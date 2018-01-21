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VIPKID米雯娟：工厂模式的学校已很难满足孩子需求

VIPKID米雯娟：工厂模式的学校已很难满足孩子需求
2018年01月21日 10:51 新浪科技
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VIPKID创始人兼CEO米雯娟VIPKID创始人兼CEO米雯娟

　　新浪科技讯 1月21日上午消息，在IF2018极客公园创新大会上，VIPKID创始人兼CEO米雯娟在发表主题演讲时称，当今的多数学校与两三百年前变化不大，工厂模式已很难满足孩子的需求，她希望通过技术去改变教育行业的现状。

　　米雯娟称，她经常问一些朋友：学习是快乐的还是痛苦的？多数人的回答是痛苦。但VIPKID所要做的是，希望给孩子们带来快乐，“要让孩子愿意去探索，去想象，有多元化思维，养成爱思考的习惯”。

　　米雯娟说，在过去两三百年，传统的学校没有太大变化，“这类学校类似于工厂的方式，很静态的场景，学习、考核和教学都是一样的。而在新的时代，工厂模式很难满足孩子的需求。如何启发孩子的学习兴趣，是个很重要的问题”。

　　此外，教材的迭代过慢也是阻碍教育发展的“绊脚石”。“比如新概念英语，还是二十年前的样子”，米雯娟说，他们现在的教材体系都是以周为单位，通过大数据和AI，去迅速更新迭代产品。

　　这个时代，她认为有四个关键词对于学习至关重要：

　　1，好老师：VIPKID在全球有最严格的教师系统，通过两星期的筛选，只有5%的教师可以通过考核，目前已有3万名北美老师帮助孩子培养。

　　2，基于1对1的上课模式：要让孩子得到老师百分百注意力。

　　3，教材：目前VIPKID有两三百人在做内容，课程基于美国的教学标准，“要有足够新的内容吸引孩子的学习”。

　　4，技术：了解孩子的特点，匹配适合孩子的老师。

　　米雯娟认为，技术对改变教育至关重要，能够通过现实化的方式和手段，充分发挥老师和学生的潜力，“对于VIPKID来说，我们很幸运站在历史的节点上，技术帮助教育去做改变。我们不去押题，我们要让孩子爱学敢说，去拥抱多元化世界”，米雯娟说道。（韩大鹏）

VIPKID米雯娟
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