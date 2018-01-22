王思聪们撒币：直播答题是否有了资金就可以忽略创新

近日，现实版《贫民窟的百万富翁》在不少人身边上演，朋友圈里不时就会见到有人晒出自己通过参加直播答题获得现金的截图。只要在App上参与答题就能赢取现金，2018新年伊始，直播答题迅速掀起了一波全民答题热潮，不少平台纷纷推出自己的答题软件和答题节目，并通过疯狂烧钱吸引用户参与。短时期内的爆红，引起了很多争议和质疑。参与者与奖金数额是否真实？游戏“作弊”软件频出怎么办？如果不直面这些问题，直播答题游戏还能火多久也许要打一个大大的问号。

直播答题游戏的优势是能以极低的成本来获取用户，但问题是产品趋于同质化、用户黏性不高，只能依靠高额奖金和名人效应来获取流量，这并不是一个可持续发展的路径。因此，也有很多专业人士在思索：这轮布局的背后，企业盈利模式和最终目的是什么？直播答题究竟是真的“风口”，还是会昙花一现不了了之？

直播问答App乃虚火 调侃知识终不能长久盈利

康斯坦丁

随着王思聪在微博宣布“我撒币、我乐意”，一款叫“冲顶大会”的App冲到了大众面前。紧接着“芝士超人”携10亿元奖金从天而降。瞬间之内，在线答题火得一塌糊涂，促成了中国网民新一轮的狂欢，而且狂欢地心安理得。

其实，直播答题App的产品逻辑非常简单：由真人主持人出题，用户在线选择，参与者需要在10秒之内完成答题，超时或者答错，立即退出游戏。12道题目结束之后，答对所有题目的人就可瓜分奖池奖金。

相信很多人都觉得这个模式非常熟悉，这简直就是在线版的《开心辞典》和《幸运52》，两档全民节目，是那种周六熬到22点看首播，周日早上11点还要忍不住看重播的节目。

这两档节目也衍生出大量好的话题，比如李咏的大脸如此之长，他适合出现在春晚舞台吗？王小丫如何跻身央视最受欢迎主持人，而李嘉明的存在显得有些多余，他又有怎样的辛酸历程……

更关键的是，凭借央视的影响力，他们能搜罗到全中国最权威的专家，出最专业的题目，同时会考虑普通观众的接受程度等。于是，央视的这两档王牌节目长盛不衰，让人觉得舒服。即便现在停播，也是寿终正寝，而不是暴病而亡。

显然，日前爆红的在线知识问答平台，尚不具备《开心辞典》的精致，它们之所以能在短时间内爆红，更得益于红彤彤的奖金，100万元、101万元的现金摆在直播间，能充分调动人类最本质的冲动。

但众所周知，靠冲动做的事儿，终不能长久。如果在线知识问答平台找不到新的兴奋点或者稳定的盈利模式，那么，它们只会是一场狂欢和一连串稍纵即逝的丑陋流星。

用户消耗时间，企业获得流量

最开始，智能手机只是“碎片时间清理机”，现在人类已经成为手机的高级配件，我们随时随地都在浏览网页、刷朋友圈、打游戏等。这种情况越发地严重，更是有人沉沦其中，于是，痴迷手机的人开始思考，到底该不该继续沉迷手机，偶尔地也需要读书和运动。

但类似直播答题App的出现，又给了大家最新的“热爱手机”的理由：网上答题，不仅能赚钱，还能增长知识。

其实，这充其量算是低层次的心里安慰罢了，笔者不喜欢类似的答题直播，看到红彤彤的奖金而不得，简直是煎熬。更重要的则是，网友投入大量时间，换来的只是碎片化、零散的知识点，留到脑袋里，只是智商的脂肪而已。更何况，99%的参与者都要承受“挑战失败”的尴尬和沮丧，这种负面的情绪会进一步加剧人们对“学习”的嫌隙。

相关报道显示，确有真人领走了百万元大奖，这本质上是一种新的“彩票”，正因有如此极少数的幸运儿，才吸引了大量的关注。

关注即流量，这是如今的商业世界中最重要的事儿。现在，企业要开发一个新用户的成本，早就超过了十元钱。为了管控成本，互联网企业不再执着于传统广告，请明星代言，付出天价的代言费，却不敢保证效果。

如今企业更乐意采用一种“参与式”的广告宣传，比如说滴滴、快的网约车大战，虽说烧掉了14亿元，但仅仅用不到20元的成本就能获得一个用户，同时，培养出用户“移动支付”的习惯。要知道，当司机和乘客把零钱存入网约车App的时候，这些就成为企业可支配的资金。

现在的知识问答直播App也采用了相同的模式，他们没有请鹿晗、吴亦凡等小鲜肉做百万代言，却把百万奖金按照相对公平的方式分给了用户。这种良好的参与感，充满了希望，爱占便宜的用户自然会口口相传，从而形成巨大的免费资源。

随之而来的则是巨大的流量。相关数据显示：一场百万元的奖金，早已换来了百万流量，单用户推广仅消耗1元，简直是业界良心价。

相比之下，参与狂欢的消费者则没有太多收获。表面上看，消费者没有损失掉任何东西，但细细想来，当你口口相传这款App，当你为了答题不断地搜集知识点，消耗的是宝贵时间，这几乎是最值钱的东西，结果却只能换来零散、碎片化的知识。

事实上，手机App最恶之处正在于把时间杀掉，比如遍地的游戏和新闻客户端，会不断推送内容，从而形成持续性的新刺激。一旦打开，用户就再也无法停下来，不知不觉中消耗了大量时间。关于知识的App，我们更需要高效、系统的学习工具，给一些时间不够用的人，提供更有价值的服务，这种服务比起所谓的奖金要正向得多。

知识如何带来滚滚财源

平心而论，在线问答直播App或者叫其他什么知识竞赛之类的平台，真正的脊梁绝非知识本身，几乎没有用户是带着“渴望知识”的心态来参与这场狂欢的，这个热烈的过程，开始于金钱，肯定也会结束于没有金钱。

在直播平台内，最美妙的体验莫过于参与奖金分配，仅仅是20元的奖金，亦能让用户玩得不亦乐乎。花椒平台甚至出现过人均4万元的盛况，以及“领走百万大奖”的神秘女孩，这些都是巨大的刺激，引导着用户持续地将“流量”投入进来。而其中三元、五元的分钱则确保了这种刺激会一直存在。

不要嘲笑钱少，要知道连几分钱的红包或者敬业福之类的东西，都能让用户疯狂，更何况是这么直接而赤裸裸的模式。

毫无疑问，有奖金的地方就会有流量，这简直是真理和铁律，但要想把这个模式持续下去，问答直播App需要尽快完善自己的盈利模式，且需要在成本烧光前完成“盈利验证”。

其实，面对巨额的流量，最常见的盈利模式就是插入广告，用户在参与答题前免不了先要欣赏一段广告，关于网络游戏的或者关于天猫店铺的。而问答直播的特殊属性，决定其还能在问答直播中植入一些广告，比如直接问，某品牌的智能手机，逆光也清晰，请问它的售价比iPhone X低多少？当然，这些都是最表层的盈利思考，知识平台或许能唤醒公众对知识的渴望，也能衍生出线上线下之培训，或者干脆靠金牌主持、网红主播来吸引人气也未可知。

知识就是力量，或许，应该直接说知识就是金钱。在这个娱乐为王、金钱至上的年代，谁也不要否认自己喜欢钱，但在诱惑面前，用户仍然需要冷静思考，与其沉溺于被人持续提供的刺激中不可自拔，倒不如思考“知识变现”的本质规律，做一个驾驭知识的人。