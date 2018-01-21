李彦宏谈AI策略、陆奇来一年百度变化及女儿

百度 创始人兼CEO李彦宏 创始人兼CEO李彦宏

新浪科技讯 1月20日下午消息，在IF2018极客公园创新大会上，百度创始人兼CEO李彦宏对百度的发展和人工智能的作用讲述了自己的理解。

以下为李彦宏演讲实录，由新浪科技整理：

移动互联网时代百度被冲击，AI到来反而淡定

18年前，百度刚开始做的时候，大家还没能理解我们。到现在做到这么大，我也没想到。移动互联网刚到来的时候，我们被冲击了一下，感觉脚跟站不稳，所以当时就警惕着，说一定要把移动互联网拿下，这么一种心情。但是当AI到来，我们心态倒是从容一点，因为七八年前，我们就开始做相关技术了。甚至再远一点，18年前百度刚成立的时候，搜索就是需要这些技术的。搜索的本质和人工智能一样的，那会儿用的不是人工智能技术，但是干的是人工智能的事。所以当AI到来的时候，我们的感觉是：这一天终于来了。

移动互联网也是说了很多年了，2002、2003年的时候，就有很多人跟我说，手机时代就要来了，移动互联网就要来了，但是那个时候还不是移动互联网的机会，时间长了心态就麻木了，觉着移动互联网到来还早，但是后来当它真的来的时候，很多人都有布局，我们没有布局，就有点慌。

陆奇到来一年，有何变化？

直接向我汇报工作的人数来看，现在差不多是两年前的一半，之前十几个人，现在六七个人直接向我汇报。

“职业经理人管理公司都一般”，我现在还是这个观念，总体上来说，还是创始人管理公司效果更好。最好的经理人就是不像经理人的经理人，他不把自己当做经理人来看待，而是把公司看做他的事业、他的baby来看待，效果更好。陆奇他工作时间比我还长，人也很正，风气带的很好。一年前来极客公园，我在后台候场的时候碰到沈向阳，他冲我挤眉弄眼的，我就想他是不是知道消息了？后来我还给他发了个信息，说你知道了也先保守秘密，我们还没有公布。

一年前，有十几个人直接向我汇报工作，每天有很多危机出来，思考重要但不紧急事情的时间就被挤掉了。过去一年我有很多时间思考，我们改了我们的使命，原来是“让人们最平等便捷地获取信息，找到所求”，现在是“用科技让复杂的世界更简单”，新使命更能体现人工智能对人们生活的改变。

即使到今天，我也还是很忙的，并没有很多时间，去把“创始人的角色”这个命题去理论化。我觉着自己18年是没有变化的，但是很多人觉着有变化。人有时候就是劳累命，你可以不做这件事，但是不做晚上睡不着觉，很多都是很细节的事情，但这些细节的事是我喜欢的事。现在其实没有人直接向我汇报了，可以只管相管的事，但是想管的事还是很多。

就同样的话，我说出来和别人说出来就是不一样。我们会上讨论出一个共识，我说“那行，你们去公布吧。”但他们就说，不行，我们说和你说是不一样的。

谈百度的变化和影响

一年前陆奇来了之后有一个媒体见面会，我自己拿笔写了10个问题，是未来要解决的问题。当时媒体很好奇，但是我不能说，因为是公司商业计划的秘密。今天我说一个吧，第一个是手机百度的DAU问题。大家做移动互联网来说，不是很新鲜的问题，但是对百度来说是一个新问题。百度做搜索每天回答用户非常多的搜索请求。移动互联网到来之后，人们越来越需要一个干净的互联网环境。有一次我和一个省委领导吃饭聊天的时候，他说百度做的不错，但是还要努力啊。我就奇怪这是什么意思呢？他说，我在百度上搜索我的名字，结果搜到色情网站上了。我想这不是我的问题啊，这是点了多少次，才上了色情网站呢？但后来再一想，这件事还是由百度App进去的，所以跳多少次，你都得替他负责。未来人们对百度的理解，主要是通过百度App进入开始。人们用百度，默认是使用网站，而用百度App就像一个附属品，最近我们做了一个决定：改！手机百度以后就叫百度了，以后当用户搜索的内容是网页内容的时候，我们会提醒你这是网页版，而手机上App搜出来的东西，就是百度搜索的。

我们大多数资源还是在百度搜索、百度信息流这里，这后面的技术都是人工智能的技术，所以这个技术是无处不在的，不仅仅是推动新业务发展。没准最能体现AI技术的还是手机，但是未来的手机，和我们现在说的手机，可能不是一个概念。

平台的开放会使得重复的工作减免，但即使我们不做这些事情，做重复事情的公司也会被淘汰掉，这是自然规律。我们做的事情会加速这件事的发生，可能原来做三年会死，现在3个月就死了，但是早死早超生，重复的事情没有必要再做一遍了。我们Apollo平台开放之后，我们做过的事大家不用再做了，你拿过来，想怎么用怎么用，想怎么改怎么改。更多公司可以去做一些更有意义的事情。

一年前我们在CES的时候，人们只是觉着你只是一个新的竞争者，还不是排第一的。但是今年大家的心态是，这是合作伙伴，他们做的好。我们就能做的好。今年CES百度世界大会上我们做了一个直播，北京这边在大厦旁边开着一个车队，有的车里没有方向盘，据说现场的老外都特别兴奋。一开始大家都觉着你是不是作秀啊，但是当他们看到直播里无人车真的在开，就很有气势。一个开放的平台，一定会战胜一个封闭的平台。

信息流这个词在国内是一个比较新流行起来的词，但不是新概念。六七年前，Facebook想进中国，和百度来谈合作公司。那时候就谈哪些功能可以进来，他们就谈到newsfeed要进来。但是就是说可以结合算法、社交等。现在看朋友圈、微博是以社交为主，百度信息流、头条是以算法为主。对于算法组织出来的信息流，是机器在猜，用户会喜欢什么。但是算法没有社交这么高的粘性。最佳的状态就是两者的结合。将来很有可能是算法分发为主的，就是用计算机来猜测你想要什么，你用的越多我算的越准。可能一开始算法会有一些问题，比如推送的内容质量不够高，但是随着时间的推移、算法的优化，以后质量一定会越来越高的。

谈女儿：智能时代的原住民是什么样的？

我女儿10岁，对手机的使用有时候还会更熟练。百度里有些是成人看的东西，如果手机的摄像头看到一个小孩的脸的时候，它应该自动把内容变过来。有时候家里小孩吵架，可以拿着手机说，你给我们评一评理，到底我们谁对。所以她对机器的认知是，它就应该懂我，就应该解决这些问题。我们跟着技术进步，就是这么长起来的。

我们该用科技给下一代留下什么？

世界会因为我们的存在，科技进步，而变得简单得多，我们习以为常的事，有些是很复杂的，下一代会觉得很麻烦。人工智能技术能认识人的时候，为什么还需要拿护照去排队呢？我们每一个人都应该有一个机器的助手，人做简单的，让人快乐的事，而不是繁琐的、浪费时间的事。（辛苓）