飞机上开启“开机模式” 以后会向旅客收费上网吗？

来源：羊城晚报

原标题：今起又有四家航空公司允许旅客飞机上开启“开机模式”

空中上网？以后会向旅客收费吗

18日，南方航空、厦门航空、四川航空、福州航空分别公布：将于19日起允许旅客在飞行阶段使用手机等便携式电子设备（PED）；春秋航空和山东航空则分别将开放飞行阶段使用手机的时间确定为2月1日和1月22日。至此，公布机上使用手机“松绑”时间表的国内航空公司增至8家。

“开机模式”备受旅客欢迎

18日，海航、东航、祥鹏航空均已成功运行了“开机模式”航班。18日上午乘坐东航MU5404航班从成都前往上海的王先生告诉记者，尽管这趟航班未配备WiFi，但允许在飞机上使用手机了之后，他在两小时的航程内用手机看完了一部提前下载好的电影。“这个人性化的政策很适合我们这种商务客，以后再也不用多背一部iPad打发旅途中无聊的时间了。”

从旅客实际体验的情况看，尽管有时网络有点卡，但整体而言旅客即使在空中，也不再是“网络信息孤岛”了。

针对机上使用手机的需求，国内最大的在线旅游服务网站携程在18日针对飞机上使用手机和WiFi进行了一项调研。截至记者发稿时止，调研问卷显示，98%的携程用户希望能在飞机上使用手机，92%的用户表示“非常希望”飞机上有WiFi。

在回答“最想在飞机上用手机做什么”这一问题时，56%的用户选择了“玩游戏”，17%的用户选择了“听歌、看电影”， 14%的用户在飞机上要“处理工作事务”，分别有8%和3%的用户将用手机来“与朋友聊天”“看电子书”，还有2%的用户将在飞机上“预订接机或酒店”。

客机制造已作出相应预案

中国大陆航司陆续放开飞机上使用手机之后，旅客对于空中WiFi的需求也将逐步增加。民航客机制造公司空中客车和波音纷纷表态，将为航司使用机上互联设备提供帮助。

空中客车公司表示，根据空客最新全球市场预测，2025年前，全球拥有互联功能的客机数量将由现在的5000多架增长至23100架。如今，一半的A330和88%的A350离开总装线时就配备高带宽互联功能。所有空客飞机在出厂时已为机上互联设备预留空间。

波音公司则介绍，空中上网设备可以在飞机生产线上直接安装，也可以在飞机入役后进行改装。

提醒

手机飞行时需开启“飞行模式”。不具备飞行模式的移动电话等设备，在空中被禁用。

超过规定尺寸的便携式电脑、PAD等大型PED设备仅可在飞机巡航阶段使用，在飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行关键阶段禁止使用。

出于客舱安全考虑，在飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行关键阶段，移动电话、电子书等小型PED设备不允许连接耳机、充电线等配件。

在低能见度飞行阶段等特殊情况下，或当飞行机组发现存在电子干扰并怀疑该干扰来自机上人员使用的便携式电子设备时，飞行机组有权要求关闭这些便携式电子设备，旅客应听从指令关闭所有PED设备电源。（记者 唐珩 通讯员 郭欣）

未来能否在飞机上打电话？

在飞机上使用PED，未来在飞机上是否能够拨打电话？记者调查发现，即使飞行期间不关手机，在飞机起飞爬升几分钟后，手机就失去了通讯信号。

“打电话需要运营商的基站信号可达，运营商的基站都是建设在地面上的，一个基站的覆盖范围也就500米至1500米左右，而且是水平覆盖的，不是往天上垂直覆盖的。飞机的巡航高度大概在一万米左右，基站信号无法达到。”某运营商技术专家闫先生告诉记者。

为什么飞机上能上网却不能打电话？闫先生说，目前互联网航班内搭建无线网与大家普通使用的WiFi是不同的，采用的是地空互联技术，通过卫星的帮助，将飞机内部网络与外部网络相连，旅客则再通过飞机内部网络连上外部网络。

这不仅对机身设备有要求，还要在地面建立对应基站，飞机须在地面基站覆盖范围内通道飞行，才能接受实现地空互联。

闫先生介绍，其实在飞机上有互联网接入，用微信等网络通讯软件与地面联系已经足够，“没必要非打电话，因为语音业务的技术要求比较高，要保证低时延、不断线，以飞机那么快的速度，保证业务质量的难度比较大。”

空中上网安全吗？有哪些限制？

记者采访了解到，目前世界上主要有两种主流技术方式用于实现“空地互联”。一种是ATG（空地），即地面基站向空中发射信号模式，但这种方式需要在航路中架设地面基站，受地形和天气条件限制较多，尤其不能实现越洋飞行。另一种是用通信卫星，包括L波段海事通信卫星和Ku波段通信卫星传输信号。卫星网络通信可以覆盖全世界绝大部分区域，不受航路及地形影响。

为最大限度保证飞行安全，国内航空公司对上网的要求更为严苛，也将按照相关规定严格执行。

飞机起飞后爬升到3000米以上才允许开机并提供服务。当飞机下降高度低于3000米时，设备自动关闭。“遇到气流出现严重颠簸，或者出现继续提供网络服务可能影响飞行及通信安全的其他情况时，上网设备也会短时自动关闭。”一位业内人士说。

航空公司表示，为了保证航班的安全，空中上网需要满足一定的条件，并需严格执行。旅客可在飞行全程中使用具有飞行模式的移动电话（智能手机）和规定尺寸内的便携式电脑或平板电脑、电子书、视/音频播放机和电子游戏机等小型PED设备，但需打开手机飞行模式，关闭蜂窝移动通信功能；而不具备飞行模式的移动电话等设备，在空中仍然被禁止使用。

此外，超过规定尺寸的便携式电脑、PAD等大型PED设备仅可在飞机巡航阶段使用，在飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行关键阶段禁止使用。

根据中国民航局的规定，在低能见度飞行阶段等特殊情况下，或当飞行机组发现存在电子干扰并怀疑该干扰来自机上人员使用的便携式电子设备时，飞行机组有权要求关闭这些便携式电子设备，旅客应听从指令关闭所有PED设备电源，并安全存放PED设备。

空中上网会成为“免费午餐”吗？

对于旅客而言，除了使用安全外，最关心的问题是网速够不够快，将来会不会收费？

记者采访了解到，如旅客选择乘坐东航提供WIFI服务的飞机，通过提前在东方航空APP或东航官网上申请登录密码，旅客可在登机后打开手机WIFI功能连接东航空中互联网络，这项服务是免费的。

国外航空公司早已启动“空地互联”的服务，但有些需支付一定的费用，价格不等，中国航空公司的空中上网服务将来会收费吗？

受访航空公司表示，打开“空地互联”的“窗口”犹如进入一片新蓝海，目前还没有向旅客收费的计划，未来可能实现的商业模式有很多，比如与电商合作等，要实现商业成功，并不一定要旅客买单。

为满足上网要求，飞机改造、硬件安装等这些为“空地互联”投入的成本自然可观，航空公司也寄希望于“空地互联”能够成为新的增值点，要做到既让旅客满意、并成为吸引旅客的卖点，又能够增加企业的利润，这是对航空公司经营模式和创新思路的考验。

有专家建议，航空公司可尝试通过机票折扣调整、引入个性化服务提供商、与电商企业合作等方式实现商业成功。 (唐珩)