名新乐视文娱。

北京晨报记者 韩元佳