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互联网“宝宝系”产品收益率下降

互联网“宝宝系”产品收益率下降
2018年01月22日 00:32 新浪综合
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　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 岳品瑜 实习记者 宋亦桐）随着岁末年初的“钱紧”时刻逐渐远去，货币基金收益率出现小幅下跌。据融360发布的最新监测数据显示，1月12日-18日74只互联网“宝宝系”产品的平均七日年化收益率为4.26%，较上一周下降0.14个百分点，下降幅度较大，这也是近九周以来“宝宝系”产品的首次下跌。

　　从不同销售平台来看，第三方支付的“宝宝系”产品以4.41%的平均七日年化收益率继续排名第一，银行、基金、代销“宝宝系”产品分列二、三、四位，平均七日年化收益率分别为4.26%、4.2%、4.17%。

　　互联网“宝宝系”产品是一种互联网金融理财产品，最大的特点是，收益率远高于活期存款，而且流动性好，可随时赎回、实时到账，低门槛的投入不会给人们额外的压力，这样既可以达到储蓄目的，也能够积少成多，从而达到资产方面的增值。

　　据融360统计，在当周收益排名前十的互联网金融理财产品中，活期通和百度百赚并列第一，对接的均是华夏现金增利货币A/E，平均七日年化收益率为4.17%，零钱宝紧随其后，平均七日年化收益率为4.7%，2017年12月以来零钱宝表现突出，一直位居排行榜前三。排名前十的互联金融理财产品，本周平均七日年化收益率均在4.5%以上。当周余额宝平均七日年化收益率为4.17%，环比下降了0.07个百分点，在74只金融理财产品中收益排名55位。大部分用户都倾向于购买第三方支付系金融理财产品，其中以余额宝、京东小金库、百度百赚为代表，而这些理财产品最吸引投资者的并非是较高的收益率，而是消费及其他应用场景，在购物、支付方面非常便捷。

　　对于投资者该如何选择适合的产品进行投资，分析人士看来，投资者需要注意的是，比较“宝宝系”产品时不能单看某一天或某一周的七日年化收益率，因为收益率每天都在变动，而且有时波动比较大，建议最好查看一个月、半年或是一年的平均收益率，目前多家平台都有此类产品，投资人可根据自身的资金储备情况进行选择。

　　融360分析人士建议投资者，首先要搞清楚这只产品背后对接的是哪只货币基金，然后可以去天天基金网、好买基金网这样的第三方平台去查这只货币基金的收益情况。对于未来“宝宝系”产品收益率的走势，该人士认为，去年12月流动性太紧导致货币基金收益率大幅上升，在短期流动性释放之后，“宝宝系”产品收益率下跌也在情理之中，预计未来一周的平均收益率很有可能会继续下跌。不过由于春节前资金面整体仍然偏紧，所以下降空间有限。

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