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八卦网站Gawker本月选出收购方

八卦网站Gawker本月选出收购方
2018年01月20日 16:16 新浪综合
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　　猎云网（微信号：ilieyun）1月12日报道 （编译：叶展盛）

　　风投资本家彼得·泰尔已经出价欲收购在线新闻网站Gawker，这位富翁希望通过这种方式结束和这个网站之间的法律纠纷。

　　Gawker这家网站已经闲置了一年多，它正在拍卖自己剩余的资产，包括公司的域名和大约20万篇存储的文章。公司的大多数资产，包括体育网站Deadspin、女性博客Jezebel，都已经在2016年被媒体公司Univision Holdings以1.35亿美元收购了。

　　彼得·泰尔并没有透露自己为什么要收购Gawker，尽管这次潜在的收购能让他删除掉网站上有关他个人生平的内容，同时结束他和Gawker之间的法律纷争。目前泰尔并没有对次予以置评。

　　法院的文件表示，Gawker的破产计划管理人Will Holden（来自咨询公司Dacarba）以及破产律师Gregg Galardi（来自法律公司Ropes & Gray）正在尝试着拒绝泰尔的出价。

　　去年11月，Galardi向一位破产法院的法官申请以拒绝泰尔的收购。他还表示泰尔并不是一个“合适的收购方”，因为它和公司存在法律纠纷。

　　泰尔帮助了前职业摔跤运动员Hulk Hogan去起诉Gawker，因为这家网站公开了Hogan的性爱录像带。Hogan在这次诉讼中获得了1.4亿美元赔偿。

　　Gawker于2007年发布了一篇文章，曝光了泰尔是个同性恋。

　　Holden在本周四的电话采访中表示，已经有多家公司向Gawker提出了收购。Holden会在这个月里尽快选出收购方。

　　目前泰尔的出价并没有公开，尽管有消息表示Gawker只值几百万美元。

　　营销公司Didit的联合创始人兼执行董事长Kevin Lee表示自己也给出了收购价，但没有公开具体数字。他表示如果收购成功了，他计划利用这个网站为读者喜欢的慈善机构筹集资金

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