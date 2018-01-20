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喜马拉雅：投入三个十亿扶植音频内容创业者

喜马拉雅：投入三个十亿扶植音频内容创业者
2018年01月20日 14:30 新浪科技
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喜马拉雅FM副总裁周晓晗喜马拉雅FM副总裁周晓晗

　　新浪科技讯 1月20日下午消息，在今日新榜大会上，喜马拉雅FM副总裁周晓晗正式公布“万人十亿新声计划”，公司在未来一年将投入三个十亿，从资金、流量及创业孵化三个层面全面扶植音频内容创业者，帮助创作者变现。

　　周晓晗表示：“针对中腰部音频内容创业者的现实需求，我们推出了这个扶植计划，目标是孵化出1万个收入破万元的创作者，其中收入破百万的不低于100人。”

　　按此计划，喜马拉雅FM将成为目前国内最大的音频IP孵化平台，上万名音频内容创业者将从中受益。

　　互联网音频行业有很大的想象空间，以及头部IP的示范效应，正吸引着越来越多怀揣创业梦想的普通内容创作者投身其中。他们与郭德纲、马东等大咖相比，更需要平台专业化的运营及资金和流量的扶植。

　　除了扶植资金和流量补贴外，未来一年，喜马拉雅还将通过直播、知识付费、有声书、精品节目等成熟的产品模式，为主播们提供孵化工具和成长路径，实现一切变现通道，比如，成为喜马有声书的优质朗读者，就能获得分账资金补贴；成为签约主播，就可以得到可观的签约费。而知识付费，只要你有优质内容生产能力，平台愿意砸钱和流量来扶植。

　　虽然用户对优质内容买单的意愿越来越强，但市场的“长尾”仍亟待各个类别的优质内容填充，而这正是音频内容创业者的巨大机会。

　　除了知识付费外，有声书的想象空间也不可估量。

　　在全球有声书市场上占半壁江山的美国有声书，3年来一直保持近20%的增长，根据美国有声书出版商协会的统计数据，2017年美国有声书的销售收入增长19%至25亿美元。

　　“我们平台上有一位主播叫紫襟，刚毕业不久，月收入已达到六十几万，已经实现了财务自由。他就是比较专注，比较执着地做这么一件事，做到了极致。”喜马拉雅FM联席CEO余建军曾不止一次提到过的“紫襟”就是有声书创业者的典型代表。

　　“紫襟”在喜马拉雅FM上的ID是“有声的紫襟”，他大学时代就在宿舍里录悬疑的有声小说，最开始做免费，令人身临其境的声音为他迅速积累了大量粉丝，后来做付费，收入猛增。现在“有声的紫襟”的粉丝超过340万，节目累计播放量达到21.1亿。

　　在平台上，还有汽车4S店的销售转投做主播，年赚百万；也有讲笑话的姑娘，每期节目的点击量都达到500万以上，节目虽是免费，但广告费却也赚得盆满钵满。。。。。余建军介绍说。在向别人描述喜马拉雅FM是什么的时候，余建军经常用“声音的淘宝”来形容，他希望在这个平台上，用户要听得爽，主播要赚到钱。APP、网站只是表象，连接上游的内容创业者和下游的用户、激发内容创业者的创造力、让用户不费力地获取这些内容才是本质。

　　“我们要为文化人、知识人做精神文化产品的淘宝天猫。”余建军表示，在喜马拉雅FM，内容创业者只要负责内容，平台会负责内容之外的数据分析、推广营销、商业化等服务，并会提供众创空间和基金扶持。

　　据介绍，喜马拉雅FM拥有4.5亿激活用户，500万名主播，活跃用户日均使用时长已经到了128分钟。（宵寒）

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