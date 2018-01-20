小米IPO大约在秋季 千亿美元高估值惹争议

小米科技的上市似乎已经成为定局。

1月16日，多家外国知名媒体均引述知情人士消息称，小米最早将于2018年下半年进行IPO，目前小米已为其即将到来的上市选定高盛和大摩这两家投行作为主承销商，瑞士信贷、德意志银行和中信证券也被选中参与此次公开募股，挂牌地点或选择香港。

为何小米会选择这一时机冲刺IPO？小米高层声称估值或达1000亿美元、小米创始人雷军更是提出了2000亿美元（约合人民币1.3万亿元）估值的想法，其水分到底有多少也值得探究。

再披IPO更多细节

对于小米科技的上市，虽然此前雷军多次辟谣，但这似乎并不能阻挡业界对其IPO动向的持续披露。

1月16日，多家外媒报道称，小米已选择摩根士丹利和高盛作为IPO承销商，瑞士信贷、德意志银行和中信证券也被选中参与此次公开募股。小米最早将于2018年下半年进行IPO，估值可能高达2000亿美元。

据记者了解，若此次小米IPO成功或将成为继2014年阿里巴巴在纽约上市以来科技行业最大的IPO。

1月19日，小米官方的相关人士接受《华夏时报》记者采访时并没有否认这一消息，只是称没有任何关于IPO的信息可以透露。

不过，另有接受《华夏时报》记者采访的知情人表示，目前小米尚未确定上市时间及地点，只是在做前期准备。

其实，关于小米即将IPO的消息被传已不是第一次。《华夏时报》记者查阅资料发现，最近的一次是去年的12月6日。据当时路透社报道，消息人士透露，小米已经邀请投行一周后递交IPO的标书。当日雷军对该报道进行了回应称，“我没有什么好说的。”

有业内人士对记者分析说，在经历2015年和2016年的业绩低迷之后，小米在2017年重新崛起是IPO传言再度传出的重要原因。

根据雷军此前公布的消息，小米在2017年年初制定的7000万台的出货量和1000亿元营收的目标已经实现。

“而此次小米上市再度被媒体报道多处细节，再加上小米高管的承认，这似乎已经坐实了小米2018年即将上市的消息。”有业内观察人士对记者分析说，看来这一次雷军要兑现此前的上市承诺了。

如今在小米实现完美的销售强势逆转之后，有外媒报道称，小米目前的估值已经达2000亿美元。而这也与此前媒体报道的雷军的期望值相同。

另有消息称，雷军于去年11月份与投行接触时提出了2000亿美元估值的目标。目前雷军为小米科技的第一大股东，股权比例为77.8022%。如果上述2000亿美元为投前估值，那么持股比例为77.8%的雷军身家将超过1556亿美元成为中国首富。

靠什么支撑？

如果小米以2000亿美元的估值上市，这无疑成为全球估值最高的初创企业，也是迄今全球规模最大首发上市的科技公司。然而这对于仅仅成立8年的中国本土企业小米来说，靠什么支撑如此高的估值？

根据资料显示，小米公司旗下包括多家公司，除了此次披露的小米科技外，还包括小米通讯、小米电子软件、小米支付、小米移动软件、小米软件技术、小米数码科技等至少7家公司。此外，小米在香港还有Xiaomi H.K。 Limited等公司。

另据记者了解，此前小米有多笔规模较大的投资，如迅雷、爱奇艺、金山云等，总计十几亿美元。

此外，小米已进行了多轮融资。根据资料显示，2014年12月份，小米完成第五轮11亿美元融资，彼时小米估值为450亿美元。随着小米上市消息的传出，其估值方案也在业界传出了多个版本。

一位接近小米高层的人士称，雷军在去年11月的确与投行进行了接触，并向对方同步了2000亿美元估值的目标，受到了投行的认可。

不过，有接受记者采访的投行人士直言，如果小米科技真是2000亿美元，那小米估值的泡沫也太大了，虽然说小米在2017年年底凭借手机销量的快速回升实现了销售逆袭，但这对于小米实际的体量和发展来说，有点夸张。

上述投行人士对记者解释说，虽然小米的业务调整已取得显著成效，2017年的销售收入目标将比预先设定的目标高出18%，但此前有市调机构预估小米手机平均每部利润为2美元，在此基础上，目前500亿美元的估值还是比较公正的。

另据资料显示，小米生态链企业之一的华米科技近期向美国证交会提交IPO招股说明书显示，2016年营收15.56亿元，全年净利润2394万元，净利润率仅为1.5%；2017年前三季度营收为12.96亿元，同比增长37.1%；净利润为9537万元，净利润率为7.4%，有较大提升；市场预估最终市值约10亿美元。

对此，另有投行人士对记者表示，而据行业数据显示，2017年小米营收超过千亿元人民币，智能手机出货量达到9000万部，同比增长50%。按照市调机构预估的小米手机平均每部利润为2美元计算，小米去年手机业务净利润就达到1.8亿美元。

外加小米生态链业务的收入，大致预计推算小米营收约为华米科技58倍左右，净利润约为20多倍。按照这个数据以营收倍率计算，小米IPO估值应该是800亿美元左右。

不过也有业内人士给记者一个从用户角度出发的算法，按照此前雷军对外公布出货量将突破9000万部计算，小米全球MIUI用户数达到3亿。就按用户数翻一番1.4亿来算，单个用户价值也翻倍到760美元（约合4938.1元人民币），即使如此，小米的估值才1064亿美元。

然而对于此次小米IPO，雷军提出的2000亿美元的估值到底是怎么算出来的，外界似乎并不得而知。而对于小米估值将如何推演，本报记者将持续关注。