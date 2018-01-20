腾讯视频：关于不良儿童视频内容处理的声明

新浪科技讯 1月20日下午消息，针对近期，在互联网视频平台上，成规模出现了恶意冒用经典卡通形象制作涉及暴力、色情等严重不利于儿童成长的不良视频，腾讯视频今日发布声明称，已经永久封停上传账号121个，禁止有害上传及屏蔽关键词4000个以上。

此前据Pingwest报道，有文章以第一人称讲述了自己在一家儿童暴力动画公司做动画剪辑师的离奇经历。其工作内容是编辑冒牌知名卡通人物的动画，每人只负责几秒钟的影片，动画师之间不能交谈，没有人知道动画的完整内容；走廊里经常有员工哭泣，有时会有小孩子出现，上司对这些现象无法给出合理解释；他几次在工作邮箱里收到诡异的儿童视频，视频中的儿童做噩梦、被殴打，甚至被注射不明液体；他甚至发现，他的上司们聚集在会议室里一起观看恐怖的虐待儿童视频，随后他就被辞退了。

而后其发现它们制作的动画片，都是带有血腥暴力或软色情内容的动画或真人小短片，有些还涉及虐童的镜头，它们以儿童熟悉的卡通人物作为主角，通过推荐影片连接到更多类似短片。

在国内的视频平台上，也有许多类似的动画片出现。

以下为腾讯视频具体声明：

近期，在互联网视频平台，成规模出现了恶意冒用经典卡通形象（例：蜘蛛侠、艾莎）制作涉及暴力、色情等严重不利于儿童成长的不良视频，这些视频利用孩子对动画人物的喜爱，误导儿童用户。对此情况腾讯视频高度重视，成立集技术、安全、运营等组成的专项小组24小时不间断对有害内容作出技术筛查，删除下架和封号处理，并受理举报投诉，维护用户安全。同步用户及媒体一些具体情况：

1、已经永久封停上传账号121个（持续进行中）。

2、禁止有害上传及屏蔽搜索关键词4000个以上。

3、不间断筛查和下架相关视频（持续进行中）。

4、处理过程中，经过技术侦测，发现存在大规模恶意有组织上传行为，对此我们在全力进行技术反制，将向有关部门进行报案，追究其法律责任。

腾讯视频随时接受用户的监督，对于处理此类不良内容坚决快速处理，绝不姑息。孩子是我们共同的未来，腾讯视频将全力为小朋友营造一个安全和健康快乐的成长环境。

腾讯视频

2018年1月20日