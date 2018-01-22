乐视网复牌在即 但三大难题仍等待解决

来源：北京商报

在1月19日乐视网（300104）发布了终止重组、2017年预亏等一系列利空消息后，有业内人士表示，终止重组后乐视网亦无继续停牌的理由，乐视网或将于1月25日复牌。需要指出的是，股价暴跌风险以及盈利能力堪忧等都是乐视网复牌后无法回避的待解难题。

连续跌停风险

因筹划重组停牌已逾9个月的乐视网，最终宣布重组告吹。据悉，乐视网原拟发行股份及支付现金购买乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）100%股权并募集配套资金，不料，该重组计划最终折戟。在终止重组后，乐视网复牌的日期也将日益临近。

1月20日有相关媒体称乐视网或将于1月25日复牌。值得注意的是，在停牌期间乐视网曾遭中邮基金等多家公募基金下调估值，诸如，易方达基金决定自2017年11月14日起，对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的乐视网按照3.91元/股进行估值。而以转增后的股价计算，乐视网股价停在了2017年4月14日收盘的15.33元/股。如此巨大的估值差，则让乐视网复牌后的市场预期不被看好，甚至有业内人士预测，在复牌后乐视网将开启连续跌停模式，股价将面临重挫的可能。

而乐视网复牌后股价下跌最大的受害者无疑是投资者。根据东方财富数据显示，截至2017年9月30日乐视网约有18.59万户股东被“关”，若乐视网复牌后股价连续下挫，这些投资者无疑将损失惨重。

除了中小投资者之外，牛散章建平也“难逃一劫”。根据乐视网披露的2017年三季报显示，章建平持有乐视网约4977万股，持股比例为1.25%，位列第七大股东。除此之外，中央汇金资产管理有限责任公司、兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金以及中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金分别位列乐视网第六大、第八大以及第九大股东，也都面临着因乐视网股价下跌而带来巨大损失的风险。

需要指出的是，贾跃亭持有乐视网股份约10.24亿股，占总股本的25.67%，其中约10.2亿股已质押给金融机构，基本处于满仓质押状态。若乐视网复牌后股价出现大幅下跌，贾跃亭股份或将面临平仓的风险，乐视网实控人将有可能发生变更。乐视网在1月19日晚间发布的风险提示公告中也曾提到，若公司股价下跌，且贾跃亭无法及时追加担保，金融机构将有权处置上述已质押的股权，从而可能导致公司实际控制人发生变更。著名经济学家宋清辉在接受北京商报记者采访时表示，贾跃亭目前有庞大的债务无力偿还，能够追加担保的可能性并不大。

资金流“吃紧”

因受部分关联方应收款项回收困难、债务到期以及贾跃亭姐弟未履行借款承诺等因素的影响，乐视网的资金流出现“吃紧”。

据悉，自2016年以来，乐视网通过向贾跃亭控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。截至2017年11月30日，上述关联方对乐视网的关联欠款余额逾75亿元。对于上述关联方欠款，乐视网也坦言存在回收风险。并且因部分关联方应收款项尚未收回，已出现乐视网对上游供应商形成大量欠款无法支付、大量债务违约和诉讼等问题。

此外，截至2017年12月31日，乐视网存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元，其中部分将于2018年到期。乐视网存在因债务到期导致现金流进一步紧张的风险，进而导致乐视网存在一定的偿债压力。除了部分关联方应收款项回收困难、债务到期等因素导致乐视网资金流“吃紧”之外，贾跃亭姐弟未履行借款承诺同样对乐视网的资金流产生“重压”。

对于贾跃亭姐弟未履行借款承诺一事，乐视网也曾多次提醒贾跃亭以及贾跃芳继续履行借款承诺，但贾跃亭姐弟回应称由于个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺。该事件同时也得到了监管部门的广泛关注，其中，北京证监局就曾对贾跃亭、贾跃芳采取了责令改正的行政监管措施；深交所也于2017年12月29日对贾跃亭、贾跃芳给予了公开谴责处分。

对于公司的经营情况，乐视网也在公告中坦言，受到目前面临的巨额关联应收款项、大股东违反借款承诺等历史遗留问题持续影响，公司经营陷入困顿，如果没有新的资金进入，公司将面临经营困难问题。但宋清辉指出，乐视网的信用体系已经受损，在当下面临大面积应收款项回收困难、公司资金流紧张的风险下，乐视网接下来的融资渠道恐难言乐观。

盈利能力堪忧

乐视网在1月19日午间曝出终止重组的利空消息后，于1月19日晚间再曝2017年归属净利预亏的利空消息，这也让投资者对于乐视网未来的盈利能力产生担忧。

乐视网称预计公司2017年全年累计归属上市公司股东净利润为亏损。据悉，截至2017年9月30日，乐视网实现归属于上市公司股东的净利润为-16.52亿元，较上年同期减少约435.02%。根据乐视网披露的2017年半年报显示，公司主要从事基于整个网络视频行业的广告业务、终端业务、会员及发行业务以及其他业务。而在2017年上半年乐视网实现的终端业务收入、广告业务收入以及会员及发行业务收入在营业收入中的占比分别为42.61%、7.34%以及38.47%，上述三项在营业收入中的占比合计达88.42%，上述三项业务决定了乐视网的主要营收情况。

在2017年业绩大幅下滑的风险中，乐视网指出，由于关联方欠款未能有效偿还导致公司现金流极度紧张，公司业务经营困难，无力向上游支付采购款进而形成产品并进行销售，公司收入水平大幅下降。此外，由于受到关联方资金紧张、流动性风波影响，社会舆论持续发酵并不断扩大等一系列对公司声誉和信用造成的影响，公司的广告收入出现大幅下滑；同时，由于关联方债务风险、现金流紧张波及公司供应商合作体系，从产品供应到账期授予等均产生负面压力，公司终端收入以及会员收入均出现较大幅度的下滑。

不难看出，造成乐视网在2017年业绩大幅下滑的风险中，提到的主要业务就是广告收入、终端收入以及会员收入。“乐视网在2018年能否有效地消除社会舆论的持续发酵并成功挽救公司的声誉和信用等存在很大的不确定性，同时对于乐视网关联方债务风险、现金流‘吃紧’等负面压力导致的终端收入以及会员收入在2018年能否改善也存在不确定性。乐视网本拟通过收购乐视影业来进一步增强公司在内容端的实力，如今也宣布告吹。这些问题难免让投资者对于乐视网未来的盈利能力产生担忧。”北京一位不愿具名的业内人士如是说。

北京商报记者 崔启斌 马换换/文 王飞/制表