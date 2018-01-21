李彦宏:百度人工智能技术无处不在 不仅是推动新业务

李彦宏

新浪科技讯 1月20日下午消息，在IF2018极客公园创新大会上，百度创始人兼CEO李彦宏对百度的发展和人工智能的作用讲述了自己的理解。

以下为李彦宏演讲摘要：

一年前陆奇来了之后有一个媒体见面会，我自己拿笔写了10个问题，是未来要解决的问题。当时媒体很好奇，但是我不能说，因为是公司商业计划的秘密。今天我说一个吧，第一个是手机百度的DAU问题。大家做移动互联网来说，不是很新鲜的问题，但是对百度来说是一个新问题。百度做搜索每天回答用户非常多的搜索请求。移动互联网到来之后，人们越来越需要一个干净的互联网环境。有一次我和一个省委领导吃饭聊天的时候，他说百度做的不错，但是还要努力啊。我就奇怪这是什么意思呢？他说，我在百度上搜索我的名字，结果搜到色情网站上了。我想这不是我的问题啊，这是点了多少次，才上了色情网站呢？但后来再一想，这件事还是由百度App进去的，所以跳多少次，你都得替他负责。未来人们对百度的理解，主要是通过百度App进入开始。人们用百度，默认是使用网站，而用百度App就像一个附属品，最近我们做了一个决定：改！手机百度以后就叫百度了，以后当用户搜索的内容是网页内容的时候，我们会提醒你这是网页版，而手机上App搜出来的东西，就是百度搜索的。

我们大多数资源还是在百度搜索、百度信息流这里，这后面的技术都是人工智能的技术，所以这个技术是无处不在的，不仅仅是推动新业务发展。没准最能体现AI技术的还是手机，但是未来的手机，和我们现在说的手机，可能不是一个概念。

平台的开放会使得重复的工作减免，但即使我们不做这些事情，做重复事情的公司也会被淘汰掉，这是自然规律。我们做的事情会加速这件事的发生，可能原来做三年会死，现在3个月就死了，但是早死早超生，重复的事情没有必要再做一遍了。我们Apollo平台开放之后，我们做过的事大家不用再做了，你拿过来，想怎么用怎么用，想怎么改怎么改。更多公司可以去做一些更有意义的事情。

一年前我们在CES的时候，人们只是觉着你只是一个新的竞争者，还不是排第一的。但是今年大家的心态是，这是合作伙伴，他们做的好。我们就能做的好。今年CES百度世界大会上我们做了一个直播，北京这边在大厦旁边开着一个车队，有的车里没有方向盘，据说现场的老外都特别兴奋。一开始大家都觉着你是不是作秀啊，但是当他们看到直播里无人车真的在开，就很有气势。一个开放的平台，一定会战胜一个封闭的平台。

信息流这个词在国内是一个比较新流行起来的词，但不是新概念。六七年前，Facebook想进中国，和百度来谈合作公司。那时候就谈哪些功能可以进来，他们就谈到newsfeed要进来。但是就是说可以结合算法、社交等。现在看朋友圈、微博是以社交为主，百度信息流、头条是以算法为主。对于算法组织出来的信息流，是机器在猜，用户会喜欢什么。但是算法没有社交这么高的粘性。最佳的状态就是两者的结合。将来很有可能是算法分发为主的，就是用计算机来猜测你想要什么，你用的越多我算的越准。可能一开始算法会有一些问题，比如推送的内容质量不够高，但是随着时间的推移、算法的优化，以后质量一定会越来越高的。