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直播答题要谨防陷入巨奖诱惑与烧钱大战

直播答题要谨防陷入巨奖诱惑与烧钱大战
2018年01月22日 00:40 每日经济新闻
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　　朱邦凌

　　新年伊始，一向以主播吸引流量的直播平台画风突变，知识益智类游戏节目“直播答题”突然爆火。冲顶大会、芝士超人、百万英雄等直播问答节目纷纷上线，短期内吸引了大量粉丝参与。

　　直播答题对直播平台来说不但是节目形式的改变，也可能是商业模式的突破，很可能是直播平台的“自我救赎”。

　　知识益智与直播平台过往的打情色擦边球不可同日而语，节目内容打上了健康向上的标签，让处于“亚文化”状态的直播开始符合主流价值观。同时，与以往电视节目中的《开心辞典》《幸运52》不同，直播问答节目更加注重互动性、参与性、娱乐性，带有鲜明的移动互联网时代特色。这两点，让直播问答甫一问世即赢得满堂彩。

　　但直播问答也暗藏隐忧，单场、单日奖金越来越大，巨奖设置、金钱诱惑如果愈演愈烈，价值导向有无问题？是否符合主流文化价值观？特别是各大直播平台竞相疯狂撒钱，平台烧钱大战能持续多久？会否重蹈共享单车式的烧钱大战？各大平台一窝蜂地上线同类节目，资本纷纷加持，一旦新鲜感消失，同质化严重的直播答题会否一地鸡毛？

　　这场知识狂欢，来自于资本大佬们的疯狂砸钱。1月3日，王思聪在微博上发布“我撒币，我乐意”、“每天我都发奖金，今晚9点就发10万”的微博，让本来不温不火的《冲顶大会》迅速走红，也正式拉开了直播问答的序幕。

　　随着各大平台紧急上线直播答题，单场奖金很快突破十万达到百万元级别。1月6日，西瓜视频的直播答题游戏“百万英雄”最终有23个人平分了100万元的奖金，平均每人获得4万多元，这让许多人“红了眼”。到1月11日，直播答题单场最高奖金已达到200万元。目前，“百万英雄”的单场奖金最高已达500万元。同时，单日奖金也水涨船高，1月13日“百万赢家”率先将战火升级，单日奖金总额升至千万元级别，当日开13个场次累计奖金总额高达1300万元，成为有史以来直播答题单日最高奖金总额，创出直播行业数据新高点。

　　直播答题巨奖的背后反映出资本的不断参与。首先，各个直播答题节目背靠大树。如映客直播的“芝士超人”背后有投资大佬朱啸虎；西瓜视频的“百万英雄”属于今日头条；“冲顶大会”则有普思投资董事长王思聪。其次，直播答题开始获得广告商赞助。1月9日，趣店成为映客旗下在线答题产品芝士超人的首位广告主，广告费为1亿元。“百万赢家”首先开出美团专场，成为直播答题产品中首个商业化案例，让业内人士开始认可这种商业模式。

　　其实，这种将答题和直播结合的玩法并非原创。2017年10月，短视频鼻祖Vine推出了一款名叫HQ trivia的产品，迅速成为流量收割机，HQ的市值也一路上涨，已经超过一亿美元。这种重参与感、重奖金、偏赌博式的直播答题产品迅速风靡至大洋彼岸，目前国内的直播答题APP多为其仿作。

　　这种仿制的直播答题，与直播行业奉行的烧钱战略一脉相承，只是换了一副“知识益智”的外衣。2018年的直播行业，有人用10亿元砸钱答题节目，也有人打算花10亿元打造主播明星。1月13日，游戏直播平台斗鱼在上海举行“鱼乐盛典”活动，为“年度十大巅峰主播”以及各个直播分区的优秀主播颁发奖项。当天，斗鱼直播宣布，打算投资10亿元资金用于主播培养，称之“主播星计划”。同时，斗鱼宣布有赴港IPO的计划，目前仍在筹备中。

　　一味烧钱、巨奖诱惑不断升级，恐怕不是直播答题节目的出路，重视内容、题目筛选严格把关才是同质化中脱颖而出的关键。

　　日前，百万赢家在直播答题节目中将我国香港和台湾列为“国家”，暴露出此类节目审核环节的严重问题。针对这一事件，百万赢家官微发布道歉声明，将加强后续出题的审核环节和流程，杜绝这种情况再次发生。

　　过去几年，外卖、网约车、共享单车都经历了惨烈的烧钱大战。外卖平台之间的优惠券血拼、网约车领域的补贴大战、共享单车领域的免费骑行对决，让不少企业资金告紧倒闭退出。目前，摩拜和ofo两家共享单车巨头总融资额都达到6亿美元以上，烧钱大战仍在继续，盈利模式依然难明。

　　尽管互联网公司的成长有其特殊性，需要前期大量资金投入获得流量，甚至先烧钱后谈盈利，但现在国内的创业似乎已陷入一个过分烧钱的怪圈。如今，直播答题甫一问世即露出了巨奖烧钱的苗头，但愿不要简单重复外卖、网约车、共享单车的烧钱大战，而是以优质内容在同质化中脱颖而出。

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