“转转”APP违法买卖发票被约谈

来源：北京晨报

一些不法分子为谋取利益，通过网络二手交易平台非法出售发票，甚至买卖伪造假发票。法官经过调研发现，其中不少案件均发生在“转转”平台。为避免此类案件发生，海淀法院向转转公司及工商部门发送司法建议函，希望可以加强对网络二手交易平台监督管理。近日，法院收到了转转公司的整改报告，通过增加的一系列防范举措，目前案件数量已经大幅下降。

网络二手交易平台 违法买卖发票高发

在去年发生的一起案件中，某公司职员周某通过转转APP发布消息，以200元的价格出售自己积攒的北京市停车收费额定专用发票543份。经鉴定，上述发票均系真发票。后海淀法院以非法出售发票罪判处其拘役3个月，罚金1万元。

据统计，2017年海淀法院共审结非法出售发票罪、出售非法制造的发票罪（假发票）案件共计59件。上述案件的犯罪模式基本一致，首先嫌疑人在网络交易平台发布销售信息，然后通过站内或微信等聊天工具确认交易价格，再邮寄或当面交易。但值得注意的是，当法官对以上案件进行逐渐分析时，发现有26起案件源于同一平台，即“转转”二手交易平台。

法院发送司法建议 督促整改加强引导

承办法官判断，转转平台内已发布、完成的违法交易信息应多于26件。按照罪犯发布交易信息的方式，法官在平台搜索“地铁票”“停车票”“公交票”“北京票”“上海票”“出租票”等关键词，得到数量不等的交易信息。基于此，海淀法院向“转转”的运营公司发送了一封司法建议函，将相应情况通报给了该公司，并详细梳理、分析平台所涉案件的作案特点、判决结果、涉案账号及交易信息页、法律责任等。

法院建议公司从明确平台内禁止交易物品范围、健全平台内交易信息排查方式、升级用户诚信评价体系、加强犯罪线索移送等方面加强对二手交易平台内违规商品管理，排除经营模式中存在的法律风险。

在邮寄给转转公司的同时，该建议也同步抄送北京市工商行政管理局海淀分局。作为对网络商品交易及有关服务行为的监督管理部门，海淀法院建议区工商局及时跟进并责成涉事企业限期整改，在必要时对企业发展进行适当的监督、指引。

近日，海淀法院收到了海淀区工商局、转转公司的回函及转转公司的整改报告。工商部门表示，收到司法建议后约谈了转转公司，当场送达了行政提示书，就如何避免不法犯罪分子利用“转转”平台发布发票出售信息进行提示和指导，并要求其按期出具整改报告。

转转公司在收到司法建议和被约谈后，迅速整改落实。首先在平台搜索端口全面禁止发票及处方药等违禁品搜索功能，对现有存量违规交易全部下架处理。还新增了违规商品举报快速入口，处理通过系统过滤的违禁品交易。整改后，海淀法院审理的涉转转平台非法出售发票案件数量大幅下降。目前，新增案件中已无涉平台案件，在客户端已无法查询相应交易信息。北京晨报记者 黄晓宇