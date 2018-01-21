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李彦宏谈陆奇：他工作时间比我还长 人也很正

李彦宏谈陆奇：他工作时间比我还长 人也很正
2018年01月21日 16:03 新浪科技
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李彦宏李彦宏

　　新浪科技讯 1月20日下午消息，在IF2018极客公园创新大会上，百度创始人兼CEO李彦宏对百度的发展和人工智能的作用讲述了自己的理解。

　　以下为李彦宏演讲摘要：

　　直接向我汇报工作的人数来看，现在差不多是两年前的一半，之前十几个人，现在六七个人直接向我汇报。

　　“职业经理人管理公司都一般”，我现在还是这个观念，总体上来说，还是创始人管理公司效果更好。最好的经理人就是不像经理人的经理人，他不把自己当做经理人来看待，而是把公司看做他的事业、他的baby来看待，效果更好。陆奇他工作时间比我还长，人也很正，风气带的很好。一年前来极客公园，我在后台候场的时候碰到沈向阳，他冲我挤眉弄眼的，我就想他是不是知道消息了？后来我还给他发了个信息，说你知道了也先保守秘密，我们还没有公布。

　　一年前，有十几个人直接向我汇报工作，每天有很多危机出来，思考重要但不紧急事情的时间就被挤掉了。过去一年我有很多时间思考，我们改了我们的使命，原来是“让人们最平等便捷地获取信息，找到所求”，现在是“用科技让复杂的世界更简单”，新使命更能体现人工智能对人们生活的改变。

　　即使到今天，我也还是很忙的，并没有很多时间，去把“创始人的角色”这个命题去理论化。我觉着自己18年是没有变化的，但是很多人觉着有变化。人有时候就是劳累命，你可以不做这件事，但是不做晚上睡不着觉，很多都是很细节的事情，但这些细节的事是我喜欢的事。现在其实没有人直接向我汇报了，可以只管相管的事，但是想管的事还是很多。

　　就同样的话，我说出来和别人说出来就是不一样。我们会上讨论出一个共识，我说“那行，你们去公布吧。”但他们就说，不行，我们说和你说是不一样的。

陆奇李彦宏百度
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