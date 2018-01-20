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深圳：滴滴投放小蓝单车属违规 已多次进行约谈

深圳：滴滴投放小蓝单车属违规 已多次进行约谈
2018年01月20日 14:19 新浪综合
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　　来源： 深圳特区报

　　（原标题：深圳市交委声明： 滴滴现在在深投放单车属违规）

　　深圳特区报讯（记者 潘未末）滴滴出行1月17日宣布其共享单车平台将在北京、深圳陆续上线，包括其托管的小蓝单车将重新上路。对此，深圳市交委1月19日傍晚发表正式声明，在小蓝单车押金、运维不到位等问题相应处理结果明确前，不得以小蓝单车的名义在深圳运营和投放。目前滴滴出行如有在深圳投放车辆均属违规投放，请市民慎重选择，避免自身权益受损。

　　深圳市交委称，近期各方媒体反映滴滴出行将托管小蓝单车恢复在深运营等情况，该委积极联合相关部门研究处置意见，现将有关意见声明如下：

　　一、我委已多次约谈滴滴出行，明确告知我市互联网租赁自行车相关管理要求，包括：我市在开展互联网租赁自行车规范管理整治期间，暂停互联网租赁自行车企业在城市公共空间新增投放车辆等相关要求。

　　二、我委已收到滴滴出行违规投放相关举报，正在会同有关部门开展相应调查，一经查实，将按规定严肃处理。

　　三、我委欢迎滴滴出行协助解决小蓝单车押金等社会问题，但是在小蓝单车押金、运维不到位等问题相应处理结果明确前，不得以小蓝单车的名义在深圳运营和投放。

　　四、我委提醒广大市民：目前滴滴出行如有在深圳投放车辆均属违规投放，请慎重选择，避免自身权益受损。

滴滴约谈小蓝
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