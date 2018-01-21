陈思进：“区块链”泡沫媲美20年前的网络泡沫

“区块链”泡沫媲美网络泡沫

陈思进

近来，“区块链”再次成为热词（注：2013年时热过一次，后随着比特币从1155美元跌至200美元，跌幅高达83%而冷却），越来越多的公司将blockchain （“区块链”）或xxcoin（某“加密货币”）之类的流行术语，添加到他们的公司名字中，使公司股票飙升起来，出人意料地包括了老牌公司——柯达。

柯达刚刚推出自己的柯达币（KodakCoin），一种提供给摄影师的加密货币，此消息一经公布，柯达的股票（KODK）瞬间直往上蹿，股价上涨至每股5.02美元，涨幅高达60%。

然而，另一家区块链公司UBI Blockchain Internet（下称UBI）——总部在中国香港的咨询公司，去年股价累计暴涨超过1000%，今年1月8日却被美国证券交易委员会（SEC）宣布冻结交易，时间从1月8日持续至1月22日。

根据彭博社的新闻报道，UBI创立于2010年，当时的公司名称为JA Energy，在2016年11月更改名称以反映区块链业务，现在市值已高达8亿美元，事实上并无任何营收，可股价从2016年12月8日的7.20美元，大幅上涨至2017年12月18日的87美元，并一度触及115美元的高点，原因是加密数字货币的价格和区块链公司的股价都已飙升。

区块链究竟是什么？

区块链（英语：blockchain 或 block chain），是指用分布式数据库识别、传播和记载信息的智能化对等网络， 也称为价值互联网。其最初概念是由Stuart Haber于1991年提出 ，1992年被W。 Scott Stornetta修改加工。

在 2008年，一位号称“中本聪”（迄今还不知道是谁）在《比特币白皮书》中，完善了“区块链”概念，并在2009年创立了比特币社会网络，开发出第一个区块，即“创世区块”。

自此之后，区块链共享价值体系首先被众多的加密货币效仿，并在工作量证明和算法上进行了改进，比如采用权益证明和SCrypt算法。随后区块链生态系统在全球不断进化，出现了首次代币发售ICO（Initial Coin Offering），以及“轻所有权、重使用权”的资产代币化共享经济……

目前，人们正在利用这一共享价值体系，在各行各业开发去中心化电脑程序（Decentralized Applications， Dapp），在全球各地构建去中心化自主组织和去中心化自主社区（Decentralized Autonomous Society， DAS）。

此外，区块链技术可用于创建一个永久的、公开的、透明的总账系统，用于编辑销售数据，通过认证版权注册来存储版权数据。比如，商业组织正在为各种应用开发分布式分类账的区块链软件。由于这些软件被中心化机构控制，不具有区块链去中心化的属性，被称为私有链（private blockchains）、区域链或者联盟链。

不过，因其应用范围与用分布式数据库处理信息的云端运算相似，2017年6月止，不但没有任何私有链得到认可和使用，而且国际银行界纷纷退出所参与的项目。2017年5月，加拿大中央银行也放弃了国家私有链的开发，主要原因是与中央银行体系格格不入。

为什么与“区块链”沾边的公司股价会飙升？

这不禁令人想起20年前的“.COM”泡沫时，那时，一个公司只要带上“.COM”的标识，其股价就会飙升。但是20多年过去了，在当年上万家号称互联网的公司中，最后真能脱颖而出的迄今就只有“八大家”。

相较上次“.COM”泡沫的“成住坏空”，这次区块链热得更为诡异，因为迄今为止，无论是银行自有转账、诈骗风险控制，还是智能合约的执行等方面，区块链所带来的利都小于弊。区块链技术已经提出十多年了，但目前还没有出现一个区块链技术大规模的应用场景。

即区块链并没有实质性的突破。就拿区块链第一个最成功的应用比特币来说。True Link 的首席执行官 Kai Stinchcombe指出：相较而言，Visa每秒能处理六万笔交易，而比特币的历史记录则是每秒处理7笔交易。改进比特币效率的技术正在研究中，但这种新技术的起点，大约仅为现有交易系统性能的0.01%。

但是，资本市场的泡沫是不顾那些道理的。从资本市场上来说，预测预期就是未来。

最近，加拿大皇家银行预测，区块链未来市场将达到10万亿美元，那么资本自然会朝着那个方向而去。

可是对于普通投资者来说，他们应该关注的是：首先，从底层技术（如算法）来看，全都掌握在美国手中，中国不具备优势；其次，企业投入区块链的巨额资金，都将意味着烧钱，别说何时能产生利润，就连何时能收回投资都只有天知道。事实上，目前所谓投入区块链那些公司，90%以上和区块链没有任何关系；99%以区块链为由头的融资项目，可能毫无价值和技术含量，更可能是一个骗局。

也就是说，未来，区块链也将与20年前的互联网那样，能改变人们的生活方式，但是，从个人的投资获利而言，那又是另一码事儿了。

四百多年来，一个又一个金融大泡沫在破灭之前，全部被各种美丽的包装打扮过，都说“这次不一样了”。但遗憾的是，每次的结局恰恰都一样——破灭！

这次的“区块链+虚拟数字货币+ICO+xxx”很可能被人利用，集人类历史上各种经典金融骗局之大成，升华为最华丽壮观的终极骗局！

作者为华尔街从业人士