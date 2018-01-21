阿里UC全民答题遭质疑 前端代码现“百万傻币”字样

在UC的全民答题产品的前端代码中，出现了“百万傻币生产测试环境”的字样

新浪科技讯 1月21日下午消息，近日有网友发现，在UC的全民答题产品的前端代码中，出现了“百万傻币生产测试环境”的字样，表示程序员存在侮辱用户的行为。

有知乎网友@安泽江分析说，“有问题的那端字符串，初始化的是‘应用名’。在微服务架构良好的企业里。这些参数都不会让工程师写代码添的。都是创建新应用时在管理后台填的。谁有权限添取决于内部管理机制。”

另有知乎用户@张钊认为，看代码很像服务端渲染模板的时候塞进去的？是不是不能让前端背这个锅？

不过，也有网友认为，撒币一词也是该产品的代称。此前王思聪提到直播答题产品，曾在微博表示，“我撒币，我乐意。”并在朋友圈说，“2018年第一周总结：王思聪撒币，张一鸣撒币，周鸿祎撒币，奉佑生撒币。”周鸿祎随后在该朋友圈下回复，“你们都撒币，我大撒币，比你们厉害。”

去年11月，某技术论坛曾出现一篇讨论阿里旗下虾米音乐Mac版客户端中关于VIP会员代码的注释，上面的图片中出现了所谓的“穷逼VIP（活动送的那种）”，随后程序员致歉，虾米音乐也替换了有问题的应用包，彻底去除了不当用语，同时修复文件混淆失效的BUG。（宵寒）