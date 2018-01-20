媒体：提现设限，直播答题开始野蛮“收割用户”

提现设限，直播答题开始野蛮“收割用户”

议论风生

直播答题平台在用户提现过程中，设置各种限制、涉嫌暗中采集用户的个人信用信息，这是在野蛮“收割用户”。

最近“直播答题”突然爆红网络，花椒直播、西瓜视频等纷纷在此发力，有不少网友真的分得了奖金，但是在提现中，记者发现存在诸多“套路”，比如，有的平台提现最低额度10元，不足10元无法提现，提现需缴纳20%的个人所得税；有的平台提现额度最低为20元，不足20元将无法提现；还有平台提现需授权个人信用信息。

过去两周里，直播答题以惊人的速度席卷了各大平台。在动辄百万奖金和大佬自嘲“撒币”的狂欢之中，资本、注意力和争议都迅速扑向了这个直播时代里第一款真正意义上的新型综艺节目。

有人将此次“直播答题”调侃为“年轻人的广场舞”，倘若从互联网发展史的角度来观摩此次“盛事”，你很容易发现刷屏背后的真正原因。我们如今正处于移动互联网的流量战争尾声，年轻公司想要挖掘海量用户与注意力，都会发现自己正陷入一场大卫与巨人的战争。

也正因此，当这套原本成就了电视业的小把戏被意外搬入移动互联网时代之后，无数中小企业似乎在一夜之间找到了扩展流量的解决办法。直播秀场中，那些宝贵的目不转睛的用户时长，和动辄数百万增长的新注册用户数，几乎是所有互联网公司梦寐以求的东西。

到这里，我们大概可以总结出直播答题火热的幕后原因：因为互联网公司需要新的流量增长点，资本需要新的传奇故事，所以才有了直播答题的异军突起。

面对直播答题，有互联网大佬乐观地认为，更多玩家会跟进，而有的大佬则选择了唱衰。很遗憾，或许后者部分说准了事实真相。这套直播答题的模型，固然属于新瓶装旧酒的经典重铸，但一些互联网公司却从未学会把握好收割流量的正确吃相。

果然，随后有直播答题节目因为一道常识性错误问题而遭到非议，另外一家平台也在题库的答案中出现偏差，而惹来一片叫骂。

更惨烈的则是对这套营销模式的质疑。诚如开篇所言，有媒体开始质疑，很多直播答题平台在用户提现过程中，涉嫌暗中采集用户的个人信用信息。并且，在用户不知情的情况下偷偷为用户签署了一套“支付账户服务协议”。

互联网风口消失的速度越来越快。谁都不想错过一趟刚出发的列车，但越是如此，也越容易出现“收割用户”的野蛮行为。这是一套毫无门槛的流量模式，而更多玩家正在蜂拥入局。

这恰恰是这种模式的悲哀：这不是一款真正意义上的节目或者产品，而是会沦为撒钱收割用户的营销策略。

然而，初期的新鲜感过去之后，真的会有人为了越来越不真诚的在线答题而持续买单吗？当初，在智力竞答节目创造了电视行业的第一个辉煌之后，这一模式也迅速因为过度泛滥缺乏精细化的运作，而沦为收视毒药。

今天看来，这一切似乎还要继续重演下去。

□胡涵（媒体人）