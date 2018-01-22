新零售赋能 2017年网购市场增幅回升

来源：北京商报

网购消费在经历多年的两成涨幅之后，2017年出现罕见的三成增长。艾瑞咨询近日发布数据显示，2017年中国网络购物市场交易规模预计达6.1万亿元，较去年增长29.6%。数据增幅的背后，是零售业态融合所展现的成效，是服务消费接连提速的表现。

网购消费增近三成

根据艾瑞咨询提供的数据显示，从2013-2017年，中国网络购物市场交易规模的增长率在2016年触底降到历年最低值23.9%后，2017年增加了5.7个百分点。

有业内人士表示，在2017年初，业界对网络购物市场交易规模增长率的预期为20%左右，但2017全年的网购涨幅超过了原有的预期。

对于2017年超预期的增长，艾瑞咨询分析认为，“2017年是线上线下融合的实践年，线上对线下的数据赋能以及线下对线上的导流作用初见成效，稳定发展的网络购物迎来新的发展活力”。

新零售效果初显

众多零售从业者表示，中国网络购物市场交易规模回温的背后是电商企业不断将渠道下沉，频繁试水实体零售业所呈现的效果。

过去一年，电商企业探索实体商业的发展方向，实体零售企业加速与电商进行融合，智慧零售、新零售、无界零售等词汇成为高频词。盒马鲜生、7FRESH以及苏鲜生等被视为新零售试验田频繁落地，曾经聚焦于线上渠道的电商企业已经亲自上阵开拓实体商业的发展空间，融合多种业态抢夺线下流量。

值得注意的是，电商企业与实体商业的联手已经在过去一年成为常态，阿里与银泰、百联、新华都、高鑫零售关系越发密切，京东与沃尔玛、山姆店频繁互动，渠道间的界限越发模糊，带来的业绩增效也随之被放大。

服务消费提升增长率

线上服务消费交易挽救了网购增速放缓的颓势，家政订单涨幅更让人意外。截至2017年7月，58到家的订单量与平台内家政员的数量同样保持着150%的涨幅。

管家帮副总裁韩吉丛曾向北京商报记者表示，该公司的业务线上占比约30%，多数是从微信、App等渠道而获得。2018年，计划实现线上获取业务占比在八成左右的目标。

中国社科院财经战略研究院主任李勇坚表示，线上服务消费增长带动电商增长率回暖，得益于中国电商市场的超前布局。生活服务O2O在“大浪淘沙”之后，存活的平台逐渐掌握用户的消费特点，服务也趋于精细化。

北京商报记者 吴文治 王维祎 赵述评