东北二嫂直播涉黄 与男友扮乘客司机户外色情表演

近日，湖南岳阳警方查封了一个打着直播旗号，传播淫秽色情的网络平台。警方从一名从事色情表演的女主播入手，揭开了一条黑色利益链。

不雅视频涉黄表演传遍网络

几个月前，一段三十多分钟的淫秽视频流出网络。在这段视频当中，一名叫“东北二嫂”的女主播与一名号称是滴滴车司机的男子在车上进行了一系列低俗表演。这段内容恶俗的视频一传到网络，就被大量转发，影响十分恶劣。

而全国“扫黄打非”工作小组办公室在督查监控中，也发现了一条与女主播“东北二嫂”有着直接关联的举报线索。

岳阳市文化执法局执法员 胡志波：

梦幻直播举报线索就指出我们岳阳地区存在一个梦幻直播平台，其中有一个很著名的主播叫做“东北二嫂”，在该平台进行涉黄表演。

逃避打击 直播平台频繁更名

执法人员调查发现，这个直播平台涉嫌大量进行淫秽色情表演，注册用户数量巨大，大量的用户通过付费来观看。它不仅涉黄，还存在着各种非法交易。通过调查研判，执法人员认为涉案人员已构成刑事犯罪。

此外，在初期调查中，民警还发现，梦幻直播平台还曾经历过多次换汤不换药的变身。

岳阳市公安局治安支队民警 刘冀湘：

这个平台一共使用过四个名称，就是说这个内部的页面设置可能有一些调整，大的功能是相同的。

这个直播平台上，主播表演的都是色情淫秽的内容。警方统计，整个直播平台的注册会员达17万人。在摸排清楚犯罪团伙的组织架构之后，警方对犯罪嫌疑人展开抓捕。涉案嫌疑人吴某，即“东北二嫂”和她的男友谢某一同落网。

女主播为谋暴利 户外涉黄直播

据谢某供述，此前吴某做的是正当直播，但在直播过程中，吴某认识了一个三十岁左右的女子雪儿，雪儿告诉吴某，她有办法能让吴某挣得更多。于是，在雪儿的诱导下，吴某注册了一个主播账号，取名“东北二嫂”。随后，吴某开始把涉黄表演当成自己的主业。

直播一个月，他们的收益约为四万多元，为了在平台上吸引更多观众，他们开始换着花样进行直播。

犯罪嫌疑人 吴某：

说你们也应该玩点户外什么的，然后那时候就是通过观众提议，按照观众说的做。

情侣自导自演直播获巨大点击量

于是，吴某和谢某自导自演，扮演了乘客和司机，在户外进行了长达30多分钟的淫秽色情表演。几天内，这段视频传遍网络，“东北二嫂”突然间成了网络热搜词。直到这时，他们才意识到事态严重。

在认识到自己触犯法律的行为暴露后，谢某和吴某决定暂时收手。然而，警方已经对他们展开了调查，他们必将为自己的行为付出代价。