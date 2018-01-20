微信无人店初体验：扫码可10秒进店 腾讯不参与经营

2017年开始，阿里无人超市“淘咖啡”、缤果盒子等红遍线上线下，EATBOX、甘来智能微超、怪兽等无人便利店也获得融资进行投放试水，全国各地无人便利店已在近十个城市铺开。

无人店指商店内所有或部分经营流程，通过技术手段进行智能化自动化处理，且降低或不存在人工干预。国内电商和零售企业迅速将目光转向无人零售，与2016年亚马逊首推无人便利店Amazon Go概念不无关系。

2018年1月19日，微信支付首家无人快闪店在上海正式开业，标志着国内又一大互联网巨头腾讯首次涉足无人零售领域。与在一般意义上的无人超市里销售生鲜、服装、零食或日用品有所不同，微信支付将他们的无人店定义为快闪。“我们只会提供平台，不会参与经营。”微信支付零售行业负责人白振杰告诉澎湃新闻。

微信团队尚未公布快闪店的开店计划。

“一个快闪店开出来，可能两周，最长一个月，引入一个新品牌。在与商场原有产品形成互补的基础上，形成店面不动，快闪店内品牌不断流动的格局，从而达到帮助合作商家引流的效果。”白振杰表示。

体验：通过微信“小程序”扫码，10秒内进店

打开微信扫描二维码，点击身份确认的一键登录，选择是否免密——利用小程序技术，微信支付团队将进店的三个步骤控制在十秒不到的时间。相比当下一些无人店首次进入复杂的设置绑定，进入微信支付无人快闪店的速度显得快了不少。

不过，当前无人便利店行业在技术方面仍处于技术探索早期，真正做到无人销售快速便捷，还是存在一定难度。例如当人流激增时，Amazon Go就无法自动识别并结算。而国内同样面临这种尴尬。

微信无人快闪店在智能化结账方面注意到了这一点。白振杰表示，出门时无人店采用自动扫码识别的模式，你只要站在支付区域，在几秒时间，系统就能识别出几十件商品，最后通过微信支付完成结账。

但记者通过现场测试发现：如果商品距感应区较远，系统甚至无法显示。对此，现场工作人员表示，是由于网络不稳定的原因导致，之后还会继续进行调试。

此外，由于技术不确定性导致的针对货损、货缺风险防范乏力，也增大了无人便利店的运营风险。比如体验过缤果盒子的顾客发现，其商品是靠贴上RFID来感应，如果消费者避开摄像头，将商品上的RFID贴纸撕掉，盒子是无法感应出用户手里的商品，门也会自动打开。而所有无人店除了安装监控，数据分析，对此并无解决方法。

白振兴坦言，微信微信支付的无人快闪店不管从技术上、应用上，还是对商品的识别判断上，都与市场上其他无人店没有多大区别。

不仅传统零售超市可以被“无人化”

“Amazon Go”做起了零售店，““缤纷盒子”在无人店方面专注做生鲜，苏宁易购Biu”聚焦于体育用品。目前已经开始营业的无人店或做零售店、超市，或将店铺聚焦于某一具体区域。

微信支付的无人快闪店将自己的首家店布局为：衣食住行四个区域。这四个区域分别有衣服、进口巧克力、日历、沙发、自行车、鲜花等商品。

微信支付将与每一个用户息息相关的衣食住行的场景，全都搬到这里来了，试图给消费者一个集成化的体验。白振杰解释，快闪模式希望可以在短期内快速开店、快速吸引客流，然后快速引进品牌、快速产生交易，然后再快速迭代更新一些品牌。

不过，业内人士认为，在这样的模式下，也直接导致了一些其他问题，比如消费者退货问题怎么解决。

对此，白振杰解释：“快闪这个模式是快速离场的形式，很少出现退换货的情况。原来正常开店会有很多的服务人员，一个快闪店基本上在购物中心里面只会派一个现场的服务人员，来解决退换货的问题。”

微信不做经营只做模式

实际上，无人店这一风口做起来并不容易。

亚马逊Amazon Go，因为相关技术尚未完全成熟、店面改造成本过高等原因，自2016年12月推迟到来年3月仍处于内部测试阶段。2017年7月，阿里在“淘宝造物节”期间引人注目的“无人零售快闪店”，在“造物节”结束后，便停止营业，宣布回炉进行技术升级。而号称全球第一款可规模化复制的24小时无人便利店“缤果盒子”，2017年6月初登陆上海，截至当年10月已关闭两个网点。

微信支付首家无人店开业。安琪 摄

此外，无人店受场地限制，种类有限。虽然封闭式无人超市、便利店的核心宗旨都是为消费者提供便利，但在一定程度上使用户失去了购物温度，如何留住顾客成为无人零售必须面对的一个问题。

不过，在白振兴看来，微信社交本身在带流量的能力上强大且强关联。通过微信朋友圈广告，微信公众号自媒体营销和大量优惠券的形式，很容易就能将微信支付的这一无人快闪店推广出去，获得认可。

快闪店开在购物中心商圈的场景里，运营方式由购物中心业主决定。而微信支付之后开设的每一个快闪店，都会根据购物中心和消费人群本身进行定位和设计，并不断进行品牌迭代。

“我们是不会经营的，我们想要做的，是打造一个新的快闪的无人应用模式，来向我们的合作伙伴和第三方去赋能。通过把包括微信端的、支付的、免密代扣、身份识别这些基础能力去打磨得更完善，去输出技术能力给第三方合作伙伴和购物中心业主，让他们自己有机会去运营、经营和构建这样的快闪店。”白振兴说。

互联网研究机构艾瑞咨询发布的一份报告显示，2017年中国无人零售商店交易额预计达389.4亿元人民币，未来5年无人零售商店将会迎来发展红利期。

不过，尽管目前阿里、京东、苏宁、腾讯等巨头均在无人零售方面展开试水，但还没有一家大规模铺开开店计划。

阿里巴巴首席执行官张勇曾坦言，无人零售是一个伪命题，不要把它简单定义成无人商店，“必须要想清楚它到底好在哪里？如果这些问题可以明确回答，才能说明无人是有意义的。”